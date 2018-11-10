День милиции - праздник, который всегда с нами

10 ноября 1917 года было принято постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции". Этот день с 1962-го до 1991 года назывался День советской милиции, до 2011 года — День российской милиции. С октября 2011 года этот праздник носит название День сотрудника органов внутренних дел России. Сегодня полицейские несут службу в парадной форме.

После Октябрьской революции созданная Временным правительством государственная милиция была упразднена, однако продолжали действовать отряды рабочей милиции, деятельность которых необходимо было поставить на юридическую основу. Тогда и появилось соответствующее постановление.

Оно стало юридической основой создания местной милиции, но при этом милицейские органы не имели штатной структуры. Формирование отрядов рабочей милиции происходило, как правило, на добровольной основе. Но уже 15 мая 1918 года НКВД разослал по телеграфу во все губернские исполнительные комитеты Советов распоряжение о воссоздании милиции как государственной организации с собственным штатом сотрудников.

До 1931 года советская милиция находилась в ведении местных Советов, затем перешла в Наркомат внутренних дел. Затем, с 1946 года, в Министерство внутренних дел. С 1980 года День советской милиции 10 ноября стал считаться официальным праздником.

Но по справедливости история этого профессионального праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией, что в переводе с греческого означает "управление государством".

Так повелось, что личный состав МВД очень часто встречает свой профессиональный праздник на посту, охраняя спокойную жизнь граждан. Кстати, в течение многих лет, еще с советских времен, одним из подарков к этому профессиональному празднику считается большой торжественный концерт по центральным каналам телевидения.

Подобные праздники есть в каждой стране, и в каждой стране Дню милиции (полиции) соответствует свой день. Например, в Белоруссии Днем милиции является 4 марта, а на Украине отмечается 20 декабря. Сингапур же, в отличие от других стран, поздравляет правоохранителей не один день, а целую неделю — с 3 по 10 июня.

Автору этих строк в девяностые и нулевые довелось работать криминальным обозревателем в городской газете Северодвинска Архангельской области. Запомнился один участковый, майор милиции Николай Егорович Вязников. Прослужил он на одном и том же участке до самой пенсии.

И все годы он собирал забавные записи из милицейских протоколов. Вот несколько "служебных" цитат из его сногсшибательного гроссбуха. Пусть у наших доблестных сотрудников правоохранительных органов в их профессиональный праздник настроение поднимется!

Устроил скандал с женой и ссорой с ней нанес телесное повреждение теще.

У задержанного наблюдается покраснение лица, запах алкоголя, заплетание дара речи.

Он догнал меня и стал бить. Я спросил: "За что?" Он сказал, что нужно. Тогда я не стал сопротивляться.

Проникнув в квартиру, он похитил импортные полумужские ботинки.

Протокол допроса написан собственной ручкой и правильно по моим словам.

Я не собираюсь еще раз дублировать то, что совершил мой подзащитный!

Фото: facebook.com

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