Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Советское наследие
Советское наследие Россия Эмиграция Гороскоп
Автор Андрей Михайлов

День милиции - праздник, который всегда с нами

Наследие » Советское наследие

10 ноября 1917 года было принято постановление НКВД РСФСР "О рабочей милиции". Этот день с 1962-го до 1991 года назывался День советской милиции, до 2011 года — День российской милиции. С октября 2011 года этот праздник носит название День сотрудника органов внутренних дел России. Сегодня полицейские несут службу в парадной форме.

День милиции - праздник, который всегда с нами. 394804.jpeg

После Октябрьской революции созданная Временным правительством государственная милиция была упразднена, однако продолжали действовать отряды рабочей милиции, деятельность которых необходимо было поставить на юридическую основу. Тогда и появилось соответствующее постановление.

Оно стало юридической основой создания местной милиции, но при этом милицейские органы не имели штатной структуры. Формирование отрядов рабочей милиции происходило, как правило, на добровольной основе. Но уже 15 мая 1918 года НКВД разослал по телеграфу во все губернские исполнительные комитеты Советов распоряжение о воссоздании милиции как государственной организации с собственным штатом сотрудников.

До 1931 года советская милиция находилась в ведении местных Советов, затем перешла в Наркомат внутренних дел. Затем, с 1946 года, в Министерство внутренних дел. С 1980 года День советской милиции 10 ноября стал считаться официальным праздником.

Но по справедливости история этого профессионального праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее полицией, что в переводе с греческого означает "управление государством".

Так повелось, что личный состав МВД очень часто встречает свой профессиональный праздник на посту, охраняя спокойную жизнь граждан. Кстати, в течение многих лет, еще с советских времен, одним из подарков к этому профессиональному празднику считается большой торжественный концерт по центральным каналам телевидения.

Подобные праздники есть в каждой стране, и в каждой стране Дню милиции (полиции) соответствует свой день. Например, в Белоруссии Днем милиции является 4 марта, а на Украине отмечается 20 декабря. Сингапур же, в отличие от других стран, поздравляет правоохранителей не один день, а целую неделю — с 3 по 10 июня.

Автору этих строк в девяностые и нулевые довелось работать криминальным обозревателем в городской газете Северодвинска Архангельской области. Запомнился один участковый, майор милиции Николай Егорович Вязников. Прослужил он на одном и том же участке до самой пенсии.

И все годы он собирал забавные записи из милицейских протоколов. Вот несколько "служебных" цитат из его сногсшибательного гроссбуха. Пусть у наших доблестных сотрудников правоохранительных органов в их профессиональный праздник настроение поднимется!

Устроил скандал с женой и ссорой с ней нанес телесное повреждение теще.

У задержанного наблюдается покраснение лица, запах алкоголя, заплетание дара речи.

Он догнал меня и стал бить. Я спросил: "За что?" Он сказал, что нужно. Тогда я не стал сопротивляться.

Проникнув в квартиру, он похитил импортные полумужские ботинки.

Протокол допроса написан собственной ручкой и правильно по моим словам.

Я не собираюсь еще раз дублировать то, что совершил мой подзащитный!

Фото: facebook.com

Читайте также:

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Полиция должна стрелять без предупреждения?
Темы СССР МВД РФ полиция праздники календарь День милиции история России профессиональные праздники День сотрудника внутренних дел России
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
День милиции - праздник, который всегда с нами
Формула небес
Короли выстрела и полета - Гороскоп дня
Военные новости
Как Павел I Индию покорял
Новости Все >
Американский министр поблагодарил Польшу за сопротивление "Северному потоку - 2"
Кампания против судьи Хахалевой создала опасный прецедент - эксперты
Письмо Эйнштейна о будущем Третьего рейха выставили на торги
Спальные районы могут превратиться в гетто - эксперты
Конструктор рассказал о преимуществе Су-57 над американскими истребителями
Мини-гостиницы в жилых домах закрывают
Онлайн-платформа Сбербанка связала бизнес-партнеров из 144 стран
Эстонский политик назвал Артемия Троицкого агентом, которому платит Кремль
Аварийное жилье ликвидируют за 507 млрд рублей
СБУ начала обыски у участников акции в честь 75-летия освобождения Киева
Сейчас читают
Казахстан переводят на латиницу: зачем это нужно и чем закончится?
Бывший СССР
Казахстан переводят на латиницу: зачем это нужно и чем закончится? Видео 
Олег Навальный вышел из тюрьмы по АУЕ
Политика. Новости и аналитика
Олег Навальный вышел из тюрьмы по АУЕ Видео 
Как может распасться Россия
Власть
Как может распасться Россия
Читательский топ
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Криминолог: у керченского стрелка были соучастники
Признак ранней смерти у женщин – боль в спине
Казахский национализм оформился в организацию
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США

Тогда получится, что Россия "оккупировала" не Украину, а Соединенные Штаты Америки, радуются своей идее украинские средства массовой информации.

В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Здоровье
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Правительство
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
Военные новости
Уолл-стрит "разлил масло" для третьей мировой войны
Правительство
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии

Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.

Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Новости Украины
Украине предложено забыть Крым ради Донбасса
Новости Украины
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Происшествия
Красноярские чиновницы разворовали подарки и деньги ветеранов

Вопиющий случай произошел в Красноярском крае. Там, провернув аферу, чиновницы "заработали" два миллиона рублей.

Красноярские чиновницы разворовали подарки и деньги ветеранов
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Новости спецслужб
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Военные новости
Матиос попался на лжи. Вскрылась правда о реальных небоевых потерях ВСУ
Военные новости
Россия привела сирийские С-300 в готовность к бою
Соломон Соловьев Короли выстрела и полета - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Викинги варили не эль, а смолу. И тем побеждали Игорь Буккер Любовь Степушова Казахский национализм оформился в организацию Любовь Степушова
Комментарии
Казахский национализм оформился в организацию
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
Письмо Эйнштейна о будущем Третьего рейха выставили на торги
Американский министр поблагодарил Польшу за сопротивление "Северному потоку - 2"
Мнение: система "Мертвая рука" может оказаться неэффективной
Казахский национализм оформился в организацию
Кампания против судьи Хахалевой создала опасный прецедент - эксперты
Кампания против судьи Хахалевой создала опасный прецедент - эксперты
Письмо Эйнштейна о будущем Третьего рейха выставили на торги
Казахский национализм оформился в организацию
Казахский национализм оформился в организацию
Казахский национализм оформился в организацию
Казахский национализм оформился в организацию
Кампания против судьи Хахалевой создала опасный прецедент - эксперты
Кампания против судьи Хахалевой создала опасный прецедент - эксперты
Казахский национализм оформился в организацию
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
Работающих стариков лишат заслуженной социальной пенсии
История и современность Все >
Светлана Аллилуева: борьба длинною в жизнь дочери всевластного Сталина
Светлана Аллилуева: борьба длинною в жизнь дочери всевластного Сталина
Франка Виола: девочка, которая изменила Италию
Франка Виола: девочка, которая изменила Италию
Как Павел I Индию покорял
Как Павел I Индию покорял
Конструктор рассказал о преимуществе Су-57 над американскими истребителями
Конструктор рассказал о преимуществе Су-57 над американскими истребителями
Матиос попался на лжи. Вскрылась правда о реальных небоевых потерях ВСУ
Матиос попался на лжи. Вскрылась правда о реальных небоевых потерях ВСУ
Подлодка будущего готовится бороздить океаны
Подлодка будущего готовится бороздить океаны
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Михаил Горбачев предчувствует ядерную войну
Иерархов УПЦ МП собирают на встречу с Порошенко
Иерархов УПЦ МП собирают на встречу с Порошенко
Эффективность системы "Периметр" поставлена под сомнение. Справедливо?
Эффективность системы "Периметр" поставлена под сомнение. Справедливо?
Как «эксперт» Павел Фельгенгауэр отправил в Ливию российских десантников для «Новой Газеты
Как «эксперт» Павел Фельгенгауэр отправил в Ливию российских десантников для «Новой Газеты
Потеряла ли свою эффективность ядерная система "Периметр"?
Потеряла ли свою эффективность ядерная система "Периметр"?
Женское Все >
Тибухина – необыкновенное растение!
Тибухина – необыкновенное растение!
Как сохранить перец до самой зимы
Как сохранить перец до самой зимы
Особенности выращивания фасоли
Особенности выращивания фасоли
Высокая овощная грядка. Что мы о ней знаем?
Высокая овощная грядка. Что мы о ней знаем?
Восемь способов избавиться от медведки
Восемь способов избавиться от медведки
Перфекционист: как борьба с реальностью становится драмой
Перфекционист: как борьба с реальностью становится драмой
Путешествие с малышом: из зимы в лето и дальние перелеты с детьми
Путешествие с малышом: из зимы в лето и дальние перелеты с детьми
Как комфортно путешествовать с ребенком
Как комфортно путешествовать с ребенком
Что нужно знать до брака
Что нужно знать до брака
Что нужно обязательно успеть сделать до брака
Что нужно обязательно успеть сделать до брака
Главный риск смерти для нашего сердца
Главный риск смерти для нашего сердца
Режиссер Бадоева о кашемировом свитере
Режиссер Бадоева о кашемировом свитере
Лучшие способы сделать волосы густыми и блестящими
Лучшие способы сделать волосы густыми и блестящими
Мимическая гимнастика вместо услуг косметологов
Мимическая гимнастика вместо услуг косметологов
Мужское Все >
Шесть рецептов приготовления сома
Шесть рецептов приготовления сома
Интересное о карасе
Интересное о карасе
Изучаем виды и характеристики обоев
Изучаем виды и характеристики обоев
Как визуально увеличить маленькую квартиру
Как визуально увеличить маленькую квартиру
Декорируем стены без обоев
Декорируем стены без обоев
Простые секреты "волшебной уборки"
Простые секреты "волшебной уборки"
Шкафы, которые сохранят первоначальный вид одежды
Шкафы, которые сохранят первоначальный вид одежды
Процесс сжигания жира в организме
Процесс сжигания жира в организме
Ананасовая моно-диета
Ананасовая моно-диета
Криминалист рассказал о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказал о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Интересы
Мученик Нестор - христианин с копьем
Мученик Нестор - христианин с копьем
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
Дмитрий Солунский - преемник апостола Павла
Семь необычных домашних животных, которых точно полюбит ваша семья
Семь необычных домашних животных, которых точно полюбит ваша семья
В Австралии обитает паук необычной окраски
В Австралии обитает паук необычной окраски
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры
Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры
В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам
В Барселоне кабаны гуляют по центральным улицам
Стоит ли бояться и собирать чемоданы в другую галактику
Стоит ли бояться и собирать чемоданы в другую галактику
Интересная наука - сейсмология
Интересная наука - сейсмология
Многие просто не знают, что они сильные — сказала сегодня в инстаграм-аккаунте Катя Гордон
Многие просто не знают, что они сильные — сказала сегодня в инстаграм-аккаунте Катя Гордон
В штате Нью-Джерси из-под воды слышится пение
В штате Нью-Джерси из-под воды слышится пение
Стевия: еще одна полезная парагвайская травка
Стевия: еще одна полезная парагвайская травка
Лолита Милявская показала фанатам новые очки
Лолита Милявская показала фанатам новые очки
Мальчик, мечтавший стать девочкой
Мальчик, мечтавший стать девочкой
Люди-загадки. Паранормальные способности Розы Кулешовой
Люди-загадки. Паранормальные способности Розы Кулешовой
Новости Украины
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР

Выборы 11 ноября в Донбассе грозят России новыми санкциями, но массированное давление на Москву ни к чему ни привело. Потому что Владимир Путин всегда отвечает.

Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Итоги выборов в США России безразличны
США и Канада. Новости и аналитика
Итоги выборов в США России безразличны
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Европа без Меркель: варианты развития событий
Евросоюз
Европа без Меркель: варианты развития событий
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ