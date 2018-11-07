Великая революция: уроки седого Октября

7 ноября 1917 года находящееся в перманентном кризисе после крушения монархии Временное правительство было свергнуто и Владимир Ленин объявил о переходе всей полноты власти к Советам. Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

Конечно, главная цель — построение коммунизма, — достигнута не была (да и вряд ли могла быть достигнута в столь короткий срок и в тех обстоятельствах — даже с точки зрения классического марксизма). Но это совершенно не повод преуменьшать величие отмечаемой даты. Хотя бы потому, что масштабы свершений Революции измеряются не просто Советской Россией, СССР или Россией сегодняшней, а изменениями, затронувшими весь мир.

Мы живем и отмахиваемся от праздника 7 ноября, совершенно не отдавая себе отчета, что завоеваниями Революции являются восьмичасовой рабочий день, два выходных в неделю, ежегодный оплачиваемый отпуск в месяц длиной, оплачиваемый больничный, Трудовой кодекс, на уровне закона регулирующий отношения работника и работодателя.

Пенсионное обеспечение по старости и утрате трудоспособности; массовое бесплатное начальное, среднее и высшее образование; массовая бесплатная медицинская помощь — всего этого до 1917 года не было в нашей стране. А во многих странах этого не было и, скорее всего, не будет никогда.

Все это завоевания нашей Революции. И влияния нашей Революции на страны Запада, которые в конкурентной борьбе двух мировых политических систем предпочли пойти на удовлетворение социальных требований своего населения, нежели допустить рост симпатий к коммунистическому режиму.

Сегодня, наблюдая за тем, как после развала социалистического блока страны мира (и Россия, увы, не явилась исключением) последовательно сокращают свои социальные обязательства, необходимо вспомнить и о том, откуда и при каких обстоятельствах эти социальные обязательства появились. О том влиянии, которое оказала наша страна на все мировое сообщество. О том, какую мощную альтернативу продемонстрировала.

Прислушаемся к мнению американского советолога Р. Даниелса, чьи антикоммунистические позиции достаточно очевидны, но профессиональная чистоплотность не позволяет скатиться в огульный обвинительный пафос. "Если иметь в виду реальные задачи, возложенные на него историей, советский "эксперимент" отнюдь не назовешь полной неудачей. Основная его цель состояла в доведении до конца процесса модернизации, прерванного революцией, а также в мобилизации национальных ресурсов ради выживания России и ее способности конкурировать в мире передовых военных технологий", — писал он в работе "Россия на рубеже XXI века" в начале 90-х годов. Тех самых 90-х годов, когда такая точка зрения, высказанная у нас, приравнивалась не больше и не меньше, чем к попытке "оправдать преступления коммунизма".

Советский строй превратил "крестьянское по своей природе общество в нацию, по преимуществу городскую, образованную и технологически изощренную, одним словом, современную", утверждал Даниелс. "Советская Россия была уже не докапиталистической, как это зачастую утверждалось в теориях посткоммунистического "перехода", и не посткапиталистической, как трактовала марксистско-ленинская доктрина, она была альтернативой капитализму, параллельной формой модернизации, осуществленной совершенно иными методами", — отмечал исследователь.

Из-за рубежа путь, который прошла наша страна, и роль, которую она сыграла в развитии цивилизации, был виднее и нагляднее, чем изнутри — такова была в 90-е наша внутриполитическая конъюнктура. Быть может, хоть сегодня, когда демократизаторы и рыночники с горящими глазами больше не проповедуют с каждого телеэкрана свои сектантские воззрения, имеет смысл подойти к событиям почти вековой давности с реальной мерой и оценкой?

Конечно, революция — это слом существующего порядка вещей, силовое противостояние, которое не обходится без жертв. И в информационном поле нашей страны в последние десятилетия именно эти негативные проявления были поставлены во главу угла. Но таковы все революции — и британская, и французская, и американская. Буржуазные революции, приведшие к появлению капитализма и демократических форм правления, проходили через тот же кровавый цикл становления нового порядка. Об этом писал еще в 1918 году Ленин: "Английские буржуа забыли свой 1649-й, французы — свой 1793 год. Террор был справедлив и законен, когда он применялся буржуазией в ее пользу против феодалов. Террор стал чудовищен и преступен, когда его дерзнули применять рабочие и беднейшие крестьяне против буржуазии!"

Но не это является характеристикой революции. В конце концов, даже просто политика никогда не может удовлетворить всех и каждого. Всегда найдутся те, кто будет ущемлен действиями властей, пусть даже проводимыми из самых благих намерений. Мы принимаем такое положение вещей, понимая, что критерием истинности может служить только интегральная польза. Французская революция называется Великой не потому, что изобрела террор и ввергла Европу в череду наполеоновских войн.

А у нашей революции не меньше (если не больше) оснований называться Великой, чем у французской.

С праздником вас! С очередной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!

Источник фото: "Википедия"

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