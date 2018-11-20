Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Гороскоп
Россия Советское наследие Эмиграция Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня

Наследие » Гороскоп

О страстном эстетизме, чувстве собственного достоинства, прагматизме и аскетизме рожденных 21 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня. 395112.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Базис этики — это право человека играть в игру, которую он сам себе выбрал. Я не буду портить ваши игрушки, а вы мои. Я не оскорбляю чужого божка, и моего не троньте", — такую формулу невмешательства в чужую жизнь обозначил для себя рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе, американский еврейский писатель Исаак Башевис-Зингер.

О страстном, но временами крайне своеобразном эстетизме рожденных 21 ноября поговорим подробнее.

У Скорпионов, рожденных 21 ноября, хорошо развито чувство прекрасного, которое проявляется во всем: в осанке, жестах, манерах, изящных и доведенных до совершенства идеях и плодах их труда. Рожденные в этот день живо интересуются всем новым, что возникает в обществе, не уделяя слишком много времени старомодным веяниям. При этом они способны мгновенно оценить прелесть забытых концепций, которые можно возродить и придать им современное звучание. Таким образом, рожденные 21 ноября с несомненной пользой для общества реконструируют вековые традиции.

Именно такое современное литературное звучание придал языку идиш писатель Исаак Башевис-Зингер. "За эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем вечные вопросы" — так звучит формулировка Нобелевской премии по литературе, которую получил, возможно, один из последних выдающихся писателей в истории человечества, писавший книги на языке идиш.

Вопросами истории родов и происхождения человечества всю свою жизнь занимался рожденный сегодня американский этнограф, социолог и историк Льюис Генри Морган. Именно этот чувствующий зов предков Скорпион внес крупный вклад в теорию социальной эволюции, науки о родстве и семье. Морган стал создателем научной теории первобытного общества и одним из основоположников эволюционизма в социальных науках.

Прекрасно и наблюдение замечательного ученого: "Если б было возможно свести всю сумму человеческих идей к их первоначальным оригиналам, мы были бы поражены незначительностью их числа".

Скорпионы, рожденные 21 ноября, часто убеждены в том, что они должны доказывать своим недругам и всему миру правоту своих взглядов — даже если на это доказательство уйдет целая жизнь. В молодости люди, чей день рождения — 21 ноября, нередко совершают серьезные ошибки. В первые 28 лет земного существования их может отличать саморазрушительная мятежность, беспутность и отсутствие определенной цели. И все же при этом они, несомненно, обладают чувством собственного достоинства, которое позволяет им извлекать уроки из допущенных ошибок.

К сожалению, существует опасность, что рожденные в этот день под градом ударов судьбы могут стать душевно черствыми людьми. Тогда герои дня сегодняшнего постепенно развивают в себе прагматизм, интересуясь только такими идеями, которые могут принести хоть сколько-нибудь значимую практическую пользу.

Рожденную сегодня американку Генриетту Грин в конце XIX века в Америке прозвали Ведьма с Уолл-стрит. На 1916 год она считалась самой богатой женщиной в мире, а также была записана в Книге рекордов Гиннесса как самый скупой человек в мире.

Она была успешной деловой женщиной, занятой в недвижимости, инвестициях в железные дороги и в выдаче ссуд. Городское правительство Нью-Йорка обращалось к ней за кредитованием в плохие времена. При этом сама Генриетта никогда не включала отопление и не пользовалась горячей водой. Она носила единственное старое черное платье и меняла нижнее белье, только когда оно полностью изнашивалось. Она не мыла рук и ездила в старом экипаже. Питалась в самых дешевых ресторанах, предпочитая в основном пироги по 15 центов. Генриетта Грин поручала своей прачке стирать только самые грязные части платья, чтобы сэкономить деньги на мыло. Она приходила в местную бакалею, чтобы купить поломанное печенье, которое стоило дешевле, а также чтобы получить бесплатную кость для своей любимой собачки Деви. Состояние, оставленное после смерти Генриетты оценивалось в 200 миллионов долларов (по нынешней переоценке 4,3 миллиарда долларов).

Не столь болезненным, как у Генриетты Грин, но тоже ярко выраженным аскетизмом, отличался "серый кардинал" советского Политбюро времен "брежневской" эпохи рожденный сегодня Михаил Суслов. Несмотря на свое огромное влияние в государстве, Суслов был крайне скромен в быту и вел образ жизни, близкий к аскетическому. Суслов был всегда предельно вежлив, вел себя приветливо и доброжелательно как с подчиненными, так и с идеологическим противниками.

При Брежневе роль Суслова в партии возросла до невероятных высот. В его ведении была идеология, культура, цензура, образование. Суслов был главным инициатором гонений на интеллигенцию, последовавших после хрущевской "оттепели", имел репутацию "догматика" и "консерватора". С его именем связаны преследования диссидентов, выдворение Александра Солженицына из СССР и ссылка Андрея Сахарова. В 1979 году вместе с еще одним Скорпионом министром обороны СССР Дмитрием Устиновым Скорпион Михаил Суслов окончательно повлиял на решение Леонида Брежнева ввести советские войска в Афганистан.

Постоянно играя с судьбой в опасные игры, рожденные 21 ноября могут потерять свое творческое и даже человеческое начало. В стремлении к совершенству они становятся недоступными для случайных радостей, а это подчас грозит серьезным нервным срывом.

Вовлеченные во все мировые процессы, люди, чей день рождения — 21 ноября, могут пренебречь глубоким познанием собственной личности. Очень важно, чтобы к середине жизни они наконец-то осознали свое место в мире. Для этого им надо "стать прозрачными", то есть освободиться от страхов и косности.

Освободиться от страхов и косности мышления в течение жизни так и не удалось рожденному сегодня французскому философу Вольтеру. Вольтер, к сожалению, не нашел ни гармонии в своей душе, ни упорядочения мыслей в своей голове. С одинаковой страстностью разоблачая и религии всех направлений, и атеистов, Вольтер так и не смог познать Бога, а значит, и самого себя.

Современники Вольтера рассказывали об одном эпизоде. Когда Вольтера спросили, есть ли Бог, он попросил сперва плотно закрыть дверь и затем сказал: "Бога нет, но этого не должны знать мои лакей и жена, так как я не хочу, чтобы мой лакей меня зарезал, а жена вышла из послушания". В похожей смысловой нагрузке и другое известное изречение Вольтера: "Если бы Бога не существовало, его надо было бы придумать. Иначе как бы богатые могли защищать свои богатства от бедных?"

Ярким представителем знака Скорпиона, справившегося со своими метаниями и страстями, может стать рожденная сегодня американская актриса Голди Хоун. После 28 лет актриса стала проявлять интерес к восточной философии. С тех пор она является приверженцем буддизма и утверждает, что воспитала своих детей в традициях восточной духовности. В 2002 году Голди Хоун основала благотворительный образовательный "Фонд Хоун". Цель работы фонда — эффективное всестороннее развитие детей и помощь родителям в воспитании.

Цитатой из интервью Голди Хоун мы и закончим сегодня: "Согласно философии буддизма, цветок лотоса, который прорастает из грязи, например, из кучи отбросов на обочине дороги, символизирует высшее духовное познание. Это значит, что несмотря на жизненные препятствия и ошибки прошлого, а иногда и благодаря им каждый из нас способен обрести счастье".

На фото: Генриетта Грин

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня
Новости полиции и криминала
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
Кошелек
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
Новости Все >
В Новосибирске разработали биопротез клапана сердца для детей
Объятия – биохимическая реакция, полезная для здоровья
Курильские острова обогнали Москву по ценам на жилье﻿﻿
Ученые из Сибири обвинили создателей "Фантастических тварей" в плагиате советских фильмов
Депутат Госдумы счел "оскорблением ветеранов" идею назвать аэропорт Калининграда именем Канта
Квартира в 6 кв.м продается в Краснодаре﻿
Алтайские бактерии могли бы жить и в космосе
Глава "Нафтогаза": европейцы не захотели купить украинскую ГТС
ТВ показало удлиненный "Искандер" для спецракеты
В Мосгордуме предложили создать ассоциацию экстрасенсов и колдунов
Сейчас читают
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
Кошелек
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Читательский топ
Безработица в России вышла на рекордные 15 процентов
Финская партия заявила о территориальных претензиях к России
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
На Украине хотят остановить строительство второй нитки "Турецкого потока"
"Лишь бы не было войны": почему русский человек не меняется
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Интересные Новости
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России

Мужчины в России страшные, девушки не знают английского, а перелеты на самолетах долгие. Вот далеко не весь список претензий хоккеиста из Канады.

"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Новости Украины
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Политика. Новости и аналитика
C 2019 года за беременность будут платить 300 тыс. рублей
Новости Украины
На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией

Для Украины такой сценарий нежелателен, заявляет украинский генерал, но, возможно, иного выхода не будет. Запад, уверен он, поможет Украине.

На Украине заявили об опасности "широкомасштабной войны" с Россией
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Интересные Новости
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Власть
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?

Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".

Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Кошелек
Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея
Политика. Новости и аналитика
Правительство хочет ввести налог на колбасу
Недвижимость
Крымские власти продают Ливадийский дворец﻿
Соломон Соловьев Ведьма с Уолл-стрит - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Россия близка к дипломатической победе в Интерполе Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Искусство заимствовать, Или японские блюда с европейской историей Вячеслав Шпаковский
Комментарии
В Мосгордуме предложили создать ассоциацию экстрасенсов и колдунов
В Мосгордуме предложили создать ассоциацию экстрасенсов и колдунов
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
СМИ: США посоветовали Украине блокаду Донбасса
"Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
Украина подводит грустные итоги пятилетия Майдана
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Глава "Нафтогаза": европейцы не захотели купить украинскую ГТС
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
История и современность Все >
Дети-солдаты в Центральноафриканской Республике
Дети-солдаты в Центральноафриканской Республике
20 странных примет
20 странных примет
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
Россия близка к дипломатической победе в Интерполе
ТВ показало удлиненный "Искандер" для спецракеты
ТВ показало удлиненный "Искандер" для спецракеты
Американские СМИ рассказали о преимуществе "Абрамс" перед российскими танками
Американские СМИ рассказали о преимуществе "Абрамс" перед российскими танками
В Пентагоне не оставили надежд заставить Турцию отказаться от С-400
В Пентагоне не оставили надежд заставить Турцию отказаться от С-400
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
Минобороны показало боевое применение Су-57 в Сирии
ЕС пообещали не превращать в военный союз
ЕС пообещали не превращать в военный союз
На Украине Amazon обвинили в "спонсировании терроризма"
На Украине Amazon обвинили в "спонсировании терроризма"
Собраны "антинародные" цитаты современных чиновников
Собраны "антинародные" цитаты современных чиновников
Запад и Украина боятся россиянина во главе Интерпола
Запад и Украина боятся россиянина во главе Интерпола
Женское Все >
Сорта баклажана с мякотью без горечи
Сорта баклажана с мякотью без горечи
Лилия - цветок королевской власти
Лилия - цветок королевской власти
"Солнышко в саду"
"Солнышко в саду"
Незаслуженно забытые растения: Cальпиглоссис
Незаслуженно забытые растения: Cальпиглоссис
Обрезка малины осенью и весной
Обрезка малины осенью и весной
Риск выкидыша может быть выше при использовании общих антибиотиков
Риск выкидыша может быть выше при использовании общих антибиотиков
Новый подход к лечению болезни Паркинсона
Новый подход к лечению болезни Паркинсона
ТОП-ошибок по уходу за кожей
ТОП-ошибок по уходу за кожей
Питер и Москва станут резервациями работающих песнионеров
Питер и Москва станут резервациями работающих песнионеров
Что делают модели за неделю до показа
Что делают модели за неделю до показа
Голливудские звезды готовятся встретить рождество
Голливудские звезды готовятся встретить рождество
Эксперты назвали идею акциза на колбасу "кощунственной"
Эксперты назвали идею акциза на колбасу "кощунственной"
Психическое здоровье Трампа вызывает опасения
Психическое здоровье Трампа вызывает опасения
"Утренние фильтры" отправляют больных детей домой
"Утренние фильтры" отправляют больных детей домой
Мужское Все >
Приметы, в которые верили рыбаки на Руси
Приметы, в которые верили рыбаки на Руси
Линь и прикормка для него
Линь и прикормка для него
Семь ошибок при поклейке обоев
Семь ошибок при поклейке обоев
14 простых способов придания вашему дому индивидуальности. Часть 2
14 простых способов придания вашему дому индивидуальности. Часть 2
Десять вещей, которые вы можете делать каждый день, чтобы сделать свой дом безопаснее
Десять вещей, которые вы можете делать каждый день, чтобы сделать свой дом безопаснее
Ошибки при ремонте кухни
Ошибки при ремонте кухни
Ещё о скандинавском стиле в вашем интерьере
Ещё о скандинавском стиле в вашем интерьере
13 простых шагов для перехода на правильное питание
13 простых шагов для перехода на правильное питание
Как сесть на продольный шпагат
Как сесть на продольный шпагат
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Священники объяснили запрет на отпевание собак и кошек
Священники объяснили запрет на отпевание собак и кошек
Теософия – религия без Бога
Теософия – религия без Бога
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Стресс у собак: симптомы, которые мы не замечаем
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Прогулка с домашним хорьком: правильно и полезно
Содержание енота в домашних условиях
Содержание енота в домашних условиях
Как понять, что "говорит" собака
Как понять, что "говорит" собака
Аптечка для домашнего питомца
Аптечка для домашнего питомца
Угроза бобрам из Мытищ: осеннее благоустройство Яузы
Угроза бобрам из Мытищ: осеннее благоустройство Яузы
Солнечный свет может помочь уничтожить пылевые бактерии
Солнечный свет может помочь уничтожить пылевые бактерии
Темный шоколад защищает сосуды от атеросклероза
Темный шоколад защищает сосуды от атеросклероза
Голливудские звезды готовятся встретить зиму
Голливудские звезды готовятся встретить зиму
Одной из модных текстур для маникюра стала матовая
Одной из модных текстур для маникюра стала матовая
Ростовские рыбаки пустили утку про акулу
Ростовские рыбаки пустили утку про акулу
Социальные сети заставляют злиться на жизнь
Социальные сети заставляют злиться на жизнь
Катя Гордон сама выбирает объекты для благотворительности
Катя Гордон сама выбирает объекты для благотворительности
Дальний Восток
Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля

Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?

Южные Курилы: В ожидании очередного "волюнтаризма" Кремля
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Южная Америка
"Сан-Хуан": Родственники погибших обвиняют правительство во лжи
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Азия
Отдаст ли Путин японцам российские Курилы
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Южная Азия
Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Евросоюз
Бунт: Франция не хочет быть вассалом США
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Бывший СССР
Дмитрий Савельев высказался в пользу стабильных отношений России с Азербайджаном
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
Новости Украины
Украинцы перестают верить в сказки навязанной американцами власти - беседа с политологом
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Новости Европы
"Рука Москвы" ухватила австрийский "бундесхеер"
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Бывший СССР
Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов
Немецкие силовики назначили "День Икс" политике Меркель
Евросоюз
Немецкие силовики назначили "День Икс" политике Меркель
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ