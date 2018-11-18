Жало Скорпиона. От жалости до безжалостности - Гороскоп дня

О "неусыпном труде", универсальности, революционном духе, тотальном контроле и колоссальной самоуверенности рожденных 19 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Неусыпный труд препятствия преодолевает", — такую формулу жизни избрал себе рожденный сегодня универсальный человек Вселенной, "русский Леонардо де Винчи", первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения Михаил Ломоносов. Химик, физик, астроном, приборостроитель, географ, геолог, металлург — это далеко не все профессии, в которых реализовал свой гений великий Ломоносов. В гуманитарной сфере ученый утвердил основания современного русского языка, стал поборником развития отечественного просвещения, науки и экономики.

Об универсальной Формуле небес рожденных 19 ноября поговорим подробнее.

Преисполненные революционного духа Скорпионы, рожденные 19 ноября, обычно во всем стремятся к переменам. Однако рядовой протест их не устроит. Будучи в душе реформаторами, они должны упорно создавать нечто новое. Герои дня сегодняшнего представляют собой любопытную смесь радикального и консервативного, анархии и добропорядочности. В их жизни всегда присутствует тема контроля, даже подавления — борются ли они против него или сами его осуществляют.

Таким контролирующим революционером русского флота вошел в историю рожденный сегодня легендарный мореплаватель Иван Крузенштерн, совершивший первое в истории кругосветное плавание. Плавание продолжалось больше трех лет: корабли "Надежда" и "Нева" вышли из Кронштадта и в конце 1803 года пересекли Атлантический, затем Тихий океан, исследовали Дальний Восток и через Индийский океан и Атлантику вернулись домой в 1806 году.

Русский государственный деятель граф Сергей Строганов всю свою жизнь посвятил военной и государственной службе, был флигель-адъютантом императора Николая I и московским генерал-губернатором. Но революционный след в истории искусства Сергей Строганов оставил своей просветительской деятельностью. Он стал учредителем первой в России рисовальной школы, бесплатной и открытой для всех талантливых детей, независимо от их сословного происхождения. "Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам" — Строгановское училище (ныне Художественная академия им. С. Г. Строганова) была открыта в Москве 31 октября 1825 года. Строганов лично руководил рисовальной школой первые 12 лет.

Скорпионы сегодняшнего дня часто поглощены укреплением или осуществлением своих властных полномочий, причем это может происходить в семье, социальной группе или на службе. Они невероятно серьезно относятся к таким вопросам, как делегирование власти и установление ее пределов. У рожденных 19 ноября часто возникают конфликты различной степени тяжести с теми, кто не согласен с их методами, причем такие люди почти никогда не сомневаются в своей правоте. Поэтому героям дня необходимо тщательно следить за собой и быть открытыми для критики со стороны окружающих.

Рожденные сегодня люди в большинстве случаев отличаются колоссальной самоуверенностью, причем в этом заключается и их сила, и их слабость одновременно. Многие люди, чей день рождения — 19 ноября, рано или поздно становятся жертвой своего высокомерия и рискуют полностью разрушить свою жизнь, искушая судьбу или игнорируя ее предупреждения.

Такой жертвой высокомерия и неосмотрительности стал 20-й президент США Джеймс Абрам Гарфилд. Его президентство продлилось всего полгода и было отмечено (в лучших традициях его Формулы небес) революционными реформами для США. Гарфилд обозначил перспективную внешнеполитическую программу, направленную на переход страны от изоляционизма к активным действиям во всем мире. Он был последовательным сторонником реформы гражданской службы с целью упразднить неэффективную коррупционную систему.

Как и его космический собрат Михаил Ломоносов, Гарфилд был разносторонний самоучка. Левой рукой он писал по-древнегречески, правой по-латыни, в юные годы предложил новое доказательство теоремы Пифагора. Но однажды один из политических завистников Гарфилда нанес президенту смертельное ранение, выстрелив в него из пистолета. Через несколько дней президент умер, а его убийца был повешен.

Революционные преобразования совершил первый в истории генеральный комиссар государственной безопасности, рожденный сегодня Генрих Ягода. Возглавив Главное управление государственной безопасности НКВД СССР, Ягода указывал на необходимость проведения более либерального курса в карательной политике самого страшного ведомства страны. Именно Ягода первым произнес, что, пожалуй, пора прекратить расстреливать людей. Взамен массовых расстрелов под руководством Ягоды был учрежден ГУЛАГ и значительно увеличилась сеть советских исправительных трудовых лагерей, началось строительство Беломоро-Балтийского канала силами заключенных. Через несколько лет обвиненный в шпионаже Генрих Ягода был расстрелян.

Немалую роль в расстреле Ягоды и еще миллионов человек сыграл рожденный сегодня космический собрат Ягоды "всесоюзный староста" Советского Союза Михаил Калинин. В день убийства Сергея Кирова 1 декабря 1934 года Михаил Калинин, чтобы угодить Сталину, подписал постановление, сыгравшее важную роль в организации и юридическом обеспечении массовых репрессий. Через четыре года именно по этому постановлению была арестована и предана репрессиям собственная жена Михаила Калинина.

Скорпионы, рожденные 19 ноября, обычно верят в силу воли, особенно их собственную, но им необходимо помнить об ограничениях и проявлять осторожность. Герои дня сегодняшнего часто оказываются в положении крестоносцев, сражающихся ради благой цели. Их политика и принципы обычно направлены на поддержку простого человека — и это несмотря на выраженную элитарность их вкусов.

Когда рожденным 19 ноября приходится делиться с окружающими мудростью и знаниями, их действия, пожалуй, наиболее эффективны. Благодаря своему характеру, временами задиристому, даже драчливому, им удается не только пробуждать лучшее в людях, но также доходить до самой сути житейских ситуаций. В книге их жизни главной ценностью является истина и ее распространение. К сожалению, их поиск истины часто становится трагичным для них самих и для их близких.

В поисках истины и революционных преобразованиях прожила свою яркую жизнь единственная женщина-премьер-министр Индии Индира Ганди. По версии опроса, проведенного BBC в 1999 году, Индира Ганди стала "Женщиной тысячелетия". Ее жизнь также трагически оборвалась, после того как Индира Ганди была расстреляна в 1984 году собственными телохранителями.

Как правило, герои дня сегодняшнего — люди абсолютно "от мира сего". Они хорошо развиты физически, заботятся о своих семьях и идут в ногу со временем, и часто опережая свое время. Для них чрезвычайно важно в повседневной жизни чаще исповедовать традиционные ценности и влиять на близких людей в спокойной, не истеричной манере. Только тогда их воздействие будет продолжительным.

Сегодня Вселенная подарила миру двух потрясающих американских актрис Джоди Фостер и Мег Райан, выдающегося кубинского шахматиста, третьего чемпиона мира по шахматам Хосе Рауля Капабланку, одного из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века Питера Друкера, автора сценариев всех самых известных фильмов Эльдара Рязанова кинодраматурга Эмиля Брагинского, ведущего самого длительного по времени шоу на современном телевидении американского журналиста Ларри Кинга и основателя круглосуточного новостного канала СNN американского бизнесмена Теда Тернера.

"Обожаю, когда мне говорят, что я не смогу сделать это… Потому что всю свою жизнь вижу, как они ошибаются, полагая, что даже не попытаюсь", — таков девиз по жизни героя дня сегодняшнего Теда Тернера. Большинство рожденных сегодня идут по жизни именно с такой Формулой небес.

На фото: Михаил Калинин

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