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Автор Соломон Соловьев

Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня

Наследие » Гороскоп

Об энергичности, общительности, эмоциональной неустойчивости, поэзии и мистике в жизни рожденных 18 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня. 395053.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я хорошо знаю, что подобен всем другим, я не лучше других и не более ценен, нежели они; я лишь маленький завиток пены на гребне волны, уходящий в мгновение ока в безбрежность природы и человечества", — с такой мистической поэтичностью описал свою Формулу небес рожденный сегодня французский философ Жак Маритен.

О поэзии и мистике в жизни героев дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Чрезвычайно энергичные Скорпионы, рожденные 18 ноября, обладают неиссякаемой физической и умственной активностью. Их определяющим качеством является эмоциональная неустойчивость, хотя внешне они при желании могут оставаться невозмутимыми, спокойными и собранными. Герои дня сегодняшнего мастерски владеют самоконтролем и вынуждены прибегать к нему довольно часто, поскольку не хотят, чтобы окружающие стали свидетелями постепенно разгорающегося пожара в их душе. И тогда лучшее средство от пожара — это направить эмоции в творческое русло, давая им выход в работе.

Основоположник немецкой романтической оперы, предшественник Рихарда Вагнера, немецкий композитор Карл Мария фон Вебер пришел сегодня в наш мир. В истории музыки Вебер остался одним из первых композиторов-романтиков и организатором национального музыкального театра. Вебер считается чисто германским композитором, глубоко понимавшим склад национальной музыки и доведший немецкую мелодию до высокого художественного совершенства.

До высокого художественного совершенства всегда доводил свои работы голландский режиссер документального кино Йорис Ивенс. Ивенс является одним из величайших художников-документалистов. Основные мотивы его творчества: человек за работой, человек, борющийся с природой и социальным угнетением. Художник был свидетелем многих поворотных событий истории. Совершенно не интересуясь депрессивными аспектами человеческой деятельности, он восхищался борьбой человечества, его строительством и творчеством.

Невероятно позитивной энергетикой запомнился миллионам зрителей рожденный сегодня советский режиссер Эльдар Рязанов. Он был не только талантливейшим режиссером, но и тонко чувствующим поэтом, оставившим после себя удивительные стихи — неравнодушные, полные боли и грусти… и в тоже время необыкновенно позитивные, тёплые и искренние. Рязанов говорил о себе: "Весь мой ужас в том, что я абсолютно нормален. У меня нет завихрений в психике. Я не подвержен депрессиям, я не знаю, что это такое, понимаете?"

Скорпионы, рожденные 18 ноября, весьма общительны и любят находиться в центре внимания. Они просто созданы для того, чтобы быть на первых ролях. Свои честолюбивые намерения такие люди обычно реализуют в интересах той социальной группы, которую представляют. Их таланты могут быть яркими или скромными, но они всегда предпочитают раскрывать их только так, как считают нужным. Поэтому рожденные 18 ноября никогда не согласятся на то, к чему они пока не чувствуют себя готовыми. При этом их готовность определяется не окружающими, а только ими самими.

Готовность прийти на помощь всегда демонстрировал рожденный сегодня советский летчик, один из первых Героев Советского Союза легендарный Михаил Водопьянов. Именно его подвигу обязаны жизнью многие члены экипажа парохода "Челюскин", потерпевшего в 1934 году крушение во льдах Северного Ледовитого океана.

Свой талант исследователя общественного мнения раскрыл для мира рожденный сегодня американский ученый-статист Джордж Гэллап. Работая в 1932–1936 годах в рекламном агентстве, Гэллап первым в истории применил опросы клиентов для исследования рынка. В те же годы он основал Американский институт общественного мнения, который стал известен как организатор опросов в ходе президентской избирательной кампании. Известно и замечательное высказывание Джорджа Гэллапа: "Я могу доказать Бога статистически. Возьмите тело человека — вероятность того, что все функции индивидуума могли возникнуть случайно, статистически ничтожно мала".

Свой тренерский талант рожденный сегодня советский футболист Константин Бесков реализовал во всех ведущих футбольных клубах Москвы, а также на посту главного тренера сборной СССР по футболу.

Рожденный сегодня французский художник, химик и изобретатель Луи Жак Манде Дагер стал одним из создателей фотографии. После 11 лет опытов Дагер нашел оптимальное решение и стал подогревать ртуть, пары которой проявляли изображение. Затем он фиксировал изображение, пользуясь сильным раствором обычной соли и горячей водой для смывки частиц серебряного йодида, не подвергшихся воздействию света. Так терпеливым Скорпионом Дагером были созданы первые "проявитель" и "закрепитель", которые сопровождали индустрию фотографии на протяжении 150 лет и благополучно ушли в историю с приходом цифровой индустрии.

Благодаря сверхтонкой интуиции и особому дару предвидения Скорпионы дня сегодняшнего могут достичь больших результатов быстрее и проще, чем другие ценой длительных усилий. Окружающим обычно бывает интересно погружаться в их внутренний мир. Причем чем лучше понимаешь рожденных в этот день, тем больше узнаешь об их совершенно исключительных способностях.

Бесценный вклад в мировую психологию и психиатрию внес рожденный сегодня советский психотерапевт Владимир Леви. Замечательный доктор всю свою жизнь занимался проблемами воспитания детей, психотерапией детей и подростков, психологической помощью семьям, психотерапией экстремальных состояний и личностных кризисов.

Свой знак Зодиака оставил в названии группы автор легендарных хитов и барабанщик группы Scorpions Герман Papeбелл. Кстати, из всех участников группы разных составов, помимо Раребелла, был еще лишь один гитарист Маттиас Ябс, который также был рожден под знаком Скорпиона.

Скорпионы 18 ноября нуждаются во внимании и признании и не успокаиваются до тех пор, пока не получат их сполна. В этом, собственно, и заключается их слабость, влекущая за собой некоторую незащищенность, однако за внимание к себе они всегда вознаграждают интересным и плодотворным общением. Результат их труда может быть весьма конкретным и в большинстве случаев связанным с областью развлечений, услуг или просто с проявлениями положительной энергии. В силу последней особенности их, как правило, любят друзья, да и просто знакомые люди, в чью жизнь они щедро привносят радость и смех. Обаяние и особый шарм, присущие тем, кто появился на свет в этот день, помогают вдохнуть жизнь в любое событие, в котором они участвуют.

Герой дня сегодняшнего Эльдар Рязанов зарифмовал однажды свою Формулу небес. Ей мы и закончим сегодня.

Даже если жизнь обыкновенная,

Делай все, что можешь от души,

Понимай всему живому цену 

И судить чужого не спеши.

Трать себя, живи неосторожно,

Выгод не считай, не мелочись…

Пусть с людьми и сложно, и тревожно,

Ты пойми их суетную жизнь.

На фото: Эльдар Рязанов

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