Злой Скорпион Мартин Скорсезе - Гороскоп дня

О конструктивной злости, склонности к доминированию и умении соединять противоположное рожденных 17 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Злость заложена в самой человеческой природе, если ты жив — ты зол. Она может быть деструктивной, может стать причиной убийства, может съесть тебя изнутри. Но в то же время может быть и конструктивной", — с такой злой Формулой небес пришел сегодня в мир американский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе.

Злой режиссер неоднократно признавался одним из величайших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности: так, опрос, проведенный в 2010 году в США, показал, что американцы считают Скорсезе лучшим ныне живущим режиссером. Таким образом Скорсезе оставил позади Жана-Люка Годара и Стивена Спилберга.

Фильмам Скорсезе присущи выразительная жестокость и насилие, в кинематографических кругах он известен как мастер гангстерских лент. Скорсезе предпочитает от фильма к фильму не менять создателей своих проектов, постоянно работая с Робертом Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и многими другими постоянными членами своей команды.

Об особенностях Формулы небес 17 ноября поговорим подробнее.

Скорпионы, рожденные сегодня, подобно мосту над бурными водами, соединяют в единое целое противоположные точки зрения, людей, интересы и многочисленные страсти. Жизнь тех, кто родился в этот день, можно сравнить с перекрестком, где пересекаются разбегающиеся в разные стороны дороги. Люди, чей день рождения — 17 ноября, также часто выступают в качестве цемента, не дающего зданию рассыпаться. Им всегда известно, как обеспечить мир и спокойствие в семье, обществе, профессиональной сфере.

Свою Формулу небес по цементированию и сохранению энергий в лучшем виде реализовал французский изобретатель консервов Николя Аппер. Изобретение Аппера пришло на смену привычным в те годы способам хранения продуктов — вялению и солению. Более 200 лет назад в 1809 году Аппер после проведения нескольких опытов направил в адрес министра внутренних дел Франции письмо, в котором предложил новый способ — консервирование. Через год Николя Аппер получил награду за свое изобретение лично из рук Наполеона Бонапарта.

Один из самых точных современных символов знака Скорпиона был зафиксирован в открытии рожденного сегодня немецкого математика Августа Фердинанда Мёбиуса. Он изобрел свою ленту — ленту Мёбиуса. Модель его ленты можно легко сделать: для этого надо взять достаточно длинную бумажную полоску и склеить противоположные концы полоски, предварительно перевернув один из них. Ленту Мёбиуса также называют "лист Мёбиуса" или "петля Мёбиуса".

Созданный Мёбиусом символ в настоящее время является Международным символом переработки (сфера переработки полностью находится под энергией знака Скорпиона), а также появляется в многочисленных произведениях искусства, литературы и кинематографа. Многие писатели-фантасты предполагали, что наша Вселенная может быть некоторым обобщенным листом Мёбиуса. Лента Мёбиуса используется как способ перемещения в пространстве и времени Гарри Кифа, главного героя романа Брайана Ламли "Некроскоп". Лента Мёбиуса также встречается в эссе Харуки Мураками "Облади Облада", где лента образно сравнивается с бесконечностью.

Потрясающим умением соединять вещи в единое целое Скорпионы дня сегодняшнего обязаны и своему культурному плану, в котором обычно переплетаются несколько различных начал. По этой причине они являются живым доказательством того, что различные культурные, классовые и политические категории, представляющиеся абсолютно несовместимыми, на самом деле могут быть соединены.

Более того, люди, чей день рождения — 17 ноября, ненавидят ссоры, противоречия, распри и все формы дискриминации. Мужчины, рожденные в этот день, часто имеют склонность к доминированию и агрессии во всем, что касается их мнения, однако даже они понимают важность компромисса.

"Мне кажется, что любой чуткий человек должен понимать, что насилие не может изменить мир, а если и меняет, то только временно", — так в вибрациях своей Формулы небес выразил свое отношение к насилию герой дня режиссер Мартин Скорсезе.

Запах машинного масла и бензина (продукты скорпионьей переработки нефти) с детства любил сын бедного деревенского кузнеца рожденный сегодня Соиторо Хонда. Подростком он ремонтировал машины и в 1928 году получил первый из своих 150 патентов за идею заменить деревянные спицы автомобильного колеса на металлические.

Путь к марке Honda был прост: механик-самоучка устанавливал на обычные велосипеды маломощные моторы, применявшиеся во время войны на бензиновых электростанциях. В 1948 году гениальный инженер начал заниматься производством мотоциклов и двигателей как президент компании Honda Мотоr Corporation, ставшей ведущим производителем мотоциклов в мире.

Соиторо Хонда никогда не скрывал своего отвращения к теоретикам, обучавшимся в дорогих университетах чему-то умному из инженерного искусства, но не пачкавшим руки в моторах. Университетский диплом в его глазах без опыта ничего не значил. Когда Соиторо Хонда спросили, в чем секрет его успеха, он ответил: "В своей жизни я совершил множество ошибок. А секрет в том, что я никогда не совершал одну и ту же ошибку дважды".

На более зрелых этапах жизни Скорпионы дня сегодняшнего нередко стремятся к увеличению благосостояния и заботятся о том, какое оставят наследство. Рожденные 17 ноября необязательно имеют высокий уровень притязаний, однако, заняв важную позицию, они уже не сдают ее и будут сопротивляться любым попыткам смещения с должности. Если им выпало вести за собой других или защищать попавших в беду, они могут при необходимости достигать невиданных высот. Многие герои дня сегодняшнего гордятся своей способностью не терять голову перед лицом неприятностей.

Своей способностью противостоять любым неприятностям запомнился солдатам и офицерам рожденный сегодня британский фельдмаршал, крупный военачальник Второй мировой войны сэр Бернард Лоу Монтгомери. По своим собственным воспоминаниям, Монтгомери, учась в Королевском военном училище, отличался задиристым характером, часто участвовал в драках курсантов и жестоких шутках над ними. За это был из младших капралов разжалован в рядовые курсанты, а затем едва не был изгнан из училища.

Подростковая дерзость сделала из Монтгомери абсолютно бесстрашного офицера. Во время боев Первой мировой войны он был неоднократно ранен и каждый раз во время ранений находился на грани жизни и смерти.

Во время Второй мировой войны Монтгомери — один из ключевых командующих британскими войсками. Именно фельдмаршал Монтгомери 4 мая 1945 года принял капитуляцию германских войск на северо-западе Германии, в Дании и Нидерландах. При жизни фельдмаршалу было дано прозвище Монти. Именно его прозвище стало первой частью в названии известной английской комик-труппы "Монти Пайтон".

Бесстрашие всех рожденных 17 ноября отчасти еще объясняется тем фактом, что герои дня сегодняшнего редко планируют свою жизнь наперед. Они живут "здесь и сейчас", они готовы к любому повороту жизни и принимают жизнь во всех ее красках.

И об этом однажды прекрасно сказал рожденный сегодня замечательный американский комедийный актер Дэнни Де Вито (фото): "Есть люди с планами на жизнь, есть люди с планами на год, есть люди с планами на месяц. Я что-то среднее между человеком с планами на неделю и человеком с планами на день".

На фото: Мартин Скорсезе

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