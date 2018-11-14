Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня

О повышенной конфликтности, силе, мстительности и апокалиптичности мировосприятия рожденных 15 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Бандиты предпочитают ТТ, сделанный в Китае: один раз выстрелил и выбросил. А вот чеченцы действительно знают толк в оружии. Говорят, в начале 90-х за мой пистолет там давали "жигули", — так с гордостью вспоминал о своем детище рожденный сегодня советский конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин (фото).

Легендарный девятимиллиметровый автоматический пистолет Стечкина (АПС) был принят на вооружение Вооруженных сил СССР в 1951 году, одновременно с пистолетом Макарова. АПС был предназначен для вооружения офицеров, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, а также для солдат и сержантов некоторых специальных подразделений. Пистолет Стечкина упоминается в литературно-художественных произведениях, встречается в кинофильмах, мультфильмах и компьютерных играх.

Суть Формулы небес дня сегодняшнего очень близка сути пистолета Стечкина и, естественно, формуле жизни и характера выдающегося изобретателя Игоря Стечкина. Рассмотрим эту формулу подробнее.

Скорпионы, рожденные 15 ноября, считаются людьми повышенной конфликтности, поскольку никогда не упустят возможности ответить на брошенный им вызов и ни за что не отступятся ради спокойствия или выгоды. Они всегда готовы постоять за себя, но также могут до последнего вздоха сражаться за тех, кто нуждается в их защите. При этом, люди, чей день рождения — 15 ноября, стараются избежать никчемных споров и тупиковых ситуаций, которые унижают их достоинство. Их настоящая сила — в защите, а самое мощное оружие — угроза отмщения. Окружающие инстинктивно чувствуют, что таких людей, как осиное гнездо, лучше не трогать.

Энергетика войн и революций пронизывает день сегодняшний насквозь. Один из организаторов и главный исполнитель покушения на Адольфа Гитлера рожденный сегодня полковник вермахта Клаус Шенк фон Штауффенберг (фото) долгие годы считался в Германии не героем, а предателем. В современной Германии он считается героем, и на месте его казни в Берлине проводится торжественное принятие присяги военнослужащими бундесвера. Роль бесстрашного полковника фон Штауффенберга блистательно исполнил в кинофильме "Операция "Валькирия" американский актер Том Круз.

По иронии судьбы еще один участник покушения на Адольфа Гитлера во время той же "Операции "Валькирия" стал рожденный сегодня немецкий генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель (фото). Большую часть своих военных операций во время Второй мировой войны Роммель проводил в Африке, неоднократно выигрывая сражения у англичан, за что получил почетное прозвище Лис пустыни. Уинстон Черчилль сказал тогда о Роммеле: "Мы имеем перед собой весьма опытного и храброго противника и, должен признаться, несмотря на эту опустошительную войну, великого полководца".

Эрвин Роммель не принимал непосредственного участия в заговоре против Гитлера, но когда заговор был раскрыт, один из участников назвал его имя как одного из консультантов подготовки покушения. Учитывая выдающиеся заслуги генерал-фельдмаршала, ему был предоставлен выбор между Народным трибуналом и самоубийством. Роммель принял цианистый калий.

Вместе со своим идеологическим противником Скорпионом Жоржем Дантоном на гильотине закончил жизнь рожденный сегодня деятель Великой французской революции, крайне левый среди якобинцев Скорпион Жак-Рене Эбер. Ночью 13 марта 1794 года Максимилиан Робеспьер решил при помощи революционного трибунала расправиться со своими врагами как "слева" (с Эбером), так и "справа" (с Дантоном). Все они были арестованы. Через неделю состоялся судебный процесс. Наряду с традиционными для того времени политическими обвинениями "в заговоре против свободы французского народа и попытке свержения республиканского правительства" Эберу вменялась в вину заурядная кража рубашек и постельного белья.

Формула небес рожденных 15 ноября периодически помещает их в крайне опасные положения и сталкивает с людьми, которых они раньше не встречали, но которые могут сыграть фатальную роль в их жизни. Поэтому рожденные в этот день должны постоянно быть готовыми как к любым случайностям, так и к конкретным, заранее запланированным событиям.

Большинство рожденных 15 ноября могут проявлять завидное терпение. Они осознают, как важно выбрать подходящий момент для решительных действий, и редко ошибаются. В глазах других людей они часто выглядят слишком мрачными и сдержанными, как будто вся их жизнь может быть испорчена из-за одной ошибки. В действительности же их осмотрительность замешана на страхе, поскольку они инстинктивно понимают, чего им следует опасаться.

Пророческая осмотрительность рожденного сегодня лауреата Нобелевской премии по литературе, одного из столпов немецкой прозы XX века драматурга Герхарта Гауптмана подтолкнула его на написание романа "Атлантика" в 1912 году. Этот роман стал основой для датского немого фильма с этим же названием. В основе романа — лайнер в Атлантическом океане, который терпит крушение. Роман был дописан Гауптманом всего лишь за один месяц до катастрофы "Титаника", а фильм 1913 года вышел меньше чем через год после событий. Сюжетная линия романа и фильма включала в себя романтику на борту обреченного океанского лайнера, и сходство с катастрофой было очевидным.

Гибель "Титаника" стала поворотным событием в жизни рожденного сегодня американского филантропа из рода Асторов Уильяма Винсента Астора. Будучи студентом Гарварда, в 1912 году Винсент унаследовал примерно 200 миллионов долларов США, когда его отец погиб в результате крушения "Титаника". Бросив университет, Винсент стал заниматься благотворительностью, осуществляя социальные проекты в области медицины и детского развития. При своей жизни Винсент совершил множество благих дел, но больше не преумножил состояния своих предков и стал последним, родившимся в семье Асторов, принадлежавших к числу самых богатых людей США.

Скорпионы, рожденные 15 ноября, отличаются ярко выраженной апокалиптичностью мировосприятия. Они или ожидают самого худшего, или, по крайней мере, наверняка знают, как это "самое худшее" будет выглядеть. В их жизни постоянно происходят эмоциональные вспышки, поэтому окружающие вправе обвинить их в сумасбродстве. Не подлежит сомнению, что когда люди, чей день рождения — 15 ноября, идут своей дорогой, всем остальным лучше не попадаться им на пути. Они способны появляться и исчезать, подобно блуждающему огоньку в ночи, неожиданно и стремительно.

Герои дня сегодняшнего часто стараются выглядеть добропорядочными гражданами, однако искушение вести себя совершенно иначе может оказаться слишком сильным. Как следствие, немалую роль в их жизни играют честность и прямота, порождающие душевные противоречия, которые, кроме них самих, никто не в силах разрешить.

Честность и прямота были фирменным стилем яркого английского политического деятеля, основателя журнала Tribune Эньюрина Бивена. Политик вошел в историю как один из наиболее конструктивных критиков политики Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны. В послевоенный период, занимая пост министра здравоохранения, он создал в Великобритании несмотря на яростное сопротивление частнопрактикующих медиков государственную службу здравоохранения.

Замечательной цитатой Бивена мы и закончим сегодня: "Известно, что происходит с людьми, которые останавливаются посреди дороги. Их переезжают".

На фото: Игорь Стечкин

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