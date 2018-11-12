Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня

Об ангелах-хранителях, искушениях, испытаниях и силе духа рожденных 13 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Я — воплощение американской мечты. Ведь ее суть заключается в том, что ты можешь прийти, откуда угодно, и стать тем, кем ты хочешь. Именно это со мной и произошло", — так проанализировала свою Формулу небес пришедшая сегодня в мир американская актриса Вупи Голдберг.

Какие ангелы-хранители сопровождают героев дня сегодняшнего, расскажем подробнее.

Вупи Голдберг — одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырех главных американских престижных наград: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони". В ее копилке наград также имеются два "Золотых глобуса" и звезда на "Аллее славы". По признанию всех кинокритиков, актриса является одной из самых ярких голливудских звезд 1980-1990-х годов. Но так было не всегда.

В конце 1960-х годов Вупи примкнула к движению хиппи. Она ушла из дома, чтобы жить в коммуне, где пристрастилась к марихуане, а позднее и к более тяжелым наркотикам. Долгое время нигде не работала, существовала на пособие по безработице. Она не раз пыталась избавиться от наркотической зависимости, но все было безуспешно. Ангелом-хранителем для будущей звезды Голливуда оказался тогда активист организации "Против наркотиков" Элвин Мартин, который убедил Вупи в необходимости изменить свою жизнь и помог ей бросить наркотики. Вскоре они поженились, и спустя год Вупи Голдберг родила дочь.

Спасаясь от длительной депрессии, пристрастился к алкоголю и рожденный сегодня шотландский актер Джерард Батлер. Друзья не раз вытаскивали его буквально из-под колес машин и неоднократно видели, как он в бессильной ярости бился головой о стену. Он часто просыпался с сильными порезами, кровоподтеками и рваными ранами на теле, но не мог вспомнить, как их получил. Однажды он очнулся на крыше небоскреба от окрика своего друга Алана, который и стал его ангелом. Джерард потом так и не смог вспомнить, как он очутился наверху, но приход друга спас его тогда от последнего шага в пустоту.

В течение нескольких лет Джерард Батлер мучительно лечился от алкогольной зависимости. Сегодня он считается одним из самых доброжелательных актеров Голливуда, который при этом крайне редко, в лучших традициях своего знака Скорпиона, делится с журналистами деталями своей личной жизни. И часто отвечает: "Очень большой период моей жизни окружающие думали, что я счастлив, но это было не так. Теперь, когда я действительно счастлив, я не намерен ни с кем этим делиться".

Пролетел однажды ангел-спаситель и над рожденным сегодня русским мыслителем и общественным деятелем Михаилом Петрашевским. За свою революционную деятельность Петрашевский и еще 20 его сторонников были арестованы в 1849 году и приговорены к смертной казни. Примечательно, что среди этих 20 человек был и еще один Скорпион будущий великий русский писатель Федор Достоевский. Кого в день казни спасал тогда ангел-спаситель — Достоевского (рожденного на два дня раньше) или самого Петрашевского, — Формула небес точно сказать не может, но после произнесения приговора и инсценировки расстрела было объявлено о замене казни бессрочной каторгой. На каторге в Иркутске Михаил Петрашевский сотрудничал в местных газетах и давал уроки истории и литературы, то есть занимался тем же репетиторством, которым занимался до своей активной революционной деятельности.

Быть учителями, тренерами или наставниками — это миссия многих из рожденных сегодня героев. Скорпионы, рожденные 13 ноября, обычно с большим пониманием и проницательностью описывают и комментируют различные события. Какое бы общественное положение они ни занимали, они часто и охотно высказываются о том, что кажется достойным их внимания.

Люди, чей день рождения — 13 ноября, интересуются всем, но в особенности социально-политическими вопросами. Получают ли они знания из газет, телепередач, книг по истории или социологии — они всегда имеют определенное мнение о том, как все должно или, наоборот, не должно происходить.

Основная проблема рожденных 13 ноября состоит в том, что они слишком мало энергии тратят на понимание самих себя и развитие собственной личности. Поскольку сфера их интересов находится исключительно во внешнем мире, они всегда рискуют остановиться как бы на полпути к совершенству. При этом более просвещенные личности, рожденные в этот день, пытаются использовать свои интересы для бесконечного процесса самопознания и самосовершенствования, поддерживая тесную связь между внутренним и окружающим миром. Такие люди обычно хорошо приспособлены для того, чтобы полностью реализовать свои возможности.

Выдающимся педагогом остался в истории французский новатор рожденный сегодня Валентин Гаюи. В 1784 году он без помощи правительства и негосударственных благотворительных обществ, исключительно на свои личные средства и в своем же собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей под названием "Мастерская трудящихся слепых". Гениальный учитель Гаюи использовал свой метод обучения слепых посредством придуманного им шрифта для слепых — "унициала". Несмотря на большие финансовые трудности Гаюи сумел создать при школе типографию и издал в ней несколько книг для слепых. По этим книгам незрячие люди обучались вплоть до появления шрифта Брайля. В честь ангела для всех слепых Валентина Гаюи сегодняшний день в мире отмечается как Международный день слепых.

Рожденные 13 ноября, как правило, сами никогда не становятся слепыми фанатиками дела, которому они служат, оставаясь по большей части оптимистами, чья вера основывается на том, что самым лучшим доказательством божественного бытия служит окружающий мир, все сущее в нем и, конечно, сама природа.

Скорпионы дня сегодняшнего абсолютно убеждены в правильности своих взглядов. Иногда они выражают свое мнение в догматической форме. Поэтому очень важно, чтобы они научились прислушиваться к доводам своих оппонентов и отделять зерна от плевел.

Рожденные 13 ноября способны выступить против любой системы, если она представляется им не стоящей лояльности. Но им нужно быть осторожными, чтобы не восстановить против себя сильных мира сего.

Для рожденных 13 ноября жизненно важно развивать в себе скромность и простоту и всегда помнить о своих домашних корнях, как бы далеко от дома они ни находились.

Простым и скромным остался в памяти современников рожденный сегодня английский дипломат Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич. В честь него было названо блюдо, известное как сэндвич, из-за его привычки перекусывать ломтем мяса, положенным между двумя тостами, чтобы не прерывать многочасовое сидение за карточным столом.

Сегодня пришел в мир шотландский писатель и поэт Роберт Льюис Стивенсон. Его по праву называют крупнейшим представителем английского неоромантизма. Стивенсон — автор всемирно известных приключенческих романов и повестей. Его легендарный роман "Остров сокровищ" переведен на десятки языков. Все его романы отличаются сочетанием увлекательных авантюрных сюжетов, глубокого проникновения в историю и тонкой психологической проработки персонажей.

Стивенсон с юных лет болел туберкулезом, и врачи предупреждали писателя, что продолжительность его жизни непредсказуема. Ангел, как мог, хранил своего любимого избранника, писатель прожил 44 года и успел выполнить свою миссию, хотя в детстве его родители не надеялись, что он проживет и до 20 лет.

Замечательной цитатой Роберта Льюиса Стивенсона мы и закончим сегодня: "Даже если доктор не дает тебе года жизни, даже если он сомневается, будешь ли ты жить хотя бы месяц, вылези вон из кожи и посмотри, чего можно достичь за неделю".

На фото: Вупи Голдберг

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