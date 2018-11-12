Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Гороскоп
Россия Советское наследие Эмиграция Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня

Наследие » Гороскоп

Об ангелах-хранителях, искушениях, испытаниях и силе духа рожденных 13 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня. 394869.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Я — воплощение американской мечты. Ведь ее суть заключается в том, что ты можешь прийти, откуда угодно, и стать тем, кем ты хочешь. Именно это со мной и произошло", — так проанализировала свою Формулу небес пришедшая сегодня в мир американская актриса Вупи Голдберг.

Какие ангелы-хранители сопровождают героев дня сегодняшнего, расскажем подробнее.

Вупи Голдберг — одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырех главных американских престижных наград: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони". В ее копилке наград также имеются два "Золотых глобуса" и звезда на "Аллее славы". По признанию всех кинокритиков, актриса является одной из самых ярких голливудских звезд 1980-1990-х годов. Но так было не всегда.

В конце 1960-х годов Вупи примкнула к движению хиппи. Она ушла из дома, чтобы жить в коммуне, где пристрастилась к марихуане, а позднее и к более тяжелым наркотикам. Долгое время нигде не работала, существовала на пособие по безработице. Она не раз пыталась избавиться от наркотической зависимости, но все было безуспешно. Ангелом-хранителем для будущей звезды Голливуда оказался тогда активист организации "Против наркотиков" Элвин Мартин, который убедил Вупи в необходимости изменить свою жизнь и помог ей бросить наркотики. Вскоре они поженились, и спустя год Вупи Голдберг родила дочь.

Спасаясь от длительной депрессии, пристрастился к алкоголю и рожденный сегодня шотландский актер Джерард Батлер. Друзья не раз вытаскивали его буквально из-под колес машин и неоднократно видели, как он в бессильной ярости бился головой о стену. Он часто просыпался с сильными порезами, кровоподтеками и рваными ранами на теле, но не мог вспомнить, как их получил. Однажды он очнулся на крыше небоскреба от окрика своего друга Алана, который и стал его ангелом. Джерард потом так и не смог вспомнить, как он очутился наверху, но приход друга спас его тогда от последнего шага в пустоту.

В течение нескольких лет Джерард Батлер мучительно лечился от алкогольной зависимости. Сегодня он считается одним из самых доброжелательных актеров Голливуда, который при этом крайне редко, в лучших традициях своего знака Скорпиона, делится с журналистами деталями своей личной жизни. И часто отвечает: "Очень большой период моей жизни окружающие думали, что я счастлив, но это было не так. Теперь, когда я действительно счастлив, я не намерен ни с кем этим делиться".

Пролетел однажды ангел-спаситель и над рожденным сегодня русским мыслителем и общественным деятелем Михаилом Петрашевским. За свою революционную деятельность Петрашевский и еще 20 его сторонников были арестованы в 1849 году и приговорены к смертной казни. Примечательно, что среди этих 20 человек был и еще один Скорпион будущий великий русский писатель Федор Достоевский. Кого в день казни спасал тогда ангел-спаситель — Достоевского (рожденного на два дня раньше) или самого Петрашевского, — Формула небес точно сказать не может, но после произнесения приговора и инсценировки расстрела было объявлено о замене казни бессрочной каторгой. На каторге в Иркутске Михаил Петрашевский сотрудничал в местных газетах и давал уроки истории и литературы, то есть занимался тем же репетиторством, которым занимался до своей активной революционной деятельности.

Быть учителями, тренерами или наставниками — это миссия многих из рожденных сегодня героев. Скорпионы, рожденные 13 ноября, обычно с большим пониманием и проницательностью описывают и комментируют различные события. Какое бы общественное положение они ни занимали, они часто и охотно высказываются о том, что кажется достойным их внимания.

Люди, чей день рождения — 13 ноября, интересуются всем, но в особенности социально-политическими вопросами. Получают ли они знания из газет, телепередач, книг по истории или социологии — они всегда имеют определенное мнение о том, как все должно или, наоборот, не должно происходить.

Основная проблема рожденных 13 ноября состоит в том, что они слишком мало энергии тратят на понимание самих себя и развитие собственной личности. Поскольку сфера их интересов находится исключительно во внешнем мире, они всегда рискуют остановиться как бы на полпути к совершенству. При этом более просвещенные личности, рожденные в этот день, пытаются использовать свои интересы для бесконечного процесса самопознания и самосовершенствования, поддерживая тесную связь между внутренним и окружающим миром. Такие люди обычно хорошо приспособлены для того, чтобы полностью реализовать свои возможности.

Выдающимся педагогом остался в истории французский новатор рожденный сегодня Валентин Гаюи. В 1784 году он без помощи правительства и негосударственных благотворительных обществ, исключительно на свои личные средства и в своем же собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей под названием "Мастерская трудящихся слепых". Гениальный учитель Гаюи использовал свой метод обучения слепых посредством придуманного им шрифта для слепых — "унициала". Несмотря на большие финансовые трудности Гаюи сумел создать при школе типографию и издал в ней несколько книг для слепых. По этим книгам незрячие люди обучались вплоть до появления шрифта Брайля. В честь ангела для всех слепых Валентина Гаюи сегодняшний день в мире отмечается как Международный день слепых.

Рожденные 13 ноября, как правило, сами никогда не становятся слепыми фанатиками дела, которому они служат, оставаясь по большей части оптимистами, чья вера основывается на том, что самым лучшим доказательством божественного бытия служит окружающий мир, все сущее в нем и, конечно, сама природа.

Скорпионы дня сегодняшнего абсолютно убеждены в правильности своих взглядов. Иногда они выражают свое мнение в догматической форме. Поэтому очень важно, чтобы они научились прислушиваться к доводам своих оппонентов и отделять зерна от плевел.

Рожденные 13 ноября способны выступить против любой системы, если она представляется им не стоящей лояльности. Но им нужно быть осторожными, чтобы не восстановить против себя сильных мира сего.

Для рожденных 13 ноября жизненно важно развивать в себе скромность и простоту и всегда помнить о своих домашних корнях, как бы далеко от дома они ни находились.

Простым и скромным остался в памяти современников рожденный сегодня английский дипломат Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич. В честь него было названо блюдо, известное как сэндвич, из-за его привычки перекусывать ломтем мяса, положенным между двумя тостами, чтобы не прерывать многочасовое сидение за карточным столом.

Сегодня пришел в мир шотландский писатель и поэт Роберт Льюис Стивенсон. Его по праву называют крупнейшим представителем английского неоромантизма. Стивенсон — автор всемирно известных приключенческих романов и повестей. Его легендарный роман "Остров сокровищ" переведен на десятки языков. Все его романы отличаются сочетанием увлекательных авантюрных сюжетов, глубокого проникновения в историю и тонкой психологической проработки персонажей.

Стивенсон с юных лет болел туберкулезом, и врачи предупреждали писателя, что продолжительность его жизни непредсказуема. Ангел, как мог, хранил своего любимого избранника, писатель прожил 44 года и успел выполнить свою миссию, хотя в детстве его родители не надеялись, что он проживет и до 20 лет.

Замечательной цитатой Роберта Льюиса Стивенсона мы и закончим сегодня: "Даже если доктор не дает тебе года жизни, даже если он сомневается, будешь ли ты жить хотя бы месяц, вылези вон из кожи и посмотри, чего можно достичь за неделю".

На фото: Вупи Голдберг

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня
Интересное и полезное
Пауки-птицееды: долгожители, санитары, деликатес
Ландшафтный дизайн
Как обустроить альпийскую горку
Новости Все >
Бактерии "облюбовали" для жизни человеческий мозг
Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР
В Ростове ученые будут выращивать "живые" импланты
Жители ставропольского села состарились в ожидании ремонта дороги
"Резиновых офисов" для мигрантов станет меньше﻿
Медведев "выдал" всем прокурорам бронежилеты и баллончики
"Дом на дереве" разрешили построить в английском графстве
Занять, чтобы отдать: Белоруссия получит от России новый кредит
Россияне рассказали, как их обманывают врачи
Эксперты: могут другие самолеты сорваться в пике, как Boeing-737 Max
Сейчас читают
Последний из фронды: за что поплатился Лужков
Экспертное мнение
Последний из фронды: за что поплатился Лужков
Пес с ними: россиянам запретят кормить бродячих животных
Общество
Пес с ними: россиянам запретят кормить бродячих животных Видео 
Траблшутинг: будущее за универсальными специалистами
Кошелек
Траблшутинг: будущее за универсальными специалистами Видео 
Читательский топ
В соцсетях обсуждают, почему Трамп не подал руки Порошенко
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Отпуск в Турции станет дорогим
Глушила ли Россия GPS на месте учений НАТО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Соцсети: врач уволена за грубость и отказ в приеме пациента

Появились подробности увольнения краснодарского врача, заявившей пациентке-диабетику, что она "может сдохнуть тут, но не будет принята без талончика на прием".

Соцсети: врач уволена за грубость и отказ в приеме пациента
В соцсетях обсуждают, почему Трамп не подал руки Порошенко
Новости Европы
В соцсетях обсуждают, почему Трамп не подал руки Порошенко
Мир. Новости мира
Эксперты разобрали главные претензии Запада к России
Советское наследие
День милиции - праздник, который всегда с нами
Новости Украины
На Украине назвали Путина и Меркель виновными в срыве плана по вступлению страны в НАТО

По словам тамошнего генерала, Украина готова была получить план по вступлению в НАТО в 2008 году. Но вмешались, сетует он, Россия и Германия.

На Украине назвали Путина и Меркель виновными в срыве плана по вступлению страны в НАТО
Соцсети: врач уволена за грубость и отказ в приеме пациента
Общество
Соцсети: врач уволена за грубость и отказ в приеме пациента
Мир. Новости мира
Эксперты разобрали главные претензии Запада к России
Новости Европы
Трамп не пожал руку Порошенко в Париже
Евросоюз
В Германии раскрыли заговор немецких военных

Они собирались убить ряд политиков своей страны. Военнослужащие успели запастись оружием, боеприпасами и топливом.

В Германии раскрыли заговор немецких военных
Эксперты разобрали главные претензии Запада к России
Мир. Новости мира
Эксперты разобрали главные претензии Запада к России
Общество
Соцсети: врач уволена за грубость и отказ в приеме пациента
Личность в культуре
Илья Олейников: клоун от Бога
Соломон Соловьев Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня Соломон Соловьев Светлана Ракиткина Как обустроить альпийскую горку Светлана Ракиткина Сергей Костин Не пора ли возродить народную милицию? Сергей Костин
Комментарии
Трамп не пожал руку Порошенко в Париже
Глушила ли Россия GPS на месте учений НАТО
Учительница, унижавшая школьницу из-за порванной кофты, уволилась
Оскорбившая молодежь чиновница отделалась строгим выговором
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Не пора ли возродить народную милицию?
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Занять, чтобы отдать: Белоруссия получит от России новый кредит
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Бактерии "облюбовали" для жизни человеческий мозг
Чиновники запретили называть аэропорт Омска "Летовым"
Глушила ли Россия GPS на месте учений НАТО
Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР
В соцсетях обсуждают, почему Трамп не подал руки Порошенко
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Кремль оценил итоги выборов в ДНР и ЛНР
Учительница, унижавшая школьницу из-за порванной кофты, уволилась
Соцсети: врач уволена за грубость и отказ в приеме пациента
История и современность Все >
Как Александр II продавал Аляску
Как Александр II продавал Аляску
Григорий Распутин. Как он вошел в царскую семью
Григорий Распутин. Как он вошел в царскую семью
Не пора ли возродить народную милицию?
Не пора ли возродить народную милицию?
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Путин одобрил армию, которая будет воевать с Россией
Медведев "выдал" всем прокурорам бронежилеты и баллончики
Медведев "выдал" всем прокурорам бронежилеты и баллончики
Глушила ли Россия GPS на месте учений НАТО
Глушила ли Россия GPS на месте учений НАТО
Через 5-10 лет на вооружение стран Европы поступит новый ударный беспилотник
Через 5-10 лет на вооружение стран Европы поступит новый ударный беспилотник
Операция "Антон": как правительство маршала Петена окончательно стало декорацией
Операция "Антон": как правительство маршала Петена окончательно стало декорацией
Депутаты Европарламента призывают к эмбарго на поставки оружия саудитам
Депутаты Европарламента призывают к эмбарго на поставки оружия саудитам
"Не просившая рожать" чиновница: бюджет, Сейшелы, выговор, увольнение?
"Не просившая рожать" чиновница: бюджет, Сейшелы, выговор, увольнение?
Грозит ли неожиданное пике "обыкновенным" Boeing-737
Грозит ли неожиданное пике "обыкновенным" Boeing-737
Женское Все >
Нарциссы, осенняя посадка и уход
Нарциссы, осенняя посадка и уход
Подснежники. Посадка под зиму и уход
Подснежники. Посадка под зиму и уход
Готовим грядку и чеснок к посадке
Готовим грядку и чеснок к посадке
Какие цветы можно сеять под зиму
Какие цветы можно сеять под зиму
Подготовка сада к холодам
Подготовка сада к холодам
Пробиотики неэффективны и кроят в себе скрытую опасность
Пробиотики неэффективны и кроят в себе скрытую опасность
Обнаружение шизофрении до появления симптомов (часть 1)
Обнаружение шизофрении до появления симптомов (часть 1)
Руководство по выбору подарка мужчине
Руководство по выбору подарка мужчине
Уральская чиновница, оскорбившая молодежь, получила строгий выговор
Уральская чиновница, оскорбившая молодежь, получила строгий выговор
Валерия тренируется дома
Валерия тренируется дома
Чиновники запретили называть аэропорт "Летовым"
Чиновники запретили называть аэропорт "Летовым"
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября для всех знаков Зодиака
Привычка грызть ногти говорит о проблемах психики
Привычка грызть ногти говорит о проблемах психики
Причины отказаться от пластики
Причины отказаться от пластики
Мужское Все >
Размышления о рыбалке
Размышления о рыбалке
Сосед с перфоратором опасен для сердца
Сосед с перфоратором опасен для сердца
Семь рецептов замазки: дешево и просто
Семь рецептов замазки: дешево и просто
Семь ошибок, которые могут испортить плитку
Семь ошибок, которые могут испортить плитку
Выбираем экологичные отделочные материалы
Выбираем экологичные отделочные материалы
Как самому сделать красивую мебель
Как самому сделать красивую мебель
Девять тенденций в дизайне частных домов
Девять тенденций в дизайне частных домов
Депрессия и тренировка: как оставаться сильным при любых обстоятельствах
Депрессия и тренировка: как оставаться сильным при любых обстоятельствах
Спортивное разнообразие: плюс-сайз тренеры и атлеты
Спортивное разнообразие: плюс-сайз тренеры и атлеты
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказал о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказал о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Интересы
"Последнее искушение Христа" - первая ласточка в череде соблазнов
"Последнее искушение Христа" - первая ласточка в череде соблазнов
Мученик Нестор - христианин с копьем
Мученик Нестор - христианин с копьем
Пауки-птицееды: долгожители, санитары, деликатес
Пауки-птицееды: долгожители, санитары, деликатес
Семь необычных домашних животных, которых точно полюбит ваша семья
Семь необычных домашних животных, которых точно полюбит ваша семья
В Австралии обитает паук необычной окраски
В Австралии обитает паук необычной окраски
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Десять причин, почему кошка не ходит в лоток
Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры
Исследователи выяснили, какую роль играют полоски у зебры
ОНФ предложил расширить границы "зеленых щитов"
ОНФ предложил расширить границы "зеленых щитов"
Биологи запустили проект Древа Жизни Дарвина
Биологи запустили проект Древа Жизни Дарвина
Валерия показала свою тренировку дома на тренажерах
Валерия показала свою тренировку дома на тренажерах
Рената Литвинова показала платье в пол
Рената Литвинова показала платье в пол
Кубинский рыбак нашел двухголовую черепаху
Кубинский рыбак нашел двухголовую черепаху
Инстаграм тренд на универсальную косметику
Инстаграм тренд на универсальную косметику
Пять идей, чтобы упростить ремонт
Пять идей, чтобы упростить ремонт
Гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября для всех знаков Зодиака
Центр. Азия
Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве

России не стоит садиться с террористами за стол переговоров, надо рассматривать "Талибан"* как "самую настоящую национальную угрозу", считает Дарья Митина.

Представитель "Талибана"* надеется чаще бывать в Москве
Марш независимости: для кого Польша становится опасной
Евросоюз
Марш независимости: для кого Польша становится опасной
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Новости Украины
Эксперт: Украина разослала "керченских стрелков" по всей России
Эксперты разобрали главные претензии Запада к России
Мир. Новости мира
Эксперты разобрали главные претензии Запада к России
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Новости Украины
Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР
Казахский национализм оформился в организацию
Бывший СССР
Казахский национализм оформился в организацию
Итоги выборов в США России безразличны
США и Канада. Новости и аналитика
Итоги выборов в США России безразличны
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Европа без Меркель: варианты развития событий
Евросоюз
Европа без Меркель: варианты развития событий
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ