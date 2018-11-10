Модельный синдром Леонардо Ди Каприо - Гороскоп дня

О сложности личности, яркой внешности, глубине, неоднозначности, мятежности и потаенности натуры рожденных 11 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Мы те, кем мы притворяемся. Осторожнее выбирайте свою маску"? — так написал однажды рожденный сегодня американский писатель-сатирик Курт Воннегут. Американцы считают Воннегута одним из своих наиболее значительных писателей XX века. Как, впрочем, и русские считают рожденного сегодня Федора Достоевского одним из своих значительных писателей XIX века. Во многом правы и те и другие.

О масках, которые выбрали себе Скорпионы дня сегодняшнего, и о скрытой под этими масками Формуле небес поговорим подробнее.

Сложнейшие личности, рожденные 11 ноября, часто обладают приятной, даже яркой внешностью, за которой скрываются глубина, неоднозначность, мятежность и потаенность их натуры. Умело управляя окружением, рожденные в этот день направляют свои притязания на тех людей, предметы или виды деятельности, которые для них важны. Общение с сумеречной стороной своей личности странным образом вызывает у них юмор и наделяет их чувством смешного, что характерно для многих хороших комедийных актеров.

Сегодняшний день наполнен блистательными актерами. Одним из таких актеров, без сомнения, является популярный актер второго плана "золотого века" Голливуда Роланд Янг. Янг, по большей части комедийный артист, отличался уникальным самоироническим стилем. Лысеющий, небольшого роста, он был просто рожден для комического амплуа. В ходе 30-летней актерской деятельности Янг сыграл более 70 разнообразных киноролей.

Небольшого роста и лысеющий мужчина известен публике также под именем рожденного сегодня российского исполнителя шансона Вилли Токарева. Его песни — это всегда простые, порой примитивные тексты, и такие же незатейливые у его песен мелодии. В свои 84 года артист продолжает активную музыкальную и гастрольную деятельность, женат третьим браком. Жена Вилли Токарева Юлия моложе своего мужа на 43 года.

На 16 лет моложе себя выбрала спутника жизни рожденная сегодня американская актриса Деми Мур. Спутником этим оказался актер Эштон Катчер, с которым героиня дня сегодняшнего прожила шесть лет в официальном браке. (Кстати, способность притягивать к себе на физическом уровне молодую энергию — это фирменный почерк многих из рожденных сегодня Скорпионов.) В настоящее время 56-летняя актриса встречается с 43-летней стилисткой из Сербии Машей Мандзукой.

Личная жизнь рожденного сегодня актера Леонардо Ди Каприо широко освещается в средствах массовой информации. Он также последователен не только в выборе молодой энергии спутниц, но и в выборе определенных женских форм. Все избранницы Ди Каприо были исключительно моделями. Ди Каприо встречался с датской моделью, с бразильской моделью, с израильской моделью, с американской моделью, с немецкой моделью и с аргентинской моделью. До свадьбы ни с одной из моделей у Ди Каприо так и не дошло. Впрочем, на Земле для прекрасного актера осталось еще много стран, где существуют модели.

Многие из Скорпионов (особенно женщины), чей день рождения — 11 ноября, по своей природе — хорошие семьянины, защитники домашнего очага и добытчики, которые больше всего на свете любят оказаться в центре семейного торжества или праздника. Обычно такие люди наделены талантом организатора, способного придать стройность любой профессиональной организации или социальной группе, в которой они оказываются.

Рожденные 11 ноября обладают физическим магнетизмом и хорошо знают, как использовать свою привлекательность. Однако оборотной стороной их обаяния является склонность поддаваться чарам других магических фигур. Мужчины и женщины, рожденные в этот день, обычно отмечены гармоничным сочетанием мужского и женского начал в их личности. В силу такой особенности люди, чей день рождения — 11 ноября, как правило, одинаково легко заводят друзей (а иногда любовников или любовниц) среди представителей обоих полов. Однако мужчины, рожденные 11 ноября, не должны культивировать в себе привычки самца, а женщинам стоит, пожалуй, слегка поумерить свой пыл в обустройстве чужих дел.

Слишком активно, к сожалению, участвовала в жизни поэта Владимира Маяковского рожденная сегодня "муза русского авангарда", хозяйка одного из самых известных в XX веке литературно-художественных салонов Лиля Брик. Лиля Брик сыграла большую роль в жизни Маяковского (в том числе была и косвенной виновницей его смерти). Ей, в частности, Маяковским были посвящены поэмы "Про это", "Флейта-позвоночник", стихотворения "Лиличка" и многие другие произведения.

Критики писали о Лили Брик: "Лиля могла позволить себе быть какой угодно — женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной"/ Как же много масок всегда было у Лили Брик. А в зрелые годы, отвечая на вопросы о любви, Брик сообщала: "Я всегда любила одного. Одного Осю… одного Володю… одного Примакова… одного Ваську…" Почти как Ди Каприо, который любит по одной модели в каждой стране.

Скорпионы, рожденные в этот день, способны высказывать свое мнение в самой что ни на есть подкупающе убедительной манере. Они инстинктивно знают, как добиться своего, с успехом лавируя между агрессивностью и пассивностью.

Кроме того, они способны обуздать свою энергию и терпеливо выжидать. К сожалению, когда дело доходит до принятия неотложных решений, выжидание рожденных 11 ноября может обернуться безвозвратной потерей времени. У них также имеется явная склонность к задумчивости, которая иногда выливается в бездействие и депрессию.

Отчасти проблемы тех, кто родился 11 ноября, вызваны постоянными противоречиями между внутренней сущностью и ее наружными проявлениями. Рожденные в этот день часто кажутся предназначенными для великих свершений, но вместо этого они пропадают в безвестности, и прежде всего из-за своих навязчивых страхов и стремления к безопасности. По этой причине для достижения цели им больше, чем кому бы то ни было, необходимо развивать силу воли. Длительное отсутствие жизненных ориентиров неизбежно приводит к вспышкам гнева.

Когда я пытаюсь представить, как бы мог выглядеть собирательный образ всех 30 дней Формулы небес, посвященных знаку Скорпиона, то не нахожу более точного образа, чем образ рожденного сегодня писателя Федора Достоевского. Режиссер Владимир Хотиненко снял необыкновенно точный сериал о сути Федора Достоевского и назвал сериал "Достоевский. Жизнь, полная страстей". В отличие от чрезвычайно мрачных, но все-таки контролирующих свои депрессивные настроения писателей-Скорпионов Ивана Тургенева и Ивана Бунина, Достоевский абсолютно бесконтролен в своих депрессивных копаниях, и, накопав, он щедро делится своими страхами и страстями с читателями.

Познакомившись с деталями жизни самого писателя, без труда понимаешь, что понятие обычного, светлого и земного счастья для Достоевского не существовало в принципе. Он осознанно делал несчастным себя и весь свой ближний круг, отягощая их своими бесконечными долгами и проблемами. Девиз многих Скорпионов "Чем хуже, тем лучше" — это девиз Федора Достоевского и всех без исключения героев его, без сомнения, выдающихся литературных произведений.

Творчество Достоевского — это энциклопедия героев и их страстей, которые в принципе не способны ничего созидать. И в страстях каждого героя реальные, а не выдуманные страсти самого автора произведений, великого Скорпиона Федора Достоевского. "Мир спасет красота" — эта крылатая фраза Достоевского была не более чем одна из красивых масок, которую писатель пытался примерить на себя в течение жизни. А вот фраза "Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием" — это уже его реальная скорпионья суть.

Ну и, в заключение, фраза-кульминация Формулы небес Федора Достоевского: "В самом деле, выражаются иногда про "зверскую" жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток". Подробно о художественной жестокости в романах героя дня сегодняшнего.

На фото: Леонардо ди Каприо

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