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Автор Соломон Соловьев

Короли выстрела и полета - Гороскоп дня

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О критическом складе ума, интуитивном знании устройства вещей, удивительном терпении и техническом изяществе в выполнении самых сложных работ рожденных 10 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Короли выстрела и полета - Гороскоп дня. 394803.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Не бойся смятения вокруг, но бойся смятения внутри себя", — эта рекомендация рожденного сегодня замечательного немецкого поэта, драматурга и философа Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера в полной мере относится ко всем рожденным сегодня Скорпионам. Поговорим об их формуле смятения подробнее.

Рожденные 10 ноября постоянно сталкиваются с самыми серьезными изменениями как в себе самих, так и в тех материалах и продуктах, с которыми они работают. Перемены в их личности происходят крайне медленно и болезненно, часто выливаясь в настоящую борьбу, особенно на завершающем этапе. Героям дня сегодняшнего иногда необходимо, подобно гусенице, годами скрываться от внешнего мира в своем коконе, чтобы в один прекрасный день превратиться в бабочку. Подобно головастику, они на заре своей жизни мало напоминают то, что из них со временем получится.

Как это ни парадоксально, люди, чей день рождения — 10 ноября, часто производят на окружающих впечатление очень постоянных и неменяющихся людей. Однако если следить за ними, как за минутной или даже часовой стрелкой, то можно заметить едва уловимые, но все же реально происходящие изменения. То же можно сказать и о работе, которой заняты рожденные 10 ноября. Они постоянно в поиске, их нельзя обвинить в том, что они годами занимаются одним и тем же.

Количество оружия, которое разработал рожденный сегодня знаменитый Михаил Калашников с трудом поддается исчислению. Еще до Великой Отечественной войны молодой изобретатель разработал инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка и счетчик моторесурса танка.

После тяжелого ранения, находясь в госпитале, Калашников загорелся идеей создания своего образца автоматического оружия. В 1944 году инженер выпустил опытный образец самозарядного карабина, который, хотя и не пошел в серию, частично послужил прототипом для создания легендарного автомата, окончательно принятого на вооружение в 1947 году.

О своем автомате Калашников всегда говорил скромно: "Солдат сделал оружие для солдата. Я сам был рядовым и хорошо знаю трудности, с которыми сталкиваются в солдатской жизни…Получилось простое, надежное и эффективное оружие. АК работает в любых условиях, безотказно стреляет, после того как побывает в земле, болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. Он очень простой, этот автомат. Но хочу сказать, что сделать простое иногда во много раз сложнее, чем сложное".

Впоследствии на Ижевском машиностроительном заводе на базе конструкции АК под личным руководством Калашникова были разработаны несколько десятков образцов стрелкового оружия. Как точно было сказано одним из журналистов, "во всем мире знают СССР по четырем символам: водка, матрешка, икра и Калашников".

Еще одним символом XX века в СССР и в мире был рожденный сегодня легендарный авиаконструктор Андрей Туполев. Под руководством Туполева спроектировано свыше ста типов самолетов. На его самолетах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелетов. Ну а знаменитый афоризм Туполева стал практически народным: "Из говна, конечно, можно сделать конфетку. Но это будет конфетка из говна".

Всегда со свойственным героям сегодняшнего дня ироничным сарказмом смотрел на мир один из видных деятелей реформации в Германии христианский богослов Мартин Лютер. "Женитьба хороша, — говорил Лютер, — целомудрие еще лучше, но лучше всего свобода". "Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, — продолжает философ о своей формуле жизни. — Но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Подобно этому мы не можем запретить дурным мыслям иногда приходить к нам в голову, но мы должны не позволять им гнездиться в нашем мозгу".

Многие из Скорпионов, родившихся 10 ноября, поражают интуитивным знанием устройства вещей, удивительным терпением и техническим изяществом в выполнении самых, казалось бы, сложных работ. Тем из них, кто понимает важность общественной жизни и хорошо разбирается в людях, обычно сопутствует большой успех. Однако для тех, кто слишком занят самосовершенствованием и нисколько не заботится о собственной карьере, жизнь может показаться бесконечной борьбой за выживание.

На определенном этапе своей жизни рожденные 10 ноября могут столкнуться с открытым непониманием из-за слишком критического склада ума. Кроме того, свойственные им эксцентричные привычки нередко вводят окружающих в заблуждение. Такими Скорпионами-эксцентриками, невольно или осознано вызывающими к себе повышенный общественный интерес, запомнились рожденные сегодня телеведущая Тина Канделаки, российские актеры Эраст Гарин, Михаил Ефремов, Максим Суханов и Виктор Сухоруков, валлийский актер Ричард Бёртон, который, помимо своих великолепных ролей, остался в памяти своими бурными отношениями с Элизабет Тейлор, а также трагически погибший от наркотической зависимости кумир 90-х, солист группы "Иванушки International" Игорь Сорин.

В повседневной жизни, чтобы ужиться рядом с героями дня сегодняшнего, нужно испытывать невероятную привязанность к этим людям. Когда люди этого дня входят в незнакомый мир, их уверенность может поколебаться, но даже в минуты депрессии (которая частый гость в их домах) они сохраняют веру в свои возможности. Хотя их микрокосмос кажется черной дырой, сами они знают его в совершенстве. Единственное спасение для сложных личностей этого дня — глубокое познание себя и постоянная готовность договариваться с самим собой.

"Я могу сниматься в любом состоянии. Другое дело, как меня воспринимает съемочная группа в любом состоянии", — так удивительно точно описал свою Формулу небес актер Михаил Ефремов. И это в полной мере относится к формулам многих Скорпионов, рожденных сегодня.

На фото: Михаил Калашников

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