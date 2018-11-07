Вампиры добрые, вампиры злые - Гороскоп дня

О причудливых вкусах и интересах, способности расширять границы познания и маниакальном энтузиазме рожденных 8 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Быть непохожей на других… это грех, который не прощает ни одно общество. Посмей быть непохожим на других — и тебя предадут анафеме!" — так четко о непохожести своей Формулы небес сказала однажды рожденная сегодня американская писательница Маргарет Митчелл.

Автор великого романа "Унесеные ветром" прожила не слишком долгую и весьма непростую жизнь. Единственное созданное ей литературное произведение принесло писательнице мировую славу и богатство, но отняло слишком много душевных сил. "Смерть, налоги, роды. Ни то, ни другое, ни третье никогда не бывает вовремя", — любила повторять героиня сегодняшнего дня, погибшая под колесами автомобиля пьяного водителя в возрасте 49 лет.

Скорпионы, рожденные 8 ноября, часто увлекаются теми гранями человеческого опыта, которые другими воспринимаются как подозрительные, сомнительные и туманные. Рожденные в этот день с трудом удерживаются в рамках обыденности. Хотя их действия или наружность могут казаться абсолютно нормальными, со временем окружающие понимают, что вкусы и интересы этих людей являются довольно странными, даже причудливыми.

Можно не быть профессиональным астрологом, чтобы догадаться, что автором знаменитого романа "Дракула", скорее всего, должен быть именно писатель, рожденный под знаком Скорпиона. Рожденный сегодня ирландский писатель Брэм Стокер стал именно таким Скорпионом. Хотя Стокер не был первым писателем, сделавшим вампира героем своего произведения, его книга оказала исключительное влияние на складывание и популяризацию "вампирского мифа". Огромное количество посвященных вампирам книг и фильмов, появившихся в XX и XXI веках, так или иначе обязано своим существованием роману Стокера.

Абсолютным новатором в диагностике человеческих комплексов и тайных помыслов стал рожденный сегодня швейцарский психиатр и психолог Герман Роршах. Ему принадлежит авторство теста исследования личности "Пятна Роршаха". Это был один из первых тестов молодой тогда науки психоаналитики, и тест применяется по сей день для исследования психики и ее нарушений. Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. Каждая такая фигура служит стимулом для свободных ассоциаций: испытуемый должен назвать любое возникающее у него слово, образ или идею. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид "видит" в кляксе, определяется особенностями его собственной личности.

Скорпионы, рожденные 8 ноября, всегда пытаются определить границы человеческого познания и постоянно их расширяют. Стиль их жизни и взаимоотношения с миром могут показаться абсолютно беспорядочными с точки зрения тех, кто привык к предсказуемости. Герои дня относятся к своим занятиям и интересам с энтузиазмом, носящим почти маниакальный характер. Их способность к концентрации обычно велика. И они могут свести с ума самих себя, друзей, возлюбленных и членов семьи, если им не удается укротить свой порыв и расслабиться.

Неутомимым и фанатичным инженером остался в истории британец сэр Бенджамин Холл. Уже скоро 200 лет его имя — символ Лондона. Бенджамин Холл лично руководил установкой созданного им колокола Биг-Бен весом 13,8 тонны на Часовой башне Вестминстерского дворца. Колокол получил свое название в честь Холла (Ben — сокращение имени Benjamin), о чем на колоколе выбита соответствующая надпись.

Настоящим волшебником в кардиологии стал рожденный сегодня южноафриканский хирург-трансплантолог Кристиан Барнард. 3 декабря 1967 года он первым в мире выполнил пересадку сердца от человека к человеку. На этот риск до Барнарда многие годы не решались пойти врачи ни в одной стране мира. Успех операции смелого хирурга привел к немедленному увеличению числа врачей, выполняющих операции по пересадке сердца по всему миру. В настоящее время последователями Кристина Барнарда в мире делается несколько тысяч таких операций в год.

Рожденные 8 ноября обычно не отличаются излишним оптимизмом и, как правило, требуют доказательств для любой теории и схемы. В то же время им чужда предубежденность, и поэтому герои дня охотно обдумывают любые стоящие идеи.

Скорпионьи искушения, однако, неустанно бродят на расстоянии вытянутой руки от героев сегодняшнего дня. Поэтому люди, чей день рождения — 8 ноября, должны противостоять темным глубинным силам своей личности и ограничивать контакты с социально неблагонадежными элементами и представителями криминального мира.

В то же время партнеры по бизнесу и любви, отличающиеся более консервативными взглядами, привносят в жизнь этих людей большую целесообразность. Ну а рожденные 8 ноября прекрасно могут удовлетворить мрачные стороны своего характера за счет чтения книг, просмотра фильмов и дистанционного общения с темной стороной человеческого существования. Для них самих и их близких всегда лучше смотреть фильмы про графа Дракулу, чем в жизни становиться участником подобных сценариев.

Сегодня Вселенная подарила миру трех замечательных актеров: Олега Борисова, Олега Меньшикова и Алена Делона. Они родились и реализовались в разное время и в разных эпохах. Но, изучая их роли и абсолютную магнетическую притягательность на экране, понимаешь, что Формула небес делает этих актеров космическими братьями. Да и внешнее сходство между ними также очевидно. И у каждого из этих героев дня есть очень похожие высказывания на одну и ту же тему.

Цитатой Алена Делона, лучше всего подходящей для Формулы небес сегодняшнего дня, мы и закончим: "Я никогда не боялся денег и известности. Головокружение у меня может вызвать сознание того, что все это в сущности, ничего не значит. Подобную ясность сознания я называю "раком ума". Она-то и укрепляет мое убеждение, что все это лишь карточный домик, ветер. Шоу-бизнес. Что я не заслуживаю всего мною достигнутого. Насколько справедливо все это? У меня есть определенный взгляд на вещи и людей. С моей точки зрения, заслуженные люди — это не актеры, певцы, художники, а те, кто всю свою жизнь посвящает добру, оставаясь по большей части никому не известным".

На фото: Брэм Стокер

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