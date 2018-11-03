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Автор Соломон Соловьев

Он был первым серым кардиналом в истории

Наследие » Гороскоп

О богатстве личности, обаянии, роковой судьбе, умении преодолевать сопротивление жизни и неоправданном оптимизме рожденных 4 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Нужно бороться с собой. Борясь — побеждать. Победа — самоутверждение. Самоутверждение — сила, помогающая отыскать единственно верный путь к своему счастью", — такую формулу счастья однажды обозначил для себя рожденный сегодня российский музыкант Игорь Тальков, убитый при странных обстоятельствах во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге в 1991 году. Трагические смерти сопровождают многих из героев дня сегодняшнего. Рассмотрим Формулу небес сегодняшнего дня подробнее.

Скорпионы, рожденные 4 ноября, обладают склонностью к противоречиям. Их слова и дела служат сильным побуждающим стимулом для других, а сами они стремятся занять доминирующее положение и стать ценными членами семьи и общества. Хотя многие из тех, кто родился 4 ноября, имеют обычную, не яркую внешность, в общении с ними сполна проявляются обаяние и богатство их личности. При первой встрече они производят впечатление энергичных, открытых людей, которых трудно заподозрить в том, что они обладают особым талантом провокатора. На самом деле чем дольше вы их знаете, тем очевиднее для вас не только присущая им способность заваривать кашу, но также и умение разбивать самую толстую броню при личном общении.

Заваривал кашу и разбивал броню идейных противников пришедший сегодня в мир государственный деятель Франции, бессменный советник кардинала Ришельё отец Жозеф. Именно отца Жозефа первого в истории стали называть "серый кардинал" при, соответственно, "белом кардинале" самом герцоге де Ришельё.

Серым кардиналом Жозефа прозвали за серый цвет носимого им плаща. Кардинальский же сан он получил лишь незадолго до своей смерти. Отец Жозеф проводил политику Ришельё в особо важных миссиях. В качестве начальника тайной канцелярии Ришельё отец Жозеф вместе с четырьмя другими капуцинами исполнял тайные поручения кардинала, связанные в большей степени с уничтожением политических противников.

"И вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел — я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу русскому мужику. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их…" — так со скорпионьей смертельной страстью писал рожденный сегодня русский революционер-террорист Дмитрий Каракозов, совершивший одно из неудачных покушений на российского императора Александра II. Суд приговорил 25-летнего Дмитрия Каракозова к смертной казни через повешение.

Трагически погиб и рожденный сегодня советский генерал армии Дмитрий Павлов. Он был расстрелян после придуманного Сталиным обвинения, в котором генерал Павлов был признан виновным во всех бедах и поражениях Советской армии в первые недели войны. Тогда Сталин списал на Павлова все свои стратегические и тактические просчеты. В 1957 году боевой генерал был реабилитирован.

Скорпионы, рожденные 4 ноября, научившись договариваться со смертью, обычно мастерски преодолевают сопротивление жизни и всегда знают наверняка все самые уязвимые и слабые места. Стоит им разогнаться — и их уже не остановит никто. Поэтому героям дня важно знать свои пределы, им следует научиться управлять своей энергией, реалистично подходить к определению задач и, самое главное, оставаться созидательными в своем отношении к жизни.

Скорпионам, рожденным 4 ноября, совершенно чужда депрессия. Поэтому людям, родившимся в этот день, сложно понять негативизм в мироощущении окружающих. Проблема в том, что они зачастую не умеют осознавать серьезность ситуации, в которой они оказались, и сохраняют неоправданный оптимизм, когда реальные перспективы выглядят удручающими. Но герои дня сегодняшнего всегда ведут борьбу до последнего, они обладают даром убеждения и умеют смело парировать направленные в их адрес критические стрелы.

Рожденные 4 ноября обладают прекрасным чувством юмора, которое порою бывает сухим и сдержанным, а порою — заразительным, даже гомерическим. Это в высшей степени гуманное свойство их характера позволяет им быстро преодолевать любые социальные противоречия. С помощью шутки и смеха они располагают к себе окружающих, растапливая лед неприятных ситуаций.

Рожденный сегодня английский философ Джордж Эдвард Мур стал родоначальником аналитической традиции в философии. Термин "аналитический" указывает на идеалы ясности, точности и логической строгости мышления. Прекрасен Скорпион Джордж Мур и в своих знаменитых афоризмах: "Если бы не мужья, кто бы присматривал за нашими любовницами?"

"Мне нравятся странные любовные истории. Я рыдал, когда они отняли Кинг-Конга у Джессики Лэнг. Так же нельзя, уроды!" — трогательно сообщает рожденный сегодня Скорпион секс-символ Голливуда, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус" актер Мэттью Макконахи.

Слепой судьбы случайный жребий

Нам выпадает каждый раз:

Сегодня мы — любимцы неба,

А завтра — небо против нас.

Такую красивую формулу небес нарисовал герой дня сегодняшнего замечательный российский поэт и музыкант Сергей Трофимов. Рожденные 4 ноября с удовольствием принимают любовь неба во всех ее проявлениях.

На фото: картина "Серое преподобие", Жан-Леон Жером

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