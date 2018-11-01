Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Наследие » Гороскоп
Эмиграция Советское наследие Россия Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня

Наследие » Гороскоп

О страсти к метаморфозам, переменчивом нраве и артистичности рожденных 2 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике ""Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня. 394487.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Если страной правит король, корона давит на голову, а если королева — корона давит на сердце", — с такой формулой правления пришла однажды в мир королева Франции, рожденная сегодня Мария Антуанетта (фото). Об особенностях и тонкостях Формулы небес рожденных 2 ноября поговорим подробнее.

Характерным занятием людей, рожденных 2 ноября, являются различные превращения. Метаморфозы, которые они осуществляют, происходят как в них самих, так и вокруг них. Они — актеры в театре жизни, меняющие ход пьесы (во благо или во вред) одним своим присутствием в ней. Те из рожденных 2 ноября, кто обладает действительно высоким интеллектом, хорошо понимают, как они влияют на свое окружение. Однако люди с более низким уровнем развития, появившиеся на свет в этот день, отданы на милость посторонним силам, невольными инструментами которых они часто становятся, что порою приводит к пугающим результатам.

Сыграть в революционерку всегда было страстным желанием королевы Франции Марии Антуанетты. После начала Французской революции она была объявлена вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Героиня дня была осуждена Конвентом и казнена на гильотине.

Мария Антуанета до последней минуты жизни безупречно и страстно играла свою роль. И во время суда, и перед казнью сохраняла полное самообладание и ничем не уронила королевского достоинства. Она сама взошла на эшафот и сама легла под нож гильотины. Хотя нередки были случаи, когда даже осужденные на смерть мужчины не справлялись с чувствами, падали в обморок и не могли без посторонней помощи подняться по ступенькам.

Но энергия смерти, как мы уже неоднократно говорили, часто дает Скорпионам душевные силы, так же как энергия секса или энергия страданий. И прекрасно об этом написал замечательный австрийский писатель Стефан Цвейг в своем романе "Мария Антуанетта": "Ибо когда человек приближается к пределу своего "Я", когда он решается докопаться до самого сокровенного своей личности, в его крови восстают тайные силы всех его предков".

Ему же вторит рожденная сегодня поэтесса Ирина Богушевская (фото): "Ведь мы родимся на страданья, чтобы, как искры, стремиться ввысь".

Скорпионы, рожденные 2 ноября, в идеале могли бы развивать в себе более глубокое понимание своей преобразующей силы, направляя ее в морально-нравственное русло. В этом плане огромное значение имеет их ответственность перед семьей и друзьями. Например, многие чувствительные натуры могут находиться под сильным влиянием взглядов, действий и даже тайных желаний людей, рожденных сегодня.

Кроме того, люди, чей день рождения — 2 ноября, иногда стараются улучшить ту или иную ситуацию со своей точки зрения, хотя на самом деле они всего лишь вмешиваются в те области, где их участие не приветствуется. Их духовное развитие как раз и будет определяется умением ограничивать свое влияние, а также способностью выжидать и издалека терпеливо направлять ход событий в интересах своего ближнего круга.

Свои оригинальные теории превращения и преобразования окружающего мира исповедовал рожденный сегодня французский философ Жорж Сорель. Знаменитая теория Сореля о роли мифологии в жизни людей, в особенности — национальных мифов, оказала заметное влияние на теории социализма, анархизма и фашизма. Сорель выступал наиболее последовательным апологетом насилия в политике, с одобрением относился к русскому большевизму и итальянскому фашизму. Муссолини писал о Сореле: "Именно этот учитель синдикализма через свои теории о революционной тактике более всех способствовал формированию дисциплины, энергии и силы фашистских когорт".

Президентский срок рожденного сегодня 11-го президента США Джеймса Нокса Полка ознаменовался крупнейшими территориальными приобретениями. При его правлении были завоеваны Нью-Мексико и Калифорния в ходе американо-мексиканской войны, а также Великобритания уступила Орегон. Таким образом, Соединенные Штаты обрели выход ко второму океану и стали крупной тихоокеанской державой. Большинство современных историков включают Нокса Полка в десятку самых выдающихся президентов США.

Не справился со своими страстями, направив их на саморазрушение, космический собрат страстного и воинственного президента Джеймса Полка 29-й президент США Уоррен Гардинг. После двух лет правления Гардинг скончался предположительно от обширного инфаркта. После его смерти широкое распространение получили слухи об отравлении, причем в числе других подозрения падали также на его жену. Гардинг был известен как любитель богемного образа жизни с традиционным скорпионьим набором (покер, пристрастие к благородным напиткам, любовные похождения), которому он не изменил и во время своего президентства.

Преобразования, предлагаемые Скорпионами, рожденными 2 ноября, могут заходить очень далеко, охватывая структуру, стратегию и задачи коммерческих, социальных и религиозных организаций. Однако все эти преобразования могут оказаться тщетными, если рожденным 2 ноября не удастся решить самую главную задачу — изменить самих себя.

Рожденные 2 ноября часто оказываются на жизненном распутье, где им необходимо коренным образом поменять течение собственной жизни. Если люди, чей день рождения — 2 ноября, в силах справиться с такими переменами, поняв при этом свои истинные потребности и преисполнившись готовностью реализовать их, то шансы достичь успеха на избранном пути становятся весьма высокими. В противном случае они начинают коснеть и постепенно становятся все более разочарованными, подавленными и обозленными на весь мир.

Они часто сталкиваются с вопросами, связанными с деньгами, сексом и властью. Здесь нужна особая осторожность, чтобы не позволить этим сторонам жизни полностью руководить личностью. Лучше всего относиться к ним с максимальной легкостью, культивируя в себе чувство игры, забавы и разумной поверхностности. Если рожденные 2 ноября смогут направить свои возможности на решение земных человеческих задач, то они смогут внести большой вклад в окружающий мир.

Историки литературы всего мира до сих пор спорят о женщине, которая послужила прототипом для легендарной Маргариты в знаменитом романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Большинство из критиков сходятся во мнении, что писатель создал образ страстной и смелой женщины Маргариты по образу и подобию своей третьей жены Елены Булгаковой (фото), пришедшей сегодня в наш мир.

Для Формулы небес образ Елены Сергеевны Булгаковой особенно интересен тем, что героине сегодняшнего дня удалось в своем третьем браке с Михаилом Булгаковым окончательно договориться со своим внутренним Скорпионом и перестать разрушать себя и окружающий мир.

При чтении дневника, который Елена Сергеевна вела много лет по просьбе самого Булгакова, поражает один факт: в совместной жизни писателя и его жены не было ни одной ссоры. Это нечасто можно встретить в личной жизни Скорпионов. Ссоры, скандалы, конфликты, наряду с сексом — это традиционный для Скорпионов вид "энергетического вампиризма". В преобразованном же Скорпионе Елене Сергеевне рожденный под знаком Тельца Михаил Булгаков обрел не только настоящего друга и возлюбленную, но и свою музу, литературного секретаря и биографа, преданную и неутомимую сотрудницу. Благодаря необыкновенной созидающей энергии Елены Булгаковой после смерти писателя смогли увидеть свет многие неизданные произведения, главным из которых является, конечно, роман "Мастер и Маргарита".

Одним из выдающихся эстетов и философов мирового кино остался в истории рожденный сегодня итальянский театральный и кинорежиссер Лукино Висконти (фото).

Религиозно-философское произведение "Роза мира" оставил после себя русский писатель-мистик, рожденный сегодня Даниил Андреев (фото). Он был одним из немногих советских писателей в XX веке, который десять лет провел в тюремном заключении. К нему он был приговорен в 1947 году всего лишь за один роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат "Роза мира" — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.

Прекрасна формула жизни и творчества Даниила Андреева: "Кому больше дано, с того больше и спросится. Как для личности, так и для народа повышенная одаренность и масштаб суть основания не для повышенных требований к другим, а только к самому себе. Одаренность и масштаб обязывают к большему, а вовсе не дают права на то, на что остальные смертные не имеют права".

Своей масштабной одаренностью порадовали Вселенную пришедшие сегодня в наш мир английский математик Джордж Буль, основавший математическую логику; французский врач-невропатолог Жозеф Бабинский, первый произведший операцию на опухоли центральной нервной системы; один из самых успешных актеров в истории американского кино Берт Ланкастер; австралийский теннисист, одержавший в разных разрядах 24 победы на турнирах Большого шлема Кен Розуолл; чемпионка мира и Европы советская баскетболистка Нина Ерёмина; Олимпийская чемпионка по фигурному катанию российская фигуристка Татьяна Тотьмянина (фото); советский поэт-песенник Михаил Пляцковский и замечательный российский композитор и продюсер Евгений Кобылянский.

Большого целого всем и части,

И в небо смотрят с мольбой о счастье

Шесть миллиардов пар глаз.

И каждый верит: вот-вот оттуда

Польется свет, и начнется чудо.

И пусть так будет на этот раз.

Этими прекрасными словами рожденной сегодня поэтессы и певицы Ирины Богушевской мы и закончим Формулу небес 2 ноября.

На фото: Елена Булгакова

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Интересное и полезное
Факты о хомяках: диета, привычки и типы хомячков. Часть 2
Силовые структуры
Как советские моряки американцев пугали
Интересное и полезное
Как подружить двух кошек между собой?
Новости Все >
Военная полиция отработала подавление беспорядков в центре России
У россиян в рационе дефицит витаминов и минералов
Эвелина Бледанс примерила серьги Клеопатры
Советник Трампа перечислил "тиранов грязного коммунизма"
Россия поднялась по благоприятным условиям для бизнеса в рейтинге Всемирного банка
Китай продемонстрировал "самый смертоносный" дрон
Обманутым дольщикам полагается компенсация по аренде жилья
В Московском зоопарке поселилась амурская лесная кошка
Украина "ответила" на санкции арестом корабля с железом
Бывшая полицейская: на службе без домогательств и интима никак
Сейчас читают
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Ближний Восток
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин" Видео 
Прибалтийский вопрос: в чем интерес российских чиновников?
Прибалтика
Прибалтийский вопрос: в чем интерес российских чиновников? Видео 
"Керченского стрелка" зазомбировали
Воспитание
"Керченского стрелка" зазомбировали
Читательский топ
Русские украинцы разочарованы новой политикой миграции России
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Почему День народного единства стал провалом Кремля
Что потеряет Украина от санкционного удара России
Святой Уар - молитвенник за самоубийц?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Нефть
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева

Нефтяники экспортируют только 10% бензина, давить на них бесполезно и опасно. Почему же правительство разговаривает ультиматумами? Объясняет Руслан Танкаев.

Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне
Дальний Восток
Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне
Власть
Русские украинцы разочарованы новой политикой миграции России
Военные новости
Подлодки губят ядерную триаду России
Новости Пскова
В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников

В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.

В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Нефть
Нефтяники ответили на ультиматум Медведева
Власть
Путин собрался защищать "русский мир" всей мощью
Новости Пскова
В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников

В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.

В Пскове ввели "обязательный факультатив" по православию для младшеклассников
Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне
Дальний Восток
Си Цзиньпин призвал Китай готовиться к войне
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Деньги
На что россияне тратят деньги, экономя даже на еде
Соломон Соловьев Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп? Любовь Степушова Игорь Буккер В Мексике обнаружены новые древние города Игорь Буккер
Комментарии
Почему День народного единства стал провалом Кремля
Украина "ответила" на санкции арестом корабля с железом
Кремль отказался менять избирательную систему в России
Почему День народного единства стал провалом Кремля
Бывшая полицейская: на службе без домогательств и интима никак
У россиян в рационе дефицит витаминов и минералов
Кто переключает внимание с саудитов-убийц на Иран?
Украина "ответила" на санкции арестом корабля с железом
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Украина "ответила" на санкции арестом корабля с железом
Бывшая полицейская: на службе без домогательств и интима никак
Глава минэнерго США приедет освобождать Украину от России
Глава минэнерго США приедет освобождать Украину от России
"Денег нет" - звучит не для всех. Кто же фавориты?
Глава МИД Британии перепутал Россию с Китаем
Что потеряет Украина от санкционного удара России
Что потеряет Украина от санкционного удара России
Русские украинцы разочарованы новой политикой миграции России
Кто переключает внимание с саудитов-убийц на Иран?
"Денег нет" - звучит не для всех. Кто же фавориты?
Минкульт объяснил "блокировку" фильма про госпереворот в России
История и современность Все >
Кто такие смерды и холопы?
Кто такие смерды и холопы?
История комиксов: от Микки до Капитана Америки (часть 1)
История комиксов: от Микки до Капитана Америки (часть 1)
Китай продемонстрировал "самый смертоносный" дрон
Китай продемонстрировал "самый смертоносный" дрон
Как советские моряки американцев пугали
Как советские моряки американцев пугали
Из солдат и матросов будут делать патриотов с помощью кино
Из солдат и матросов будут делать патриотов с помощью кино
Эксперт: Украина может снова сбить летящие у Крыма самолеты
Эксперт: Украина может снова сбить летящие у Крыма самолеты
ИС-2: укротитель зверинца
ИС-2: укротитель зверинца
В Рыбинске бьют тревогу: некомпетентность власти может выйти боком
В Рыбинске бьют тревогу: некомпетентность власти может выйти боком
Генсек СЕ и Лавров обсудили кризис в организации
Генсек СЕ и Лавров обсудили кризис в организации
Почему Си Цзиньпин требует приготовить Китай к войне
Почему Си Цзиньпин требует приготовить Китай к войне
Взрыв "Союза" с космонавтами сняла камера на ракете
Взрыв "Союза" с космонавтами сняла камера на ракете
Женское Все >
Делаем грядку, которую не надо будет перекапывать каждый год
Делаем грядку, которую не надо будет перекапывать каждый год
Клумба из однолетников, не требующая ухода
Клумба из однолетников, не требующая ухода
Пять замечательных удобрений с кухонного стола
Пять замечательных удобрений с кухонного стола
Главное блюдо рыбаков
Главное блюдо рыбаков
Плетень на даче своими руками
Плетень на даче своими руками
Какие витамины важнее всего для волос и кожи?
Какие витамины важнее всего для волос и кожи?
Ешьте на здоровье: как поддержать здоровье кишечника
Ешьте на здоровье: как поддержать здоровье кишечника
Юлиана Караулова делает ремонт в новой квартире
Юлиана Караулова делает ремонт в новой квартире
Комплексы мужчин по знаку Зодиака
Комплексы мужчин по знаку Зодиака
Как дать понять девушке, что вы ее хотите
Как дать понять девушке, что вы ее хотите
Эвелина Бледанс примерила серьги, в которых Элизабет Тейлор снималась в "Клеопатре"
Эвелина Бледанс примерила серьги, в которых Элизабет Тейлор снималась в "Клеопатре"
Самый милый костюм на Хэллоуин оказался у Наташи Водяновой
Самый милый костюм на Хэллоуин оказался у Наташи Водяновой
Летом чаще умирают молодые, а зимой - пожилые
Летом чаще умирают молодые, а зимой - пожилые
Россияне потребляют много сахара из газировки
Россияне потребляют много сахара из газировки
Мужское Все >
В России научились лечить переломы стволовыми клетками
В России научились лечить переломы стволовыми клетками
ГУП «Водоканал Петербурга» отравил рыбу в Славянке
ГУП «Водоканал Петербурга» отравил рыбу в Славянке
Десять этапов ремонта квартиры из "вторичного рынка"
Десять этапов ремонта квартиры из "вторичного рынка"
Обновляем интерьер: как сделать классику модной
Обновляем интерьер: как сделать классику модной
Обновляем старый диван
Обновляем старый диван
Обустраиваем маленькую студию
Обустраиваем маленькую студию
Организовываем домашний кабинет
Организовываем домашний кабинет
Упражнения для рук
Упражнения для рук
Семь упражнений, которые помогут вам добиться просвета между бедрами
Семь упражнений, которые помогут вам добиться просвета между бедрами
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
100 лет Комсомолу: Рожденные революцией
Диалоги
100 лет Комсомолу: Рожденные революцией
Современная школьная "дедовщина": что общего с фильмом "Чучело"
Точка зрения
Современная школьная "дедовщина": что общего с фильмом "Чучело"
Интересы
Патриарх Кирилл сообщил о поражении Украины
Патриарх Кирилл сообщил о поражении Украины
Святой Уар - молитвенник за самоубийц?
Святой Уар - молитвенник за самоубийц?
В Московском зоопарке поселилась амурская лесная кошка
В Московском зоопарке поселилась амурская лесная кошка
Факты о хомяках: диета, привычки и типы хомячков. Часть 2
Факты о хомяках: диета, привычки и типы хомячков. Часть 2
Как подружить двух кошек между собой?
Как подружить двух кошек между собой?
Модная одежда для домашних крыс от Ады Нивз
Модная одежда для домашних крыс от Ады Нивз
Ликой - необычная порода лысых кошек
Ликой - необычная порода лысых кошек
Самые древние окаменелости, которые были найдены, могут оказаться просто камнями
Самые древние окаменелости, которые были найдены, могут оказаться просто камнями
Интересные факты о Сибири
Интересные факты о Сибири
Старец Феодор Томский – русский император Александр I?
Старец Феодор Томский – русский император Александр I?
От гитлерюгенда до школы нового поколения
От гитлерюгенда до школы нового поколения
СПЕЦИальные лекарства
СПЕЦИальные лекарства
Бурятия: спасен новорожденный с АДЛВ
Бурятия: спасен новорожденный с АДЛВ
Гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака
Гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака
Анна Семенович об эмансипации русских женщин
Анна Семенович об эмансипации русских женщин
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону

Контрсанкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний - это серьезный удар по экономике Украины, Петру Порошенко и это сигнал американцам.

Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Кто переключает внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Кто переключает внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Новости Белоруссии
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Ближний Восток
Der Tagesspiegel: в Сирии "решает один Путин"
Американской журналистке отказали в свободе слова
США и Канада. Новости и аналитика
Американской журналистке отказали в свободе слова
Скрипаля убивали, чтобы потом убить Трампа
США и Канада. Новости и аналитика
Скрипаля убивали, чтобы потом убить Трампа
Туристическая целина: торговля Казахстана и России будет прирастать путешествиями
Бывший СССР
Туристическая целина: торговля Казахстана и России будет прирастать путешествиями
Не от хорошей жизни: украинцы бегут из страны
Новости Украины
Не от хорошей жизни: украинцы бегут из страны
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ