Ларри Флинт выбрал интим, а не войну

Об энергичности, любви к риску, напористости и жажде сильных переживаний рожденных 1 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Один из типичных представителей знака Скорпиона, пришедших сегодня в наш мир, главный редактор американского журнала Hustler Ларри Флинт заявил однажды своим врагам: "Политики и демагоги любят говорить, что откровенная сексуальность развращает молодежь нашей страны. Это ложь! Они сами обманывают и развязывают войны. Безбожные войны. Я думаю, настоящая непристойность происходит от того, что наша молодежь считает секс отвратительным, уродливым и грязным. Однако считается героизмом выпускать кишки и самым отвратительным образом проливать кровь во имя человечества. Но задайте себе вопрос: что более непристойно, что — секс или война?" О Формуле небес рожденных 1 ноября поговорим подробнее.

Американский мультимиллионер Ларри Флинт по праву может быть назван одним из основателей мировой порноиндустрии. За свои смелые проекты в этой области Ларри Флинт неоднократно подвергался гонениям и со стороны властей, и со стороны религиозных и общественных организаций. В 1978 году он стал жертвой наемного убийцы, чудом выжил и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. Дело его процветает, Лари Флинт является обладателем состояния в 400 миллионов долларов и по-прежнему бесконечно влезает в различные общественные скандалы. Например, в 2017 году Ларри Флинт объявил о вознаграждении в десять миллионов долларов для того, кто представит материалы, способствующие импичменту президента США Дональда Трампа.

Чрезвычайно активные Скорпионы, рожденные 1 ноября, щедро отдают свою энергию тому делу, которое они избрали. С этим днем связана очевидная привлекательность опасных видов деятельности. Люди, рожденные 1 ноября, не только сознательно стремятся ощутить эту опасность, но также вполне могут оказаться в ее сетях даже незаметно для себя. Для рожденных в этот день сама возможность ощутить щекочущее нервы волнение является важнейшим требованием, которое они предъявляют к своей профессии.

Таким активным и бесстрашным остался в памяти современников русский национальный герой, военный и политический деятель рожденный сегодня князь Дмитрий Пожарский. Именно он возглавил Второе народное ополчение, которое освободило Москву от польско-литовских оккупантов. Историки тех лет писали о его подвиге: "Доколе название России, спасенной князем Пожарским, пребудет на Земном шаре знаемо, до тех пор и он послужит примером геройства, правоты и бескорыстной любви к Отечеству".

Всю свою миротворческую энергию отдавал человечеству рожденный сегодня британский пацифист, лауреат Нобелевской премии мира "за деятельность по стимулированию разоружения" Филип Ноэль-Бейкер. Именно Бейкер был главным идеологом при создании организации "Международная амнистия".

Невероятным талантом исследователя и публициста обладал рожденный сегодня французский писатель русского происхождения Анри Труайя. За свою 95-летнюю жизнь он написал множество произведений, из которых почти половина посвящена России и ее выдающимся деятелям. Его перу принадлежит ряд биографий известных российских и французских личностей. Прекрасна и формула жизни писателя, которую он сам исповедовал: "Человек живет на земле для того, чтобы прокладывать пути во всех направлениях, заранее зная, что ни один из них не приведет к истине".

Так уж встали звезды у рожденных сегодня героев, что продолжительное занятие однообразной работой способно привести их в состояние полной апатии. Их жизнь остается нереализованной до тех пор, пока они не найдут способа удовлетворить свою жажду сильных переживаний. Агрессивные наклонности таких личностей, как правило, легко находят выход. Однако напористость людей, рожденных 1 ноября, никогда не бывает оскорбительной для окружающих, поскольку они отличаются прямотой и простодушием. Как замечательно бросил на судебном процессе своему адвокату Ларри Флинт, "я клиент твоей мечты: со мной не соскучишься, я богат, и у меня всегда неприятности".

И все же многие из героев дня способны на скрытые действия. Поэтому распознать их характер почти никогда не удается в полной мере. Рожденных 1 ноября отличает невероятная уверенность в собственных силах, однако это свойство зачастую чревато для них травмами — физическими и психологическими. Также им свойственно порой недооценивать своих противников и желание отмахнуться от тех, кто призывает их к большей осмотрительности.

Рожденный сегодня американский врач и фармацевт Кроуфорд Лонг был большим поклонником увеселительных вечеринок, на которых многие гости для настроения вдыхали "веселящий эфир", который сам Лонг им и поставлял. И на этих же вечеринках Лонг сделал наблюдение колоссальной важности: под влиянием эфира на вечеринках часто возникали потасовки, во время которых их участники непременно должны были испытывать боль, однако потом никто из них не помнил о каких-либо неприятных ощущениях. И тогда Лонг стал использовать эфир на небольших операциях в качестве обезболивающего средства. В декабре 1845 года Лонг впервые применил обезболивание в акушерстве. Таким образом в 26 лет он стал первым врачом в истории медицины, применившим анестезию при хирургических вмешательствах.

Эксперименты с различными веществами и приборами всю жизнь проводил рожденный сегодня итальянский врач и алхимик Средневековья Джамбаттиста делла Порта. Его физические исследования посвящены оптике, магнетизму и кристаллографии.

Благодаря своим методам научных исследований делла Порта может считаться одним из первых ученых Европы в современном понимании этого слова. Его первой крупной работой было вышедшее в свет в 1558 году сочинение по алхимии "Натуральная магия". В ней, в частности, приводится один из немногих существующих рецептов по изготовлению так называемой "колдовской мази" для ведьм. Также в книге говорится о том, как женщина может стать более красивой и привлекательной, о духах и ароматических водах, превращении металлов, свойствах и использовании магнитов и о многом другом. Ведьмы, колдуны и представители знака Скорпиона обычно идут по жизни рядом. Об этом, впрочем, знают как сами Скорпионы, так и их окружение.

В том же году ученый дал четкое описание камеры-обскуры и усовершенствовал ее, применив собирательную линзу. Именно эта конструкция делла Порта стала предшественницей современного фотоаппарата.

Свою магическую формулу подарил миру рожденный сегодня американский изобретатель Джордж Паркер. Уже более ста лет ручки Parker, названные в честь своего изобретателя, становились участницами исторических событий. Капитуляции, мирные договоры, приказы о начале войн — на всех этих важных документах можно было найти росчерк Parker, принадлежащих кому-то из сильных мира сего. Так, в далеком 1987 году президенты Рональд Рейган и Михаил Горбачев обменялись своими Parker после подписания соглашения по ракетам средней дальности, означавшего прекращение холодной войны.

Рожденные 1 ноября по-настоящему счастливы в миг атаки на избранном поприще. Что бы ни являлось объектом такой атаки (канцелярская работа, открытие, исследование, прибор, соперник в спортивном состязании или предмет любовной страсти), остановить их в этом порыве крайне трудно. Стиль их работы — молниеносный натиск, а не осмотрительные шаги и не удары вполсилы. Авральный характер их действий заставляет с ними считаться, однако в единоборствах они зачастую уязвимы для опасных ответных ударов. Рожденные в этот день, как правило, хорошо и даже блестяще разбираются в технике и других людях, но при этом зачастую не способны понять самих себя.

Замечательным диалогом из фильма "Народ против Ларри Флинта" между судьей и героем-Скорпионом дня сегодняшнего мы и закончим сегодня:

— Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и да поможет вам Бог?

— Нет.

— Нет?!

— Ваша честь, я атеист и, по правде сказать, не могу поклясться именем Бога, в которого не верю.

— Мистер Флинт, беда мне с вами…

— Я знаю, ваша честь.

На фото: Ларри Флинт

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