Ничья, равная победе: стояние на Угре

Ноябрь-месяц в России традиционно освободительный. Не так давно мы отметили День народного единства, приуроченный к изгнанию польских интервентов из Кремля; в советское время два дня подряд, 7 и 8 ноября, отмечали очередную годовщину избавления от царского самодержавия. А в соответствии с новым стилем 25 ноября 1480 года окончилось "стояние на Угре", положившее конец татаро-монгольскому игу. А 21 октября 1480 года оно началось.

Фрагмент диорамы Великое стояние на реке Угре художника Павла Рыженко

Буквоеды будут правы, что так или иначе любое из упомянутых событий не было по-настоящему ни концом ни даже началом грандиозных изменений. Так ведь ни одно из значительных событий не может протекать в один день! А тут еще историки и псевдоисторики навязывают вопрос — а было ли иго над Русью?

Река Угра — левый приток Оки. Угра служила границей между владениями Ивана III и территориями мелких верховских (то есть расположенных в верхнем течении Оки) княжеств, правители которых (князья Воротынские, Одоевские, Мезецкие, Мосальские) признавали над собой верховную власть литовского короля. Военные приготовления здесь начали разворачиваться летом 1480 года. Правитель Большой Орды хан Ахмат (в восточной традиции — Ахмед) нуждался в "маленькой победоносной войне", а кроме Московской Руси воевать ему было не с кем. У одних, как у Крымского ханства, были серьезные покровители в лице Османской империи, Литва — единственный потенциальный союзник. Другие, как Казань, при первых попытках напасть на них, тотчас отойдут к Москве. А гонятся по степи за Ногайской Ордой — занятие бесполезное как в смысле погони, так и добычи. Что взять с нищих татар? И потом их можно привлечь на свою сторону обещанием добычи. На берега реки Угры, которую один летописец сравнил с древней святыней — Поясом Пречистой Богородицы, спасающим христиан от нашествия язычников, собрались полчища ордынцев.

В районе Калуги находились русские полки под водительством сына Ивана III, наследника престола 22-летнего Ивана Молодого, игравшего скорее роль символа власти. Фактическим руководителем московского воинства был князь Данила Дмитриевич Холмский. Кто сейчас помнит его имя?! Князь сумел избежать опалы от своего государя, но не все было гладко. Дочь Холмского Ульяна вот уже девять годков как была замужем за за одним из мятежных братьев Ивана III. Военное дело князь знал, видимо, крепко. Опередив ордынцев на возможных бродах через Оку и Угру, Холмский выставил полки и пушкарей.

"Очевидно, хан переправился на левый, литовский берег Оки, где-то в нескольких верстах выше устья Угры, — пишет в биографии Ивана III современный историк Николай Борисов. — Теперь ему предстояло физически более легкое предприятие: форсирование сравнительно небольшой реки Угры. Однако на переправах через Угру уже стояли опередившие татар войска князя Холмского. Узкие полосы бродов были взяты под прицел московскими пушками. Каждое ядро, попадавшее в плотную толпу всадников на переправе, сметало целую дюжину степняков".

Военная кампания на Угре протекала в духе восточной философии недеяния. Правда, когда термин древнекитайской философии У-вэй понимают как "немотивированность" — это не совсем точно по отношению к "стоянию на Угре". Там как раз господствовала мотивированность, но отсутствовало именно деяние. Пока войска спокойно стояли друг напротив друга, горожане за три десятка лет отвыкшие от татарских набегов, проклинают на чем свет стоит Ивана Третьего. В вину великому князю московскому обыватели ставят и скупость за отказ платить поганым дань, и за якобы робость (умчался из Коломны в Москву), и вспоминают его грехи и вины, за которые теперь пришла расплата. При Сталине к таким паникерам применялся суровый, но справедливый в военное время приказ о расстреле на месте.

Историки порой называют эту встревоженную слухами и страхами толпу народом. Но еще эллины различали "демократию" (власть народа) от охлократии (власть толпы). Впрочем, испуганных москвичей поддержали митрополит Геронтий и ростовский архиепископ Вассиан, бывший к тому же великокняжеским духовником. Со своей стороны, священнослужители укоряли Ивана не из-за страха перед смертью, а за то, что князь бежал прочь, "а бою не поставя с татары и не бився с ними". Если мы смогли бы переместиться на машине времени и разузнать, хотел бежать Иван III или не собирался, и то бы у нас ничего не получилось. Чужая душа потемки и надо было слишком уж хорошо знать князя Ивана или быть его "вторым я". Проще сказать, есть много версий и мало доказательств. Либо выбирай, чего душа пожелает, либо скажем "не знаем-с".

Допустим, отец струсил перед татарами и попытался бежать. Хотя "сын за отца не отвечает", как было сказано опять-таки при Сталине, Иван Молодой проявил характер и не уехал с Угры по приказу своего грозного папаши, чем вызвал его гнев. Ослушник рисковал многим, но зато дух войскам прибавил. А за две истекшие недели Иван III успел примириться со своими братьями лидером мятежа Андреем Углицким и зачинщиком мятежа Борисом Волоцким (именно его женой и была дочь Данилы Холмского). В источниках нет упоминания о том, что посулил Иван братьям, но летом следующего года оба получили в свое владение волости и села. Через десять лет Иван заманит харизматичного Андрея в Москву и бросит его в темницу, а набожного и слабовольного Бориса только хорошенько припугнет. Во всяком случае, делать что-либо на Угре Ивану уже было поздно. Собственно, как и хану Ахмату. Его хитромудрый "союзник" король Казимир IV под первым благовидным предлогом отказался помогать хану.

Несколько дней в начале октября хан Ахмат пытался проводить разведку боем. Русский летописец описывал, как наши стрелы и пищали наносили татарам большой урон, а их стрелы падали между ратниками, не причиняя им вреда. При всех равных двух войск в численности и маневренности, перевес русских был в качестве вооружения. У многих помимо шлема были кольчуги. Коней защищали особые доспехи. В экипировке армии потомки отдают должное хозяйственной деятельности Ивана Третьего. Даже если и дал великий княже слабину в военном деле, то снабженцем он оказался знатным.

Кроме того, как заметили историки, Иван III был "скорее дипломатом, чем военачальником". С ханом Ахматом он вел какие-то странные переговоры. Подобно провинившемуся вассалу Иван обещал верной службой искупить свою вину, Ахмат принял игру и велел ему самому явиться с повинной. Переговоры затягивали до наступления холодов. Разведка успевала доложить, что "татарове наги и босы, ободралися". Какой шайтан надоумил Ахмата вести в бой сирых, убогих и плохо вооруженных ордынцев, но после 26 октября, когда православные отметили память великомученика Дмитрия Солунского, издавна считавшегося на Руси небесным покровителем воинов, грянула зима.

Вот уж завсегда зимушка-зима русским пособляет. И не важно, кто перед ней — католик-француз, пришедший с революционной армией Бонапарта, или протестант-тевтонец, разделяющий национал-социалистические взгляды Гитлера, а может быть, творящий намаз полуязычник или полумусульманин. Кто не понял — это шутка. Русский лежит на печи, как Емеля, а за него сражается генерал-Мороз. Такую туфту выдумали те, кому стыдно сказать, что они проиграли русским, а перед стихией все бессильны. Только вот почему русские сражались в тепличных условиях, а их врагов нещадно бил мороз? То ли врут наши враги, то ли перед Богом чем-то провинились.

Морозец пощипывал ордынцев, но они еще пытались навести туману и стращали русских тем, что, вот мол, реки покроются льдом, а по ним несметные орды пойдут на Русь. К Ивану стали одним за другим слать послов. Князь играл в молчанку. Дождался пока "реки стали, и мрази (морозы) велики". Скованная льдом река Угра вместо препятствия превратилась в трамплин для атаки. И тут разумнее было уйти. Иван III приказал Холмскому отвести войска в район Кременца.

Отмороженный хат Ахмат и его воинство не стали догонять уходящих русских батыров. В Москве снова поднялся шум, святители призывали великого князя не сдавать позиций, ратники опасались, что в спину им ударит татарская конница, но 11 ноября по старому стилю (или 25 ноября по новому) ордынский хан Ахмат предпочел ретироваться. Русские навсегда перевернули страницу истории, называемую татаро-монгольским игом. Было ли оно или не было, но после "стояния на Угре" у ордынцев не появлялось более желания мерятся с русскими силами. Если использовать спортивную терминологию, может быть, это была не победа, а ничья. Но как бывает пиррова победа, которая мало чем отличается от поражения, так и эта ничья оказалась посильнее некоторых побед. И если это было не начало конца, то конец уж, наверняка.