Близкая Камчатка Степана Крашенинникова - Памятная дата

Имя этого исследователя земель русских хорошо известно всем, кто гордится историей своей страны. Его прославили долгие годы путешествий, административной и научной работы. Но Степан Петрович Крашенинников не успел увидеть главного труда своей богатой на события жизни – знаменитая книга "Описание земли Камчатки" вышла в свет буквально через несколько дней после его смерти.

Его исследования словно приблизили далекие русские земли. Перечисление его титулов, в первую очередь научных, весьма любопытно. В академических справочниках его называют так: русский ботаник, этнограф, географ, путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, адъюнкт натуральной истории и ботаники Петербургской Академии наук, первый русский профессор натуральной истории и ботаники, ректор Университета Академии наук и инспектор Академической гимназии....

А ведь всех этих титулов был удостоен выходец не из дворян, а из очень простой семьи. Родился Степан Петрович Крашенинников 11 ноября 1711 года в Москве в бедной семье солдата лейб-гвардейского Преображенского полка. Особых средств в семье не было, но должность отца, хотя и невысокая, все-таки позволила ему получить образование. Солдат-преображенцев в России уважали, а их детям не чинили особых препятствий в получении образования.

В 1724 году юный Степан был определен в класс философии Славяно-греко-латинской академии при Московской духовной академии, где получил хорошее образование и блестяще освоил латинский и греческий языки, что в то время давало немалые возможности для дальнейшего продвижения по научной стезе.

Кстати, когда он уже заканчивал Славяно-греко-латинскую академию, туда же поступил и юный Михайло Ломоносов, с которым Крашенинников потом сблизился во время работы в Академии наук.

В конце 1732 года Степан Крашенинников был направлен в Санкт-Петербург в Академический университет для приобретения знаний по физике, географии и естественной истории. После испытаний особым решением Собрания Академии наук усердный и упорный в науках Степан Крашенинников был зачислен студентом в состав академического отряда Великой Северной экспедиции.

Оттуда же, из Петербурга, стартовала вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга, участником которой и стал Крашенинников. Путь на Дальний Восток был долгим, входившие в состав экспедиции иностранные академики решили остаться в Якутске для работы в архивах, и на Камчатку поехал один Степан Петрович, добиравшийся до нее на парусном боте "Фортуна".

Инструкция, выданная ему, предусматривала огромный объем географических описаний, метеорологических и гидрографических наблюдений, минералогических, ботанических, зоологических, этнографических и исторических исследований на всем пути от Якутска до Охотска и на Камчатке.

С помощью служилых людей, среди которых были и солдаты, и разорившиеся купцы, и казаки, и представители местных племен, он всесторонне исследовал полуостров. Крашенинников первым описал извержение вулкана Ключевская сопка, открыл Долину гейзеров. Стоит отметить, что затем Долину гейзеров как бы "потеряли", но открыли вновь спустя 200 лет после Крашенинникова.

В этой своей экспедиции Крашенинников собрал уникальный естественно-исторический материал об этом не изученном тогда районе России, его растительном и животном мире, природных условиях, полезных ископаемых, жизни и языке коренного населения — курильцев, ительменов, коряков, истории завоевания и заселения Камчатки.

Академическое собрание, установив большие познания Крашенинникова в естественной истории, и принимая во внимание хорошие отчеты об исследовании Камчатки, постановило оставить его при Академии наук для совершенствования в науках.

По возвращении из экспедиции (из десяти лет шесть ушло только на дорогу туда и обратно) он заведовал Ботаническим садом при Академии наук, стал ректором Академического университета, и все эти годы продолжал писать главный труд своей жизни — "Описание земли Камчатки". К сожалению, этот труд вышел только после его ухода из жизни. На смертном одре Степан Петрович передал на корректуру последнюю страницу своей знаменитой книги…

Но после Крашенинникова остались еще и десятки открытий в области ботаники, этнографии, зоологии, истории, географии Сибири, словари тунгусского и бурятского языков.

Дело в том, что в пути на Камчатку и обратно Крашенинников не тратил время зря, а проводил не запланированные основным заданием камчатской экспедиции исторические, географические изыскания, изучал флору, фауну, интересовался бытом и жизнью населения. Гербарий, собранный им за время пути, до сих пор является гордостью Академии наук.

Кроме всего прочего, ему было поручено исследование двух пещер и наскальных рисунков первобытных людей в окрестностях Красноярска. Таким образом, Крашенинников стал одним из первых русских спелеологов, исследователем подземных пустот на Енисее.

Ученый скоропостижно скончался 25 февраля 1755 года. В 1988 году прах исследователя перезахоронен с упраздненного в XVIII веке кладбища у Благовещенской церкви на Васильевском острове на Лазаревское кладбище в Санкт-Петербурге.

Академик Вернадский писал: "С появлением Крашенинникова и Ломоносова подготовительный период в истории научного творчества русского народа кончился. Россия окончательно как равная культурная сила вошла в среду образованного человечества, и началась новая эпоха ее культурной жизни".

Его именем названы остров и бухта у юго-восточной оконечности Камчатки, мыс на острове Карагинском и гора около озера Кроноцкого на восточном побережье полуострова Камчатка. Кроме того, еще до тридцати видов растений носят видовые эпитеты, образованные от фамилии Крашенинников.

Между прочим, имя Степана Крашенинникова присвоено одному из пассажирских самолетов А-320 авиакомпании "Аэрофлот". В городе Вилючинске, базе подводного флота на Камчатке, именем Крашенинникова названа улица. Так что память о Степане Петровиче Крашенинникове жива поныне и, хочется верить, останется и в памяти грядущих поколений.

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