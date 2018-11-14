Репутацию правоведа подпортило Дитя Европы

Для современного человека такой принцип уголовного права, как равенство всех перед законом, воспринимается совершенно естественно: кажется, что он возник сам по себе — так сказать, слова и музыка народные. Однако авторство у этого не столь давно появившегося принципа есть — выдвинул его человек с "громкой" фамилией. Немецкий правовед и криминалист Пауль Иоганн Ансельм Фейербах был отцом одного из крупнейших философов XIX века Людвига Фейербаха и дедом одного из наиболее значительных немецких живописцев позапрошлого столетия Ансельма Фейербаха.

Пауль Иоганн Ансельм Фейербах считается основателем современного немецкого учения об уголовном праве. Им разработана юридическая конструкция вменяемости как основания уголовной ответственности. Он обосновал теорию психического принуждения как цели наказания, которая нашла отражение в составленном им Баварском уголовном уложении 1813 года. Помимо капитальных научных трудов, фон Фейербах был известен как опекун и покровитель загадочного найденыша Каспара Хаузера.

Пауль Йоханн Анзельм фон Фойербах (Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach) за свои заслуги получил рыцарское — Ritter - звание. Он родился 14 ноября 1775 года в деревне Хайнихен (Hainichen) близ Йены в Тюрингии. Он был первым ребенком, появившимся в семье Софи Сибиллы Кристины Краузе (Sophie Sibylle Christina Krause, 1751-1797) и адвоката Иоганна Анзельма Фойербаха (Johann Anselm Feuerbach, 1755-1827), которые не состояли в законном браке. С 1792 года Фейербах приступил к изучению философии в Йенском университете, но спустя четыре года перешел на юридический факультет того же университета. В 1798 году он женился на жительнице Йены Вильгельмине Трёстер (Wilhelmine Tröster).

Фейербах был одним из первых, кто стоял у истоков превращения криминологии в самостоятельную науку. Им разработана уголовно-правовая теория психического принуждения, или психического устрашения как цели наказания. Наказания по Фейербаху бывают двух видов: наказания угрожаемые и наказания причиняемые. Цель первых состоит в том, чтобы отвращение страхом отвадило потенциального преступника от совершения преступления, цель вторых — демонстрация неотвратимости наказания.

"Курсу А. Фейербаха было суждено сыграть решающую роль в применении к русской науке", — утверждал известный русский правовед прошлого века Г. С. Фельдштейн, поскольку "именно этим трудом был дан толчок к развитию научно-догматической обработки нашего уголовного права".

Видный ученый мирового уровня, герр Фейербах оказался втянут в историю найденыша Каспара Хаузера, прозванного "Дитя Европы". В первой половине XIX столетия об этом случае судачили во всех уголках тогдашнего цивилизованного мира. Впоследствии на смену газетным статьям и репортажам пришли тысячи стихотворений, романов, театральных пьес и кинофильмов, посвященных этой прелюбопытной истории. В истории криминалистики это происшествие, которым занимался Фейербах, осталось таким же нераскрытым, как и убийства Джека Потрошителя.

В Троицын день понедельника 26 мая 1828 года двое сапожников увидели ковылявшего через площадь Нюрнберга подростка лет 16-ти, который производил впечатление пьяного. Они решили помочь бедолаге и довести его до дому, но в ответ тот лишь нес какую-то околесицу: Ä sechtene Reiter möcht i wähn, wie mei Vottä g'wähn is - "Хочу быть кавалеристом, как мой отец". В сумке парня лежало письмо, адресованное ротмистру Фридриху фон Вессенигу (Friedrich von Wessenig). Юношу доставили в полицейский участок. На все вопросы о том, как его зовут, парень издавал нечленораздельные звуки. Тогда ему в пальцы вложили перо и он вывел на листке бумаги: Kaspar Hauser - Каспар Хаузер.

В найденном при нем письме неизвестный автор писал, что ему, бедному батраку, этого ребенка подкинули под дверь в октябре 1812 года. Он никогда бы не расстался с ним, но подросток хочет быть кавалеристом, поэтому он и послал его к ротмистру. Было при нем и еще одно письмо, написанное с грубыми ошибками - якобы от лица матери подкидыша. Из него следовало, что подкидыш родился 30 апреля 1812 года (в оригинале с ошибкой написан месяц: 30 Aperil 1812). Часть исследователей считают, что оба письма написаны одним и тем же человеком.

Позднейшее признание Каспара, что он жил на хлебе и воде в каком-то темном закутке, где пребывал в полном одиночестве, вызвало тогда мировую сенсацию. Загадочным найденышем заинтересовался и статский советник фон Фейербах. Появились сомнения в правдивости показаний подростка, на физическом и умственном состоянии которого такой образ жизни никак не сказался. Фейербах выяснил, что Каспар Хаузер научился правильно говорить, мог читать и, пусть с ошибками, писать. Он проявил недюжинные способности к рисованию. Говорить об умственной отсталости найденыша не приходилось, его физическое состояние также не вызывало более опасений.

17 октября 1829 года Каспара Хаузера хватились, когда он не вышел к обеду. Окровавленного, его обнаружили в подвале. Когда Каспар пришел в себя, то рассказал, что на него напал человек, чье лицо было закутано в черный шарф или испачкано сажей. Судя по голосу, сказал Каспер, этот человек и привел его в Нюрнберг, а теперь угрожал расправой. Непосредственных свидетелей покушения отыскать не смогли, но в городе в тот день якобы видели двух подозрительных типов в черном. Хаузер сменил своего прежнего опекуна и оказался в доме чиновника магистрата.

Здесь с ним также случился непонятный инцидент. Посреди белого дня Каспар едва не прострелил себе голову из пистолета. Пытаясь достать с полки книгу, он по случайности ухватился за висевшее на стене огнестрельное оружие. По решению бургомистра его снова передали другому попечителю.

Новый официальный опекун Хаузера, барон Готтлиб фон Тухер (Gottlieb von Tucher), у которого Каспар полтора года прожил в Нюрнберге, сообщал о его "в значительной степени воспитанном тщеславии, его безмерной лживости, двуличии и лицемерии". Сохранилась запись, составленная председателем суда Ансельмом Фейербахом, который два года наблюдал за подкидышем в Ансбахе: "Каспар Хаузер — это хитрая продувная бестия, плут, бездельник, которого следовало бы убить". Фейербах продолжал свое расследование.

14 декабря 1833 года Каспар Хаузер получил четыре удара ножом, нанесенных ему опять-таки неизвестным в парке. Через три дня он скончался. Ансельм фон Фейербах скончался еще в мае того же года — возможно, он ближе всех подошел к разгадке тайны подкидыша.

Генетический материал и кровь, взятые с белья Каспара (что достоверно задокументировано), изучали в 1996 году. А анализ ДНК, проведенный в 2002 году, почти подтвердил догадку великого криминалиста о том, что найденыш мог быть наследником великого герцога Карла Баденского (Karl von Baden) и его супруги Стефании де Богарнэ (Stéphanie de Beauharnais), приемной дочери Наполеона Бонапарта. 29 сентября 1812 года наследного принца подменили ребенком одного из придворных. Мальчик умер 16 октября 1812 года и был похоронен под чужим именем. На этот раз для исследования были взяты пряди волос, но есть сомнения, что они когда-то росли на голове Каспара Хаузера. Словом, тайна все еще не раскрыта.

На фото: Пауль Иоганн Ансельм Фейербах

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