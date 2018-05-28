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Автор Редакция рубрики "Общество"

Что такое обетование Божие?

Религия » Традиционные религии России » Православие

Учимся понимать Библию — Откровение Божие. Зачем человеку жить, если Бога и жизни после смерти нет? А какой смысл тогда в кратком проблеске сознания в вечной пустоте? Что такое обетование и зачем Бог дал их человеку? Исполнились ли они, исполняются ли, или исполнятся? И как? Об этом в видеостудии Pravda. Ru рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

Что такое обетование?

По-современному, это обещание. Авторитет человека зависит от того, как он исполняет обещания. Бог же — идеал, первопричина и первооснова всего нашего существования, существования всего мира. И авторитет Божий незыблем.

Если мы говорим об обетовании Божьем, обещании, которое дал Бог, то понятно, что Бог никак не может обмануть, потому что Бог есть истина, эталон. Поэтому обещание Божие обязательно исполнится. Бог есть добро, есть любовь, поэтому все его обещания связаны с любовью и надеждой. Это очень важно для человека, который лишился Рая.

Если бы не было обетования, то вообще не было бы смысла для человеческой жизни. Как дальше жить, если у тебя нет никаких перспектив? Это просто какое-то существование до определенного порога. Человек стал смертным. Если, как атеисты иногда говорят, Бога и мира духовного нет, человек проживает свою жизнь, а дальше — полное ничего.

Но тогда вообще нет никакого смысла ни в чем. Без обетования Божья — жизнь без смысла в полной пустоте. Так — прозябень. Первичное обетование Божье, которое мы читаем в третьей главе Книги Бытия, святые отцы и мы вслед за ними называем Первоевангелие. То есть первая добрая весть. Евангелие — это добрая весть, благая весть.

А это обетование является первой благой вестью в жизни человечества, которое ставит определенные вехи и цели на пути человеческом, наполняет жизнь каждого человека и всего человечества определенным смыслом.

Делая наставление, как человек будет жить дальше в этом измененном мире, по отношению к нему и к змею-искусителю, который внес этот раздор, разделение между Богом и человеком, Господь говорит: вражду положу между тобой, обращаясь к змею-искусителю — к дьяволу, и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно — ее семя — будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Всего в одной этой фразе (15-й стих третьей главы Бытия) помещается огромное количество смыслов, обетования, обещаний, пророчеств, которые можно толковать много-много времени. Потому что это начало новой жизни, нового мира.

Мы много размышляем, говорим и спорим, что такое добро и зло, свет и тьма. Все эти отношения начинают с момента произнесения этой фразы Богом — когда Бог говорит: положу вражду.

Мы говорили о творческом начале — сказал Бог и стало, Он сотворил мир. Здесь идет формирование противостояния в жизни и точных определений, понятий. Вот добро и зло, между ними — вечная вражда. Свет и тьма. Змей и человек. Тот, кто искусил человека и оторвал его от Бога, уже не может быть другом человека.

Между ним Бог положил вражду. Вот глубочайший смысл, хотя вроде бы такая простая фраза. Господь сказал — положу вражду тобою и между женой, между семенем твоим и семенем ее.

То есть человеку уже дается конкретное обещание, значит, у тебя будут наследники. У жены будет семя, то есть родится потомство, которое будет враждовать со змеем, с искусителем, с дьяволом. И эта борьба в конце концов закончится победой человека и исправится мир.

Почему обетование — обещания, а не пророчества?

Это есть и пророчество, которое непременно исполнится, — это есть обещания. Это как бы и дар некого смысла. Для чего человеку жить? А как раз для того, чтобы преодолеть это. У Бога, конечно, есть достаточно любви и всемогущества, чтобы сразу простить или переделать этот сотворенный мир.

Но этот мир сотворен Богом так, что заложены в него определенные незыблемые законы. Физики, химики, математики, астрономы нам могут привести множество законов, нарушение которых влечет за собой страшную катастрофу и гибель нашей планеты и даже всего мироздания.

В области нравственности тоже есть незыблемые законы. Один из них — это закон правды. И, по законам правды, нельзя было простить это грехопадение. Потому что, по закону правды, каждое нравственное создание получает воздаяние за то, что оно делает, в том числе и наказание за то, что нарушает эти законы.

Зачем Господь дал обещание? 

Вот мы и подошли к самому главному. Бог должен был либо сделать человека виноватым, чтобы он все время страдал, либо спасти его. По совету Святой Троицы, совету Любви, Бог-Любовь порождает второе — он избирает возможность спасти человека. И он указывает на это спасение, говорит, что семя жены спасет, исправит то, что было нарушено при грехопадении, и вернет нас в Рай.

Ведь рожденный от девы человеческой Христос, воскреснув, возвращает нас в Рай. Он восстанавливает гармонию между верующим человеком в Него и Его воскресение христианином и Богом.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы религия православие христианство обетование Божие Александр Агейкин беседы о Боге и Божественном
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