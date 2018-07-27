Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога

Человек сам ставит границы и сам решает, быть с Богом или против Бога. Как при грехопадении изменилось сознание? Апостасия (отпадение от Бога) — изменение ума, и нужно человеку прийти в себя. Покаяние (этавойя) — изменение ума, возвращение к первичному смыслу, к пониманию истины. Об этом "Правде.Ру" рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

— Так где же граница между тем, что Господь дал человеку право владеть миром, и в том, чего человек не может сам решать, и где ставить границы решения и владения?

— Человек сам ставит границы, он сам решает, быть с Богом или быть против Бога. Он и так владеет миром, ему Бог подарил этот мир. Но эту собственность он обратил против Бога. Притча "О блудном сыне" — это опять повторение того, что случилось в Раю, в Эдеме. Когда Отец-Бог дал человеку все. Все принадлежало человеку, он должен был только пребывать в любви, в гармонии с Богом.

Но человек говорит отцу: "Ты мне не нужен, я хочу жить без тебя, я хочу уйти… Я хочу отвернуться от тебя, отдалиться от тебя, и пользоваться тем, что ты мне дал. Ты мне не нужен". Это самое страшное, это катастрофа. И даже в наших понятиях, когда мы воспитываем своих детей, самое страшное — услышать, что "ты мне не нужен, я поживу без тебя".

И самое главное лекарство от зла, которое вошло в мир, как ни удивительно, — это смерть. Если смерти нет, не было, тогда то зло пребывало бы вечно, оно было бы нескончаемым. Поэтому человек лишается Рая. Адам и Ева, как понявшие, что такое зло, вкусившие это зло, уже не могли быть в близости этого древа жизни, иначе зло было бы вечным.

— Потому что они познали зло?

— Да, они подчинились злу. Вообще сознание человека изменилось. В тот момент, когда Адам послушал Еву, он же мог сказать: "Нет, я не буду". Но она убедила его приобщиться к этому, и он ел. И что в результате они увидели, что они приобрели? Они стали как Боги? Нет.

Они увидели, что голые. Книга Бытия пишет, что узнали и увидели, что они наги, что они обнажены. Этого не замечали они в той гармонии и любви, в которой до этого пребывали. А теперь они стали стыдиться друг друга, им стало стыдно за себя, потому что каждый из них видел, что он обнаженный, стали стесняться.

И они поняли, что они не могут в таком виде предстать перед Богом. Они спрятались и сшили себе какие-то первые одежды из листьев, спрятались в зарослях. Как Бог искал их в Раю — это интересное такое описание. Конечно, оно приземленное, чтобы было доступно, понятно человеку, потому что Бог — не антропоморфичен.

Мы не можем говорить, что Бог ходил, искал. Но писатель пишет, что Бог ходил, искал Адама и взывал: "Адам, где ты?" А он прятался от Бога. Мир сломался — треснул в самом своем основании. Та любовь и гармония, которые были между Богом и человеком, были разрушены. Бог искал человека, а человек боялся и прятался от Бога.

— Почему это так ужасно, что Адам начал стесняться и мог предстать перед Богом только в листьях или в чем-то еще? Ведь он же не сделал зла, ничего такого плохого и болезненного никому не сделал, только себе.

— Стало понятно, что гармония разрушена. Ничего раньше не мешало общению Бога и человека. Бог был рядом всегда. И Адам вместе с Евой наслаждался близостью Божьей. А теперь этой близости они стали бояться, потому что хотя ничего же не изменилось: они и до этого были голые, но они увидели свой проступок и наготу свою. Это и стало препятствием к общению с Богом.

— Почему для Адама и Евы это было препятствием?

— Бог не мог нарушить их свободную волю, он подарил человеку свободную волю, это отличие человека от животного. Мы говорим, что Бог сотворил человека, сотворил из персти, из праха земного, из всего мира сотворил человека. То есть он собрал все, что есть в мире.

Но Бог наделил человека дыханием жизни, своим Духом Божьим и своим образом и подобием, что возвысило его над животными. Да, человек во многом похож на весь мир, по каким-то свойствам он близок к растениям, рыбам, к животным. В нем, в его составе, наверное, есть вся таблица Менделеева, потому что он вобрал в себя все.

Он отличается от всего именно вот этой свободной волей, которая соединяет его с Богом. Но этот образ Божий стал уже по-другому восприниматься человеком. Он и был голым, он таким и остался, но он уже не мог так, как раньше, общаться с Богом.

— А нельзя было как-то объяснить человеку, что можно общаться, как и раньше? Ведь Бог милосерден и может все простить.

— Конечно, он милосерден. Но нужно было вернуть сознание человеку. Мы сейчас и говорим об изменении сознания. В терминологии Православной христианской церкви есть понятие "покаяние", по-гречески это звучит — "этавойя", и означает также изменение ума. То есть возвращение к первичному смыслу, к пониманию истины. Вот апостасия (отпадение от Бога) — это тоже изменение ума, и нужно человеку прийти в себя. Это все так же, как описано в притче "О блудном сыне".

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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