Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия » Традиционные религии России
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Редакция рубрики "Общество"

Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога

Религия » Традиционные религии России » Православие

Человек сам ставит границы и сам решает, быть с Богом или против Бога. Как при грехопадении изменилось сознание? Апостасия (отпадение от Бога) — изменение ума, и нужно человеку прийти в себя. Покаяние (этавойя) — изменение ума, возвращение к первичному смыслу, к пониманию истины. Об этом "Правде.Ру" рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

— Так где же граница между тем, что Господь дал человеку право владеть миром, и в том, чего человек не может сам решать, и где ставить границы решения и владения?

— Человек сам ставит границы, он сам решает, быть с Богом или быть против Бога. Он и так владеет миром, ему Бог подарил этот мир. Но эту собственность он обратил против Бога. Притча "О блудном сыне" — это опять повторение того, что случилось в Раю, в Эдеме. Когда Отец-Бог дал человеку все. Все принадлежало человеку, он должен был только пребывать в любви, в гармонии с Богом.

Но человек говорит отцу: "Ты мне не нужен, я хочу жить без тебя, я хочу уйти… Я хочу отвернуться от тебя, отдалиться от тебя, и пользоваться тем, что ты мне дал. Ты мне не нужен". Это самое страшное, это катастрофа. И даже в наших понятиях, когда мы воспитываем своих детей, самое страшное — услышать, что "ты мне не нужен, я поживу без тебя".

И самое главное лекарство от зла, которое вошло в мир, как ни удивительно, — это смерть. Если смерти нет, не было, тогда то зло пребывало бы вечно, оно было бы нескончаемым. Поэтому человек лишается Рая. Адам и Ева, как понявшие, что такое зло, вкусившие это зло, уже не могли быть в близости этого древа жизни, иначе зло было бы вечным.

— Потому что они познали зло?

— Да, они подчинились злу. Вообще сознание человека изменилось. В тот момент, когда Адам послушал Еву, он же мог сказать: "Нет, я не буду". Но она убедила его приобщиться к этому, и он ел. И что в результате они увидели, что они приобрели? Они стали как Боги? Нет.

Они увидели, что голые. Книга Бытия пишет, что узнали и увидели, что они наги, что они обнажены. Этого не замечали они в той гармонии и любви, в которой до этого пребывали. А теперь они стали стыдиться друг друга, им стало стыдно за себя, потому что каждый из них видел, что он обнаженный, стали стесняться.

И они поняли, что они не могут в таком виде предстать перед Богом. Они спрятались и сшили себе какие-то первые одежды из листьев, спрятались в зарослях. Как Бог искал их в Раю — это интересное такое описание. Конечно, оно приземленное, чтобы было доступно, понятно человеку, потому что Бог — не антропоморфичен.

Мы не можем говорить, что Бог ходил, искал. Но писатель пишет, что Бог ходил, искал Адама и взывал: "Адам, где ты?" А он прятался от Бога. Мир сломался — треснул в самом своем основании. Та любовь и гармония, которые были между Богом и человеком, были разрушены. Бог искал человека, а человек боялся и прятался от Бога.

— Почему это так ужасно, что Адам начал стесняться и мог предстать перед Богом только в листьях или в чем-то еще? Ведь он же не сделал зла, ничего такого плохого и болезненного никому не сделал, только себе.

— Стало понятно, что гармония разрушена. Ничего раньше не мешало общению Бога и человека. Бог был рядом всегда. И Адам вместе с Евой наслаждался близостью Божьей. А теперь этой близости они стали бояться, потому что хотя ничего же не изменилось: они и до этого были голые, но они увидели свой проступок и наготу свою. Это и стало препятствием к общению с Богом.

— Почему для Адама и Евы это было препятствием?

— Бог не мог нарушить их свободную волю, он подарил человеку свободную волю, это отличие человека от животного. Мы говорим, что Бог сотворил человека, сотворил из персти, из праха земного, из всего мира сотворил человека. То есть он собрал все, что есть в мире.

Но Бог наделил человека дыханием жизни, своим Духом Божьим и своим образом и подобием, что возвысило его над животными. Да, человек во многом похож на весь мир, по каким-то свойствам он близок к растениям, рыбам, к животным. В нем, в его составе, наверное, есть вся таблица Менделеева, потому что он вобрал в себя все.

Он отличается от всего именно вот этой свободной волей, которая соединяет его с Богом. Но этот образ Божий стал уже по-другому восприниматься человеком. Он и был голым, он таким и остался, но он уже не мог так, как раньше, общаться с Богом.

— А нельзя было как-то объяснить человеку, что можно общаться, как и раньше? Ведь Бог милосерден и может все простить.

— Конечно, он милосерден. Но нужно было вернуть сознание человеку. Мы сейчас и говорим об изменении сознания. В терминологии Православной христианской церкви есть понятие "покаяние", по-гречески это звучит — "этавойя", и означает также изменение ума. То есть возвращение к первичному смыслу, к пониманию истины. Вот апостасия (отпадение от Бога) — это тоже изменение ума, и нужно человеку прийти в себя. Это все так же, как описано в притче "О блудном сыне".

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Что такое обетование Божие?

Как возвратиться в Рай

Как Бог вел человечество?

История Авраама: все бросить ради Бога

Совет Троицы: от Авраама к Христу

Зачем Бог сотворил мир

Бог отдает этот мир человеку

Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом

ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Бог спасает человека или делает его виновным?
Темы грех грехи покаяние апостасия грехопадение Бог и человек Божьи обетования Священное писание Александр Агейкин
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Мировая кооперация
Сверим часы: три условия краха доллара
Новости Все >
В Киеве объявили о признании украинцев древнейшей нацией американскими учеными
В Берлине не поняли, чего Трамп хочет от России, и обвинили Москву
Госкомпании вытесняют иностранцев из "Москва-Сити"
Шведы закидали бомбами пожар у военной базы
Порошенко решил не злить народ и отдохнуть на Украине
Telegram Passport поможет участвовать в ICO
Полет мечты: британец оказался единственным пассажиром 168-местного "Боинга"
Армения потребовала арестовать генсека ОДКБ
Врач сборной Германии заподозрил русских в подделке допинг-тестов немцев
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога
Православие
Не Бог отдалился от человека, а человек от Бога Видео 
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу
Мировая кооперация
У Си Цзиньпина есть один способ отомстить Трампу Видео 
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
Читательский топ
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Настоящие причины отмены встречи Путина и Трампа в США
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Банки
Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?

ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?

Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма

Украинские власти разработали план по возвращению Крыма. Причем не в отдаленной перспективе, а к декабрю 2019 года. То есть осталось менее полутора лет.

Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
Украина
Макаревич предложил России купить Крым у Украины
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Власть
Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...

Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?

Принят жуткий закон об НДС. Дальше еще страшнее...
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Экономика
Доллару конец? Зачем Россия накопила рекордный запас золота
Ближний Восток
Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной
Экономика
"Это - конец!": США приготовились забрать у России все активы
Любовь Степушова Сверим часы: три условия краха доллара Любовь Степушова Руслан Веснянко Бунт в Армении: вот он был, и всё?.. Руслан Веснянко Василий Амирджанов Греция в огне. И на грани революции? Василий Амирджанов
Комментарии
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Сверим часы: три условия краха доллара
Когда на воздух? Правительство введет налог на велосипеды
Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть
Порошенко решил не злить народ и отдохнуть на Украине
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Настоящие причины отмены встречи Путина и Трампа в США
СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу
Пенсионный раскол: из партии Кремля побежали лидеры
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
СМИ: США атакуют Иран в августе
Россию обвинили в двойном ударе по Белоруссии
Русское такси названо угрозой нацбезопасности Литвы
СМИ: США атакуют Иран в августе
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
ООН "покраснела" - закончились деньги
Куда ведет новый африканский курс России
Украина намекнула: у нас есть чем топить флот России
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма

Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?

Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Ближний Восток
Письмо хуситов к Путину: совместный план или нищебродство?
Путин нравится Трампу искренностью
США и Канада
Путин нравится Трампу искренностью
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался