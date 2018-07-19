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Автор Редакция рубрики "Общество"

Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом

Религия » Традиционные религии России » Православие

Продвигаемся в понимании Священного писания. Бог безмерно унизил Свое Божество, что Сам стал человеком и принес в жертву Своего Сына ради нашего спасения. Так бесконечно сильно Он любит нас. Об этом "Правде.Ру" рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

— Что говорится в Ветхом Завете именно о Христе? Есть такие ясные строки?

— Таких свидетельств множество. Это перекликается уже и с Первоевангелием, в котором Бог дает обетование, что семя жены сотрет главу змея.

А дальше мы получаем обетование в Аврааме, что семя Авраама будет нести эту миссию. Потом — еще больше — пророк Исаии говорит о том, как это произойдет: Дева во чреве приимет, то есть дева зачнет ребенка и родит сына. Дева, не женщина.

И нарекут имя ему — Иммануил. Иммануил — это одно из имен Божьих, что значит — с нами Бог. Это прослеживается до Евангелия. Иосифу ангел говорит: то, что во чреве Марии, — от духа Святого, и родит она сына, и наречешь имя ему — Иисус.

Иисус и Иммануил перекликаются в своем значении. Иисус — это Спаситель в переводе. С нами Бог — Иммануил — тоже тот, кто спасет мир — Спаситель. Как раз эта линия и выстраивается.

Апостол Павел пишет: когда настало исполнение времен, Бог послал Сына Своего единородного, который родился от жены и подчинился закону. Все это начинается с книги Бытия, когда говорит Бог Еве, что положу вражду между семенем твои и семенем змея.

Дальше идет к Аврааму, через Авраама — к пророку Исайе, через Исаию — к Иосифу евангелийскому с Марией, и дальше — к апостолу Павлу, проповеднику и служителю Христа, апостолу апостолов, как говорит Церковь.

— Смысл того, что Бог воплотился — родил Иисуса Христа для того, чтобы он принял на себя грехи людские, умер и воскрес, победив смерть?

— Да. Во Христе богочеловеке — вся полнота человечества. Мы говорили в первых беседах о том, что в Адаме полнота человечества. Без Бога невозможно было. Богочеловек — это воплощение этого обетования о спасении. Человек сам себя спасти не мог. Поэтому Христос должен все грехи взять на себя.

— А почему Иисус Христос воплотился именно в Иудее? Это какая-то особая страна, особое место, особое время?

— Это Земля обетованная, которая была обозначена в обетовании, еще в самом первом обещании. Конкретное место, которое предназначено было для совершения всего этого. Многие толкователи говорят о том, что Голгофа — это изначальное место. Есть предания, которые утверждают, что там был погребен Адам.

Над этой горой — крест, под ним — череп. И там буквы, которые означают — голова Адама. Кровь Христа, которая текла по кресту, по определенному разлому в земле попала на голову Адама и тем самым омыла грех Адама.

Это, конечно, некий образ, аллегория. Мы не будем утверждать, что именно так или как-то по-другому было. Это есть символ и смысл.

Израиль, Иерусалим, — особое место, в котором происходило формирование нового человечества, нового человека, как мы говорим, избранного народа. Не то, что он самый лучший, а Бог его избрал, чтобы он страдал через это избрание, нес на себе крест этого избрания.

Ведь на этой земле происходило огромное количество событий, предшествовавших и готовивших событие боговоплощения.

А где еще могло это произойти, как не там? Как бы места на земле много, но центр этих событий, когда Бог помогал человечеству восстановить гармонию, совершалось именно там.

— Тем не менее в Храме Гроба Господня туристам показывают трещину. Когда распяли Иисуса Христа, там просто треснула гора. Эта трещина есть, она материальна совершенно.

— Да, а там — Адам. Я сам там был и прикасался к этому. И все, кто был там, видели это. И с трепетом вспоминали события Священного писания, Священного предания.

— Иисус Христос после воскресения вознесся на небо, вернулся к Отцу?

— Да, но вернулся в уже и в человеческом естестве, как богочеловек, в преображенной, воскрешенной плоти человеческой вошел к престолу Божию. Тем самым в себе все человечество поднял, опять к Богу возвратил. Но Христос не разлучился с нами.

— Где он сейчас? Что он делает?

— Вот мы причащаемся святых тайн — тела и крови Христовых. Мы соединяемся Христу. И мы говорим: Христос посреди нас. И отвечаем: есть и будет. То есть Христос всегда с нами, он не может отлучиться от нас.

Это тайна искупления. Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом. Это тяжело понять, но это великий дар и дар самый радостный.

Мы небезнадежно потеряны. Если пойдем путем спасения, к которому призывается каждый христианин, не просто будем называть себя христианами, а будем идти путем добродетели, то мы войдем в Царство. Потому что этот путь прошел богочеловек Иисус Христос.

— Он живет среди нас?

— Он — во всем.

— Но это же был физический человек и, как вы говорите, в преображенном теле вернулся на небо. Физически Он где?

— С нами — в Своей Церкви. Глава Церкви — Христос. Да, мы не видим его, потому что не способны видеть. Но мы верим, что мы — часть этой Церкви и часть самого Христа. И все мы есть члены этого организма.

Христос — в каждом из нас, если мы соответствуем тому призванию, которое накладывает на нас имя христианин.

Не просто как порой бывает: покрестился, а совершенно не знаю и не хочу знать, что написано в Евангелии, но я христианин. Если мы воспринимаем на себя веру, как щит веры, как путь веры, то мы призваны исполнять то, что просит Бог.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Зачем Бог сотворил мир и какое наше место в этом мире
Темы Бог вера любовь религия православие Иисус Христос Божьи обетования Священное писание Александр Агейкин
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