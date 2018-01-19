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Автор Аркадий Малер

Тайны светлого праздника Крещения

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Православный мир 19 января по новому стилю отмечает великий праздник Богоявления, иначе называемый Крещением Господнем. Современному человеку этот праздник нередко кажется вторичным и остающимся в тени недавно прошедшего Рождества Христова, а между тем для Древней Церкви первых трех веков главным зимним праздником было именно Богоявление.

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Этот праздник включал в себя и саму идею Рождества, а собственно Рождество на греческом востоке стало отдельно от Богоявления только в конце IV века. Великий отец Церкви, живущий в то же время, святитель Григорий Богослов писал: "Прошедший праздник был светел,  но наступающий светлее. Тот был предвозвещен Ангелом, а этот предуготован Предтечей". И действительно, Богоявление называли даже "днем светов". В чем же состоит исключительная светоносность этого праздника?

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Крещение, Богоявление, Праздник Светов... 

В этом празднике Церковь отмечает сразу два события — крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан и явление всей Божественной Троицы, то есть Богоявление. С этого момента начинается выход Христа к людям: тогда Ему было 30 лет и Он пришел к Иоанну Предтече, проповедовавшему и крестившему у реки Иордан в Вифаваре (Ин 1:28).

Именно этот сюжет запечатлен в знаменитой картине Александра Иванова "Явление Христа народу" из Третьяковской галереи. Там Иоанн Предтеча простирает руки к Иисусу и говорит: "Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня" (Ин 1:29).

Пытливый разум неизбежно задает несколько вопросов по этому поводу: как Иоанн Предтеча мог узнать, что именно Иисус является обещанным Мессией (Христом)? Как богочеловек Иисус мог креститься человеком Иоанном, если сам Иоанн должен был бы креститься Иисусом? Наконец, что такое "крещение" до возникновения самого христианства? Все эти вопросы крайне важны для понимания смысла этого великого праздника.

Само слово "крещение", конечно, имеет смысл только в христианстве и могло возникнуть только после того, как Христос был распят на Кресте, что для любого жителя Римской империи считалось самой страшной и позорной казнью.

Ни о каком Кресте до Распятия никто не знал, и поэтому самого слова "крещение", конечно, не было, но было другое слово — греческое "баптиси", означающее погружение в воду. Если иудеи для заключения Завета с Богом проходили обрезание на восьмой день после рождения, то когда какой-нибудь язычник принимал ветхозаветную религию древних иудеев, он проходил ритуал погружения в воду, символизирующий очищение его от прежней греховной жизни.

Ритуальный обряд погружения в воду практиковал и сам Иоанн Предтеча, и именно за этим приходили к нему люди на реку Иордан. Надо сказать, то, что в русском языке называется "крещением", на иных языках до сих пор называется "погружением".

Иоанн Предтеча, названный также после этого события Крестителем, прежде спросил Иисуса: "Мне надобно креститься от тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнять всякую правду" (Мф 3:14-15). О какой же правде (по-гречески — "справедливости") идет речь?

Разумеется, сам Иисус, как Бог, не нуждался ни в каком ритуальном погружении, и поэтому вопрос Иоанна был абсолютно логичным, но вспомним, что на восьмой день после своего Рождества Иисус был обрезан, как и все иудейские мальчики, и это событие также празднуется Церковью как день Обрезания Господня 14 января по новому стилю.

Следовательно, Иисус прошел и обряд обрезания, и обряд погружения. Ключ к пониманию этих двух странных, на первый взгляд, событий находится в  известных словах Христа: "Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить" (Мф 5:17).

Пройдя обряд обрезания, Иисус Христос становится полноправным членом иудейского народа, исполняя пророчества о рождении мессии в народе Израиля, но с Его спасительным подвигом и установлением Церкви этот обряд теряет свой прежний смысл, потому что откровение Нового Завета обращено ко всем народам мира, а не только к иудеям.

После этого ритуал обрезания, означающий Ветхий Завет, заменяется на таинство крещения (погружения), означающее Новый Завет. При обрезании мальчики получали свое имя, как это было и с богомладенцем Христом, именно при обрезании получившим заповеданное через архангела Гавриила имя Иисус, точно так же именно при крещении человек получает свое церковное имя.

Но для того, чтобы таинство крещения заменило собой обрезание, необходимо было действие самого Бога. Участвуя в ритуальном погружении, которое проводил Иоанн Предтеча, Иисус Христос освятил его своей божественной благодатью и основал как новое таинство. Таким образом, внешним крестителем ("погружателем") здесь выступал Иоанн Предтеча, а реальным — сам Христос.

Когда же Иисус вышел из вод Иордана, "отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мы 3:16-17). В этом событии нам открываются все основные смыслы этого великого праздника.

Во-первых, здесь открывается вся Божественная Троица: Отец — как глас с небес, Сын — как богочеловек Иисус, Дух — как голубь, нисходящий на Иисуса. Именно поэтому этот праздник называется Богоявлением, в нем явлен весь Бог во всех своих Трех Лицах. Именно после этого возникла традиция изображать Святого Духа в образе голубя.

Во-вторых, в ритуале крещения (погружения) соучаствуют все Лица Божественной Троицы, и поэтому минимальным условием крещения является его посвящение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, как   заповедовал сам Христос: "Итак идите, научите все народы мира, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа" (Мф 28:19).

В-третьих, только поле слов самого Отца "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение" Иоанн Предтеча смог полностью признать в Иисусе того Мессию, которого он проповедовал, в чем он открыто признается: "Я не знал Его, но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий" (Ин 1:33-34).

Поэтому Богоявление — это один из самых древних христианских праздников, признанный даже до того, как начали отдельно праздновать Рождество Христово. Богоявление завершает святочный цикл, и к нему требуется особое аскетическое приготовление — так же, как накануне Рождества идет строгий пост (Рождественский сочельник), такой же пост необходимо соблюдать накануне Богоявления (Богоявленский сочельник).

Среди разных христианских народов существует популярная традиция в ночь на Крещение купаться в водоемах, что само по себе совершенно не предосудительно, если только смысл этой традиции понимать по-христиански, а не по-язычески.

Ни в коем случае нельзя считать, что вся вода на всей Земле в ночь на Крещение становится "святой". Никакого "освящения" и "крещения" в любом водоеме нет и быть не может, если только его воду предварительно специально не освятил православный священник, который во время соответствующего погружения не совершает таинство крещения.

Вообще, никакое действие нельзя считать таинством Церкви, если сама Церковь в лице своей иерархии не участвует в нем и не свидетельствует народу, что это именно церковное таинство, а не что-то другое. В остальном же традиция купаться на Крещение в реках и прорубях — это не более чем веселая забава, отдаленно напоминающая собой это таинство.

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Еще Ветхий Завет полон разных сюжетов с участием воды, от сотворения мира (Быт 1:1-13) и перехода евреев через Красное море (Исх 14:15-18) до оздоровления Елисеем вод Иерихона (4 Цар 2:19-22), которые помимо иных своих смыслов являются прообразом будущего Крещения.

Так и сегодня, когда многие люди с радостью идут купаться в земных водах в ночь на 19 января, они только тогда следуют именно христианской традиции, когда помнят о новозаветном символическом значении этого обычая, не называя его, с одной стороны, крещением и освящением, а с другой стороны, не придавая ему никакого языческого характера, иначе этот обычай полностью обессмысливается, ведь еще в Ветхом Завете ритуал погружения означал именно отказ от языческой тьмы и обретение новой жизни в истинном Боге.

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