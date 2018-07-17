Зачем Бог сотворил мир

Как, а главное, зачем Бог сотворил мир? Действительно ли Бог создал мир для человека? И правда ли, что человек — венец творения? Как человек получил дыхание жизни и стал человеком? И как нам стать людьми? Для чего и как нужно жить? Об этом "Правде.Ру" рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

— Зачем Бог сотворил мир?

— Это и есть основной вопрос: зачем Бог сотворил мир? А мы — часть этого мира. То есть следующий вопрос: зачем мы живем? Для чего? Каков вообще смысл нашей жизни? Что такое человек? В свое время пророк Давид в одном из псалмов тоже спрашивал: что такое человек, что Ты любишь его, что вообще есть человек, что Ты посещаешь его, — обращаясь к Богу.

Что такое человек по сравнению с этим мирозданием? Такое маленькое существо, а вокруг него — этот огромный мир, такой огромный и совершенно непознаваемый Космос. Человек тратит всю свою жизнь на то, чтобы что-то понять в этом мире и уходит из него, можно сказать, совершенно ничего не узнав.

Для чего Бог сотворил этот мир? Наверное, ни для чего. Это акт любви Божьей. Просто по своей любви сотворил, потому что он не мог поступить иначе. В Священном писании первые строки: "Вначале Бог сотворил небо и землю". С этого начинается Библия, с этого вообще все начинается.

До этого творческого акта ничего, кроме Бога, не было. Учение Церкви говорит о том, что Бог сотворил мир из ничего. Вот ничего не было, и из ничего Бог дает начало всему. И если дальше читать книгу Бытия, то там все это достаточно подробно, поэтапно описано.

Уже в первой главе Библии раскрывается, что за чем сотворил Бог. Дни творения — это этапы развития Вселенной, огромные эпохи. И последнее, что творит Бог, — это человек. Значит, человек — это венец творения, это завершение творения, это апогей этой любви.

Поэтому Бог сотворил этот мир для человека, потому что Он его последним вводит в этот мир и дает ему этот дар — владеть миром. И вот надо, чтобы человек своей свободной волей, которую он получил от Бога в этом творении, привел что-то хорошее в этот мир, опять же, как дар Богу.

Вот для этого, наверное, Бог все и сотворил. Поэтому, осмысляя это, говоря об этом, мы и понимаем, для чего мы живем, какое наше место в этом мире.

Во Второй книге Маккавейской мать, наставляя своих сыновей, которые противостоят последователям Александра Македонского, умирают как первые мученики за свой мир, говорит, как бы укрепляя их, что они должны понимать: этот мир сотворен Богом из ничего. Это первый раз Священное писание упоминает термин "из ничего".

Молитва — это есть некий акт благодарности Богу, стремления к восстановлению той изначальной гармонии в мире, которая наступила к седьмому дню творения, когда Бог почил от трудов своих, видя этот мир прекрасным и гармоничным.

И ежедневно священник в одной из главных молитв говорит такие слова благодарности Богу и обращения к Нему: "Ты от небытия в бытие нас привел еси". То есть мы благодарим Бога за то, что Он вообще дал нам бытие, породил нас к этой жизни в этом мире, который он нам дал.

Богослужение поделено на особые типы богослужений. Есть вечернее и утреннее богослужения, есть служба, которая над всеми богослужениями. Это Божественная литургия как некий венец богослужений, главное богослужение. И у каждого богослужения есть своя тема. Вечерня начинается как раз с благодарности Богу за это творение.

Тема начала вечернего богослужения — воспоминание о сотворении мира. 103-й псалом пророка Давида читается в начале вечерни. Это песнь Богу-Творцу, благодарственная песнь, когда мы благодарим Бога за этот великий дар, наследниками которого мы сегодня и являемся, каждый из нас. Наверное, так можно сказать о том, почему или зачем Бог сотворил мир и нас.

— Вы говорите, что человек был сотворен уже после всего, когда уже все было создано. Но означает ли это все-таки, что именно он венец творения? Не проще ли было сначала сделать человека, а потом уже под него создавать природу, зверей, небо?

— Мы же говорим о любящем Боге, о том, что Бог есть любовь. Нам тоже Священное писание об этом свидетельствует. И вот, опять же, обращаясь к книге Бытия, можно вспомнить, что "Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водами". "Безвидна и пуста" — мог ли Бог такую землю подарить человеку?…

— Наверное, там было бы пусто и холодно.

— Вот. И там еще есть другой смысл, очень глубокий в премудрости этого творческого акта. Потому что сначала Бог сотворил все из ничего. А человека — уже не из "ничего".

— Бог и физика, может быть, находятся где-то в разных измерениях. Тем не менее, мы же знаем, что из "ничего" не бывает чего-то. Как можно сотворить из ничего? Как это можно совместить?

— Священное писание очень четко говорит: И сказал Бог… И стало так. То есть Словом божьим. "Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть", — говорит евангелист Иоанн Богослов. Это Евангелие мы читаем на Пасху — на самый главный, особый праздник.

И об этом как раз говорится в пасхальном евангелии. "Все, что начало быть, начало быть через Слово Божье". А Слово Божье — это Логос, Сын Божий. То есть такой творческий акт: Слово, которое сказал Бог, сотворило все из ничего.

— А из чего сделан человек?

— А вот человек — из земли. Дальше же мы читаем, что взял Господь персть и из персти сотворил человека. Значит, это уже вещество, сотворенное Богом, в котором, можно сказать, сосредоточен весь мир. Только представьте, что Бог творит человека из земли, то есть из всего мира, который Он уже сотворил.

Получается, что человек вобрал в себя весь мир, вот в этом и есть величина человека — в нем все. В нем и земля, и воздух, и птицы, и гады, и все животные, и весь космос… Ведь земля впитала в себя весь творческий акт. А потом из нее, из этой глины, Бог лепит, создает человека. Но чтобы человек стал человеком, он вдыхает в него дыхание жизни — Дух Божий.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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