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Автор Ольга Гуманова

Купание в проруби не поможет смыть грехи

Религия » Традиционные религии России » Православие

В крещенские дни к православным храмам выстраиваются очереди за святой водой. Во многих местах на реках, прудах и озерах устраивают "иордани" - освященные проруби для купания. Поскольку в эти дни о святой воде вспоминают те, кто обычно редко бывает в церкви, у людей возникает множество вопросов. Например, в какое именно время нужно набирать воду?

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Чин великого освящения воды в эти дни совершают дважды — в Крещенский сочельник (18 января по новому стилю) и в сам праздник Крещения Господня (19 января). Священники постоянно напоминают прихожанам о том, что вода, освященная в первый или во второй день, имеет совершенно одинаковые свойства и освящается одним и тем же порядком.

Тем не менее в народе для воды, освященной в Сочельник или в сам праздник, придумывают разные названия: крещенская или богоявленская. Крещение и Богоявление — это названия одного и того же праздника, и, если вы набрали в храме святой воды в первый день, совсем не обязательно набирать такую же воду во второй.

В какое именно время суток набирать воду, тоже не имеет значения. Главное, чтобы она уже была освящена. В храмах, где не очень многолюдно, полные баки с крещенской водой можно обнаружить и 20, и 21 января, и даже через неделю после великого освящения. Так что нет смысла бежать со своим баллоном в первых рядах.

Кстати, о размерах емкостей. На Крещение часто можно наблюдать, как к церкви подъезжают машины и их владельцы выгружают из багажника штук десять пятилитровых канистр, каждую из которых они считают своим долгом наполнить.

Даже в том случае, если вы озаботились снабдить святой водой на целый год всех своих друзей, тещу, семью троюродного брата и соседку с пятого этажа, не обязательно запасать воду цистернами. Святую воду можно разбавлять водой обычной — считается, что от этого она не теряет своих благодатных свойств.

Традиционное в эти дни купание в проруби в некоторых местах превращается в спортивные соревнования "моржей". Хуже, если в них пытаются принять участие совершенно неподготовленные люди, часто разгоряченные алкоголем. Медики постоянно напоминают, что такие проявления молодецкой удали могут привести к самым тяжелым последствиям, вплоть до спазмов сосудов и остановки сердца.

Погружение в иордань на Крещение — это акт веры, а не демонстрация силы. Если купание интересно вам как религиозное действо, выбирайте для этого только специально оборудованные и освященные проруби, а перед погружением попросите благословения у священника. В купель принято погружаться трижды, при этом осеняя себя крестным знамением и произнося: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".

Для переодевания нужна теплая палатка. Спуск в воду должен быть удобным — с деревянными настилами, поручнями и ступенями, благодаря которым не приходится идти босыми ногами по льду или карабкаться по ледяному склону. В некоторых местах не принято окунаться в иордань в купальниках и плавках — захватите с собой рубаху наподобие крестильной.

Ежегодное купание в проруби вовсе не обязательно для каждого православного христианина. Церковь не учит, что погружение в прорубь якобы смывает с человека все грехи — об этом говорит только народное суеверие. Грехи, согласно церковному учению, прощаются в таинстве исповеди, участие в котором, в отличие от купания, для православных обязательно.

Есть и такой народный обычай — в крещенскую ночь выносить во двор ведра и кринки с водой, а после этого действа считать воду освященной. Он возник среди людей, не имевших возможности в праздник Крещения добраться до православного храма, и был особенно распространен в советское время, когда в некоторых областях ни одной действующей церкви не оставалось в радиусе 500 километров.

По вере людей эта вода, подобно освященной в церкви, долго хранилась и не портилась, от нее даже совершались чудеса и исцеления. Церковь учит, что в праздник Крещения освящается все водное естество, все реки, озера, моря, океаны и даже облака. Тем не менее в наши дни, если вы живете в России, а не в какой-нибудь далекой стране, где православных храмов нет, "самостоятельное" освящение воды будет проявлением лени, а не веры.

А если вы живете в спальном районе столицы, где один храм приходится на 50-70 тысяч жителей и за крещенской водой выстраиваются многочасовые очереди, то пусть это послужит для вас поводом войти в инициативную группу за строительство новой церкви. В той же очереди можно начать собирать подписи в пользу такого строительства.

Обращаясь к стоящим в очереди за крещенской водой, раздающие ее церковнослужители часто повторяют: "Не ругайтесь, не толкайте друг друга, не стремитесь пролезть первым, относитесь к ближним с любовью, иначе святыня не пойдет вам на пользу".

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Почему Крещение называют Богоявлением и Просвещением?

Крещение - великий день воды

Это верно, но важно также добавить, что крещенская вода точно не пойдет на пользу, если ее употребление — единственный признак вашей принадлежности к православию. Крещенская вода отнюдь не главное в Церкви. Главное в этот день, равно как и в любой другой праздник, — это Божественная литургия, во время которой совершается таинство причастия. Согласно церковному учению, именно таинство причастия соединяет людей с Богом.

Пить святую воду, при этом отказываясь от исповеди, причастия, участия в церковном богослужении и домашней молитве, — это так же странно, как, например, быть приглашенным за богато накрытый стол и не прикоснуться ник одному яству, за исключением стакана минеральной воды.

Или брать на работе раз в году билет на детскую елку, при этом забывая зайти за зарплатой. Или иметь возможность бесплатно получить отличные лекарства и не лечиться, потому что все как-то некогда за ними зайти.

Крещенскую воду у православных принято употреблять каждое утро натощак, кроме тех дней, когда верующие готовятся к причастию. Впрочем, никаких строгих рекомендаций, предписывающих пить крещенскую воду обязательно натощак, в Церкви нет. Если вы заболели, чувствуете тоску или просто очень хотите испить крещенской воды, смело делайте глоток. Крещенской водой можно также умываться, кропить ей жилище, одежду, орудия труда и даже домашних животных.

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