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Автор Редакция рубрики "Общество"

У Бога дублей не бывает

Религия » Традиционные религии России » Православие

Почему Бог не сразу простил Адама и Еву, не оставил их в раю? Он не мог усыпить их и переделать заново, как игрушку, чтобы теперь начать все повторно. Это неправильно. И как нам теперь нужно жить, чтобы вернуться к первичному истинному сознанию и смыслу? Об этом "Правде.Ру" рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

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— Бог милосерден. Почему Он не мог сразу простить Адама и Еву, оставить первых людей в раю?

— Конечно, Бог милосерден. Но у человека изменилось сознание, и нужно было его вернуть. Это затем в другом виде повторилось в притче возвращения блудного сына к отцу. "Сын пришел в себя", — говорит нам евангелист. Это случилось после того, как он изменил сознание, вернулся к прежнему сознанию и смыслу.

А Господь сразу же спрашивает человека, дает ему шанс покаяться и исправиться. Он не может его усыпить и переделать заново, как игрушку, чтобы теперь начать вторую серию. Это неправильно. Это было бы уже нарушение замысла о мире. Бог единожды создает этот мир. Этот мир пользуется свободой неправильно, не так, как задумано, не так, как должно быть. Но это свободный выбор человека. Господь всегда зовет: "Адам, где ты?"

Адам потом отозвался, сказал: "Господи, я здесь". Из кустов, где спрятался, он говорит: "Мы — наги, мы не можем выйти". "Адам, а почему ты так решил? Не ел ли ты того плода, которого я заповедовал тебе не вкушать?" Здесь понятно, да? Адам мог просто сказать: "Господи, прости меня, да, я ел…" Но он сначала говорит совсем другое: "Женщина, которую ты мне дал, она мне дала, и я съел".

— Древо познания — это вроде бы знания, прогресс. Всегда считалось, что это хорошо. И как вообще можно запретить познание?

— Здесь другое познание, это не образование, не повышение своего умственного потенциала. Потому что это познание зла. Познание того, что ты отступил от Бога. Ну, что тут такого? Просто это дерево — такое же, как все другие, но когда оно запретное, оно кажется хоть немножко лучше. А его плоды все-таки, наверное, вкуснее, чем на соседнем дереве.

Но тебя просили не приближаться к нему, не брать в руки этого плода, не пробовать его. У тебя есть все, но тебе хочется именно этого. То есть ты сознательно нарушаешь заповедь любви. Неужели ты не доверяешь Богу? Наша жизнь тоже очень часто ломается, она неустойчива, слабая и никудышная в силу того, что мы не умеем доверять Богу. Мы верим Богу, но мы не доверяем Ему.

— Такова наша природа: люди любопытные, и запретный плод слаще? Ящик Пандоры — это и есть наша беда.

— Да, это уже наша природа, которая пошла от первородного греха. Человеческое естество изменилось. Оно надломилось, треснуло и стало ущербным.

— От излишнего любопытства и жажды познания?

— Но оно уже нарушается с момента, когда человек нарушил заповедь. Потому что любопытство никак не препятствовало гармонии с Богом. Этот мир твой, ты его познаешь, даешь имена животным, наблюдаешь за тем, как растут растения, цветы, деревья, поют птицы, совершенно развиваешься в познании.

Но то — изначальное — познание отличается от познания, которое совершилось в этом грехопадении. Потому что человек познал свое одиночество, познал свою ущербность, поменял все смыслы. Он имел одно, а выбрал другое, это свободный акт. И он больше не мог находиться в том мире — в Эдемском саду, поэтому Бог вынужден был его удалить из Рая.

И тогда уже люди стали наследниками того, что первые люди выбрали. В трудах добывать себе хлеб, в болезнях рождать себе детей, чтобы помнить о том, что ты потерял. Но ты это потерял не потому, что Бог взял и у тебя это отобрал. Ты же сам сказал: "Ты мне больше не нужен, дай мне, и я пойду". Бог не выгнал его в пустыню, он дал ему другой мир, полный всего, что нужно человеку, но, опять же, полный опасности.

И человек стал смертным. Потому что, познав зло и уже приумножая это зло, надломив природу свою, зло могло только увеличиваться. И несмотря уже на то, что человек умирал, ограниченный определенным возрастом, зло увеличивалось. Потому что несмотря на то, что жизнь человеческая стала ограниченная, зло-то оставалось. Это как некая генетическая нить, связывающая одно поколение с другим, доказывающая силу первородного греха.

Все в Адаме согрешили. Мы привыкли сегодня, что каждый сам за себя отвечает. Вот Адам согрешил, пусть он за себя и отвечает, а я тут причем? Миллион лет назад Адам согрешил, а я почему-то должен за него расплачиваться? Но мы все — в Адаме. Это первый человек, и все, кто рождался потом от Адама, стали наследниками этой ущербной природы.

— А почему Господь Бог не сделал других людей? Он же потом уничтожил Содом и Гоморру. Почему нельзя было проект Адам и Ева закрыть и сделать новый?…

— Эти города уничтожили сами себя. Богу же пришлось уничтожить дьявола, покончить с ним раз и навсегда и создать идеальный мир. Но тогда Бог не был бы Богом, потому что не было бы свободы. Все самое главное, что мы можем принести в жертву Богу, все, что у нас, собственно, и есть, — это наша свобода, свободная воля. А если мы просто вынуждены так жить по программе, так какой тогда смысл?

Если все сотворены по определенному шаблону, в них заложена определенная программа добра, то они не что иное, как роботы. Вот у робота нет свободной воли. Сегодня робототехника далеко вперед шагнула, роботы замечательно помогают по хозяйству. Но ученые сейчас говорят, что в этом искусственном интеллекте большая опасность, потому что там все программируется. И нет самого главного — свободной воли.

— Нет души.

— Душа и свободная воля — это как раз частицы Божества. Образ и подобие Божие, которые Господь дает каждому из нас. Душа же есть и у животных, но у них нет свободной воли.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Адам и Ева и первородный грех
Темы вера Библия писание религия прощение Адам и Ева Евангелие милосердие православие запретный плод Александр Агейкин
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