“Суженый-ряженый, приди наряженный”

На дворе Святки — веселое зимнее время, длящееся от Рождества до Крещения Господня, от седьмого до девятнадцатого января.

Издавна на Руси от одного до другого великого церковного праздника народ был не прочь "пошалить". Несмотря на то, что Церковь строго-настрого запрещает всевозможные гадания, волхования и другие попытки исподтишка заглянуть в будущее, святочные дни традиционно считались временем, когда допытываться о своей судьбе "можно".

Если нельзя, но очень-очень хочется, то можно. Именно с таким внутренним ощущением на Руси издавна относились к гаданиям, запрещенным церковью.

Христианство весьма строго относится к желающим украдкой заглянуть под покров судьбы и ставит попытки ворожить и гадать в ряд самых тяжких грехов. Библия очень сурова к тем, кто пытается вызнать волю Божью не молитвами и прямым обращением к Всевышнему, а как бы из-под полы, тайком. Это и понятно: вера учит людей напрямую обращаться к Богу и полагаться на Его волю и промысел относительно своей судьбы, а не пытаться Его обмануть и выведать тайну обходным путем.

"Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы", — говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея. Но желание хоть глазком, но все-таки заглянуть в будущее, хоть кусочек, но откусить от запретного плода, в людях неистребимо. Видимо, кровь праматери Евы дает о себе знать.

Любовь погадать — одна из привычек, с которыми

христианство боролось и борется до сих пор, но изжить никак не может. Видимо, борьба продлится до самого Страшного суда. Слишком глубоко въелось в человеческую душу желание "быть как боги" и знать будущее наперед. Поэтому начинаются торги и компромиссы: да, конечно, нельзя, но вот есть такие специальные дни, когда все-таки можно. Церковь, разумеется, ничему подобному не учит, но русский народ свято и нерушимо уверен: на Святках гадать можно, и греха в том нет. А если и есть… ну что ж, на то и Крещение, чтобы нырнуть в прорубь и смыть с себя все провинности.

Безусловно, те, кто предпочитает чистоту веры народным обычаям, не прибегает к гаданиям ни на Святках, ни в любое другое время года. Да и не нужно это людям, искренне понимающим, что строгости христианских запрещений — не бессмыслица, а обережение их собственной души и спасение ее для счастливой вечности. Но для этого следует не только подчиняться христианским запретам, но и понимать их.

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"Народное" же православие не шибко вникает в суть правил и просто подчиняется установленным порядкам, норовя то и дело "обойти" непонятные строгости. И при этом по возможности снять с себя за это всяческую ответственность. Вот и возникали всевозможные поверья, типа того, что на Рождество Бог так радуется появлению у Него Сына, что выпускает до Крещения на волю чертей из ада. Мол, пусть и они тоже побегают на свободе в честь такого торжества. А черти, не будь дураки, тринадцать дней "амнистии" тратят на то, чтобы сбивать православных люд с толку. И подзуживать их на всякие прегрешения — гадания в том числе. В общем, как обычно — "бес попутал".

Особо Святок на Руси ждали девушки, нетерпеливо желающие узнать, кто же их суженый-ряженый, за кого придется замуж идти, и придется ли вовсе. Поэтому львиная доля гаданий посвящена именно этой животрепещущей во все времена теме. Самым-пресамым "честным" днем для этого считался предкрещенский вечер, то есть, восемнадцатое января. Вариантов погадать на жениха за века накопилось более чем достаточно.

Например, жутковатый и почти по-настоящему мистический вариант со свечой и двумя зеркалами, стоящими друг напротив друга. Следовало сидеть в темной комнате, освещенной лишь единственным огоньком свечи, и глядеть в бесконечный зеркальный коридор, дожидаясь таинственного мига, когда в нем всплывет лицо "суженого". Чаще всего такие девчачьи гадания заканчивались, правда, тем, что красавице что-то мерещилось в зеркале, и гадальщица с визгом и писком выскакивала из страшной темной комнаты с огромными колеблющимися тенями на стенах наружу — к изнывающим от нетерпения подружкам.

Другие заневестившиеся не пытали свои нервы на прочность, а обходились методами попроще. Например, узнать, будет ли в новом году свадьба, можно было легким и незамысловатым образом: обнять забор. Нет, речь не о том, что девушка на празднике напивалась до состояния, когда невозможно идти прямо, не хватаясь заизгородь. Отнюдь — к забору следовало подойти трезво, раскинуть руки и прижаться к нему пышной грудью, а затем подсчитать, сколько штакетин охвачено "объятиями". Если досок четное количество — значит, скоро пир-свадебка, а если нет — еще год в девках гулять. Сегодня вариант такого гадания скорее приведет к знакомству с полицейскими, хотя отчего ж и их не считать возможными женихами?

Ну, а кто же не знает с малолетства стихотворной строки: "Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…" Суть здесь была не в том, чтобы попасть башмачком в суженого, хотя и такой вариант не исключался. Идея была проста: куда покажет носом обувка — оттуда и ждать милого. Если упадет обувь в колею от телеги или в след от конского копыта — вот и выяснен вопрос о транспортных возможностях грядущего любимого. Ну, а если улетит башмачок куда-нибудь в сугроб, так, что не сыщешь — верная примета: придется покупать новую пару.

Особо скуповатые девушки башмачками не раскидывались, а сами выходили за ворота и прямо спрашивали прохожих об их имени. Считалось, что какое имя услышишь — то и будет у твоего суженого. Что ж, примета может считаться вполне действенной: многие, по всей видимости, так и знакомились. Подходит и в наши дни. Можно даже не пускать все на самотек и не пытать об имени первого попавшегося, а ответственно выбрать того, кто посимпатичнее. Если повезет, то действительно, другого имени искать уже не нужно будет.

Отсуствие интернета, телевизора и прочих современных возможностей развлечься развивало у девушек буйную фантазию. Кто-то гадал по теням: в комнате с зажженной свечой подбрасывали в воздух петуха и, пока несчастная птица била крыльями, изо всех сил пытаясь не рухнуть на пол, быстро придумывали: на что похожи мечущиеся тени на стенах. С петухами в нынешних квартирах туго, но ничего не мешает использовать в этих целях попугая или подкинуть кота. Он, по крайней мере, точно упадет безболезненно для себя, а тени по стенкам все равно побегают.

Другие топили воск и лили его в воду, для пущей таинственности взятой с церковной ограды, с крыши или с дороги, а то и с погоста. Воск застывал в воде непонятными пятнами, в которых можно было увидеть что угодно, в зависимости от желания и настроения.

Подслушивать во все времена считалось тоже делом нехорошим, но на Святках разрешено еще и не такое! Поэтому девушки собирались скопом и ходили от дома к дому, пытаясь услышать, о чем говорят за дверьми. Мол, что слышат — то и сбудется. Особенно интересно, наверное, было девушкам нарваться на какой-нибудь развеселый мальчишник — тут-то многим из них становилось все окончательно ясно, и желание выйти замуж отпадало напрочь. Или наоборот.

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Особо ленивые девушки, которым не хотелось ни башмачки кидать, ни с заборами обниматься, ни к прохожим приставать, провожали своих подруг да и ложились спать. Их гадания тоже не обходили стороной, потому что святочные ночи раскрывали во снах ленивицам имена их будущих женихов. Следовало положить гребень под подушку со словами "суженый-ряженый, приди волосы чесать", после чего засыпать спокойно. Во сне нареченный должен был прийти и действительно уложить прическу своей будущей невесте. Если он не приходил, девушка просыпалась не только лохматая, но еще и разочарованная.

Ну, а потом наступало Крещение, когда черти уныло возвращались в ад, ждать грядущего Рождества и новой "вольной", а честной православный люд вдруг осознавал, что натворил делов за святки и тянулся к проруби, чтобы смыть с себя грехи. К счастью, большинство из них не принимало полностью всерьез святочные гадания. Скорее, это было веселое и порой щекочущее нервы времяпрепровождение на праздниках.

Но на исповедь шли прилежно и каялись в нарушении запрета, в глубине души уверенные, что через год повторят то же самое.

А священники, покрывая своих чад епитрахилью, отпускали им грехи, ибо Бог милостив и спасет человека от всякого зла, если тот не обратится ко тьме всецело. Ну, а желающих продать душу дьяволу ради знания будущего среди кающихся гадальщиков не бывало точно. Все же не дураки люди жили на Руси.

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