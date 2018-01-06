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Автор Редакция рубрики "Общество"

“Суженый-ряженый, приди наряженный”

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На дворе Святки — веселое зимнее время, длящееся от Рождества до Крещения Господня, от седьмого до девятнадцатого января.

“Суженый-ряженый, приди наряженный”. 381517.jpeg

Издавна на Руси от одного до другого великого церковного праздника народ был не прочь "пошалить". Несмотря на то, что Церковь строго-настрого запрещает всевозможные гадания, волхования и другие попытки исподтишка заглянуть в будущее, святочные дни традиционно считались временем, когда допытываться о своей судьбе "можно".

Если нельзя, но очень-очень хочется, то можно. Именно с таким внутренним ощущением на Руси издавна относились к гаданиям, запрещенным церковью.

Христианство весьма строго относится к желающим украдкой заглянуть под покров судьбы и ставит попытки ворожить и гадать в ряд самых тяжких грехов. Библия очень сурова к тем, кто пытается вызнать волю Божью не молитвами и прямым обращением к Всевышнему, а как бы из-под полы, тайком. Это и понятно: вера учит людей напрямую обращаться к Богу и полагаться на Его волю и промысел относительно своей судьбы, а не пытаться Его обмануть и выведать тайну обходным путем.

"Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы", — говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея. Но желание хоть глазком, но все-таки заглянуть в будущее, хоть кусочек, но откусить от запретного плода, в людях неистребимо. Видимо, кровь праматери Евы дает о себе знать.

Любовь погадать — одна из привычек, с которыми

христианство боролось и борется до сих пор, но изжить никак не может. Видимо, борьба продлится до самого Страшного суда. Слишком глубоко въелось в человеческую душу желание "быть как боги" и знать будущее наперед. Поэтому начинаются торги и компромиссы: да, конечно, нельзя, но вот есть такие специальные дни, когда все-таки можно. Церковь, разумеется, ничему подобному не учит, но русский народ свято и нерушимо уверен: на Святках гадать можно, и греха в том нет. А если и есть… ну что ж, на то и Крещение, чтобы нырнуть в прорубь и смыть с себя все провинности.

Безусловно, те, кто предпочитает чистоту веры народным обычаям, не прибегает к гаданиям ни на Святках, ни в любое другое время года. Да и не нужно это людям, искренне понимающим, что строгости христианских запрещений — не бессмыслица, а обережение их собственной души и спасение ее для счастливой вечности. Но для этого следует не только подчиняться христианским запретам, но и понимать их.

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"Народное" же православие не шибко вникает в суть правил и просто подчиняется установленным порядкам, норовя то и дело "обойти" непонятные строгости. И при этом по возможности снять с себя за это всяческую ответственность. Вот и возникали всевозможные поверья, типа того, что на Рождество Бог так радуется появлению у Него Сына, что выпускает до Крещения на волю чертей из ада. Мол, пусть и они тоже побегают на свободе в честь такого торжества. А черти, не будь дураки, тринадцать дней "амнистии" тратят на то, чтобы сбивать православных люд с толку. И подзуживать их на всякие прегрешения — гадания в том числе. В общем, как обычно — "бес попутал".

Особо Святок на Руси ждали девушки, нетерпеливо желающие узнать, кто же их суженый-ряженый, за кого придется замуж идти, и придется ли вовсе. Поэтому львиная доля гаданий посвящена именно этой животрепещущей во все времена теме. Самым-пресамым "честным" днем для этого считался предкрещенский вечер, то есть, восемнадцатое января. Вариантов погадать на жениха за века накопилось более чем достаточно.

Например, жутковатый и почти по-настоящему мистический вариант со свечой и двумя зеркалами, стоящими друг напротив друга. Следовало сидеть в темной комнате, освещенной лишь единственным огоньком свечи, и глядеть в бесконечный зеркальный коридор, дожидаясь таинственного мига, когда в нем всплывет лицо "суженого". Чаще всего такие девчачьи гадания заканчивались, правда, тем, что красавице что-то мерещилось в зеркале, и гадальщица с визгом и писком выскакивала из страшной темной комнаты с огромными колеблющимися тенями на стенах наружу — к изнывающим от нетерпения подружкам.

Другие заневестившиеся не пытали свои нервы на прочность, а обходились методами попроще. Например, узнать, будет ли в новом году свадьба, можно было легким и незамысловатым образом: обнять забор. Нет, речь не о том, что девушка на празднике напивалась до состояния, когда невозможно идти прямо, не хватаясь заизгородь. Отнюдь — к забору следовало подойти трезво, раскинуть руки и прижаться к нему пышной грудью, а затем подсчитать, сколько штакетин охвачено "объятиями". Если досок четное количество — значит, скоро пир-свадебка, а если нет — еще год в девках гулять. Сегодня вариант такого гадания скорее приведет к знакомству с полицейскими, хотя отчего ж и их не считать возможными женихами?

Ну, а кто же не знает с малолетства стихотворной строки: "Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…" Суть здесь была не в том, чтобы попасть башмачком в суженого, хотя и такой вариант не исключался. Идея была проста: куда покажет носом обувка — оттуда и ждать милого. Если упадет обувь в колею от телеги или в след от конского копыта — вот и выяснен вопрос о транспортных возможностях грядущего любимого. Ну, а если улетит башмачок куда-нибудь в сугроб, так, что не сыщешь — верная примета: придется покупать новую пару.

Особо скуповатые девушки башмачками не раскидывались, а сами выходили за ворота и прямо спрашивали прохожих об их имени. Считалось, что какое имя услышишь — то и будет у твоего суженого. Что ж, примета может считаться вполне действенной: многие, по всей видимости, так и знакомились. Подходит и в наши дни. Можно даже не пускать все на самотек и не пытать об имени первого попавшегося, а ответственно выбрать того, кто посимпатичнее. Если повезет, то действительно, другого имени искать уже не нужно будет.

Отсуствие интернета, телевизора и прочих современных возможностей развлечься развивало у девушек буйную фантазию. Кто-то гадал по теням: в комнате с зажженной свечой подбрасывали в воздух петуха и, пока несчастная птица била крыльями, изо всех сил пытаясь не рухнуть на пол, быстро придумывали: на что похожи мечущиеся тени на стенах. С петухами в нынешних квартирах туго, но ничего не мешает использовать в этих целях попугая или подкинуть кота. Он, по крайней мере, точно упадет безболезненно для себя, а тени по стенкам все равно побегают.

Другие топили воск и лили его в воду, для пущей таинственности взятой с церковной ограды, с крыши или с дороги, а то и с погоста. Воск застывал в воде непонятными пятнами, в которых можно было увидеть что угодно, в зависимости от желания и настроения.

Подслушивать во все времена считалось тоже делом нехорошим, но на Святках разрешено еще и не такое! Поэтому девушки собирались скопом и ходили от дома к дому, пытаясь услышать, о чем говорят за дверьми. Мол, что слышат — то и сбудется. Особенно интересно, наверное, было девушкам нарваться на какой-нибудь развеселый мальчишник — тут-то многим из них становилось все окончательно ясно, и желание выйти замуж отпадало напрочь. Или наоборот.

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Особо ленивые девушки, которым не хотелось ни башмачки кидать, ни с заборами обниматься, ни к прохожим приставать, провожали своих подруг да и ложились спать. Их гадания тоже не обходили стороной, потому что святочные ночи раскрывали во снах ленивицам имена их будущих женихов. Следовало положить гребень под подушку со словами "суженый-ряженый, приди волосы чесать", после чего засыпать спокойно. Во сне нареченный должен был прийти и действительно уложить прическу своей будущей невесте. Если он не приходил, девушка просыпалась не только лохматая, но еще и разочарованная.

Ну, а потом наступало Крещение, когда черти уныло возвращались в ад, ждать грядущего Рождества и новой "вольной", а честной православный люд вдруг осознавал, что натворил делов за святки и тянулся к проруби, чтобы смыть с себя грехи. К счастью, большинство из них не принимало полностью всерьез святочные гадания. Скорее, это было веселое и порой щекочущее нервы времяпрепровождение на праздниках.

Но на исповедь шли прилежно и каялись в нарушении запрета, в глубине души уверенные, что через год повторят то же самое.

А священники, покрывая своих чад епитрахилью, отпускали им грехи, ибо Бог милостив и спасет человека от всякого зла, если тот не обратится ко тьме всецело. Ну, а желающих продать душу дьяволу ради знания будущего среди кающихся гадальщиков не бывало точно. Все же не дураки люди жили на Руси.

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