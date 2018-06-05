История Авраама: все бросить ради Бога

Первоначальные обетования Божьи в дальнейшем подтверждаются и дополняются. Авраам — новая ступень развития человечества по пути Божию — трудной дороге к гармонии и восстановлению отношений между человеком и Богом. Об этом в видеостудии Pravda. Ru рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

— Расскажите, пожалуйста, про обетование Аврааму. Что это было и зачем?

— Это очень важно. Ведь здесь и заключается главное — особая веха отношений человека и Бога. Первоначальные обетования — обещания Божии — дальше подтверждаются и утверждаются. Потому что уже много времени прошло. Мало ли что сказал Бог несколько тысяч лет назад? Может быть, Бог уже про всех давно забыл.

Но в Аврааме мы видим подтверждение и дополнение этих обетований. Авраам как некая ступень развития человечества на пути к Богу — пути к гармонии и восстановлению отношений между человеком и Богом.

В Евангелии фарисеи и первосвященники, с которыми контактируют, общаются Христос и апостолы, множество раз говорят, ссылаются на то, что мы — дети Авраама. И сам Христос во множестве притч говорит об Аврааме.

Современные археологические раскопки подтверждают главы Священного писания, в том числе и то, что библейский персонаж Авраам вовсе не мифологический герой, а реальная историческая личность. Авраам жил в Уре Халдейском около 2000 лет до Рождества Христова.

Он потомок, яркий представитель богоизбранного народа, о котором мы уже говорили, то есть группы людей, которые все-таки в своей жизни были устремлены к Богу и не искали легких путей, не приспосабливались к легким стихиям этого мира, а четко держались традиций, обетований, быта предков, которые хранили слова, воспринятые Адамом и Евой.

Священное писание, Священное предание и святые отцы называют Авраама отцом верующим. Он ничего особенного не сделал в своей жизни. И апостол Павел говорит, что он имел только веру, но настоящую, твердую, она и вменилась ему в праведность.

Критики библейской истории и основ христианской нравственности говорят: "Я читал про Авраама. Он жил совершенно как грешный человек. Ну какая же в нем праведность?" Но таков был весь древний мир.

Там жили по своим определенным законам, отличным от наших. Но вера Авраама в Бога, доверие его к Богу были максимальны. Поэтому священная история так трепетно доносит до нас его образ.

Сегодня историческая наука может сказать, что Ур Халдейский был очень развитой цивилизацией. Там строили прекрасные дома. Там существовали довольно развитая медицина, астрономия, математика и другие науки. И в целом это был довольно хороший, развитый мир. То есть Авраам жил в очень цивилизованном по тому времени государстве.

Он был владельцем довольно большого имущества. У него было много рабов, слуг, многие стада. И его имущество было довольно обременительным для него. Потому что его переход в другую страну по повеленью Божьему занял длительное время и имел довольно большую цену.

Он был человек состоятельный, крепко стоящий на ногах. Он был женат, но не имел детей, хотя у него было много родственников, племянников и т. д. И жил Авраам совершенно спокойно и обеспечено.

Семейная история Авраама и Сарры для нас очень поучительна. Этот брак даже вспоминается в последовании в венчании как некая первооснова в отношениях между мужчиной и женщиной. Несмотря на то что Священное писание, не скрывая, описывает связь Авраама с рабыней и их внебрачного сына Исмаила.

— Но ему потом родила сына и жена Сарра?

— Это особая история. Аврааму тогда было 100 лет, а Сарре было 90.

— Расскажите, как это может быть?

— Только по воле Божьей. И это непосредственно было связано с явлением Бога Аврааму, когда Бог впервые обращается к Аврааму с конкретным поручением оставить все и идти в другую землю, которую, по новому обетованию, он ему даст.

Бог в это новом обетовании также говорит ему, что он благословит семя Авраама. То есть он дает ему обещание, что у него будет потомство. И потомство не маленькое — оно будет как песок, то есть бесчисленное.

— Почему же до этого не было у Авраама потомства? Он чем-то прогневил Господа?

— Нет, абсолютно ничем не прогневил. Он жил праведно, был очень честным, преданным Богу человеком, соблюдал все традиции. Но Бог испытывал, готовил Авраама к большему.

Просто подумайте: все бросить, сразу поверив, что это надо исполнить. Ну мало ли, что тебе причудилось, как нам порой говорят. Вот утром вы встаете и говорите своей семье: "Мне Бог повелел переселиться в пустыню, собирайте вещи и пойдем". Как на это отреагируют? "В своем ли ты уме? Смотри, сколько всего нажито, хозяйство — огромное… А ты идешь через пустыню, и вообще не понятно, сможем ли мы пройти через пустыню. Там же никто не выживает, пустыня — это смерть".

А ему нужно было пройти довольно большое расстояние вообще непонятно куда. Никто там никогда даже не был. Может, за этой пустыней ничего нет или там живут ужасные люди с совершенно дикими нравами.

— А почему Бог отправил Авраама в пустыню?

— Это, опять же, жертвенность. Готов ли был Авраам ради Бога, ради только слова Божия все это оставить? Вот вы себе просто представьте: мы живем в хорошем городе, у нас есть положение в обществе, недвижимость, у нас есть перспективы, мы уважаемые люди. Здесь могилы наших предков. А тогда было особое почитание могил предков, это некая связь поколений, которая тебя соединяла именно в направленности к Богу. А тут надо все это бросить и уйти непонятно куда и зачем.

Поэтому в Аврааме мы видим тоже некий символ. В том числе, в его дальнейшей истории с сыном Исааком, которого он вымолил и получил по обетованию Божию. Это все развивается по нарастающей. Какова твоя вера? Вера должна быть деятельной.

Можно просто верить: "Я понимаю, я верю, я знаю заповеди, я стараюсь в этой жизни как-то ориентироваться на эти заповеди". Но если твоя вера настоящая, она делает из тебя деятельного человека, который живет этой верой и поступает по этой вере, который воплощает эту веру в свою жизнь.

И вот тот, которому ты доверяешь, говорит: "Оставь все и иди. Возьми свое имущество, скот, верблюдов, определенное количество слуг и рабов и иди туда. А уже потом я тебе скажу, что ты там будешь делать".

— А был смысл? Была необходимость осваивать эти новые земли? Или это только проверка веры и жертвенности?

— Это не освоение новых земель. Авраам жил совершенным изгоем в своих шатрах. Он постоянно находился в борьбе с теми, кто пытался отвоевывать свои участки земли. Вся жизнь Авраама — это борьба. И жизнь среди чужих народов, совершенно чужих людей. Он пришел не к родственникам, он пришел к совершенно чуждому и враждебному ему народу.

— Значит, это была именно проверка его любви к Богу?

— Даже не проверка, а развитие пути, следующая ступень. Для этого надо было оторвать человека от определенной цивилизации. Очень много в Священном писании говорится как раз о том, чтобы человек не привязывался ни к чему, кроме как к вечности, к Богу, потому что мы ничего унести с собой не можем.

Наши самые главные отношения и смысл — там, в вечности, с Богом. И если мы не готовы жертвовать здесь, то мы никак не связаны с Богом. Абсолютно никак.

И поэтому нужно осмыслить, куда пошел Авраам, в чем основа его веры, которая вменилась ему в праведность. Он всецело верил Богу и доверял ему во всей своей жизни. Он жил, как умел, жил, как понимал, но ведь еще не были даны заповеди Божьи.

— Жить так было очень-очень трудно…

— Да, это было трудно. Но у него была вера. Именно она вела его. Эта вера и вырвала его из среды этой халдейской цивилизации, обрубила все его связи, обнулила всю его жизнь. И он начал жизнь с чистого листа.

Как тогда, так и сегодня мало кто из нас готов начинать жизнь с чистого листа. А ведь христианин должен быть всегда готов начать жизнь с чистого листа, отказавшись от всего. Примеры мучеников христианских — тоже сродни жизни Авраама.

Он не знал, дойдет ли куда-то через пустыню. Ведь там нет ни еды, ни воды. Он не знал, где есть оазисы. Он просто шел туда, куда его направил Бог. И пришел в чужую землю, которую ему обещал Бог.

Но его же не встречали с ключами на подносе. И не говорили: "Авраам, мы тебя так долго ждали, это все твое". Он должен был закрепиться и начинать жить среди этих враждебных племен, но сохраняя веру, сохраняя все то, к чему его и дальше вел его Бог.

И дальше мы это видим. Видим это возрастание. Потому что-то поколение, которое рождает в Исааке Авраам, дальше ведет человечество к той точке, когда начинается исполнение времен и исполнение самых главных обетований. Начинается восстановление отношений с Богом.

Ведь самое главное для человека — наладить отношения с Богом, привести в гармонию отношения с Богом, быть достойным Бога, достойным вечности — Царствия Его. Мы не знаем, какое оно, но мы себя готовим, как Авраам, быть достойными этого Царства.

То, что сделал Авраам, — это очень большой жертвенный подвиг. Поэтому мы до сих пор и говорим об Аврааме. Поэтому иудеи и гордились этим и всегда говорили: "Мы дети Авраама". Они говорили Христу: "Мы не знаем, кто ты, а мы — дети Авраама".

И когда Иоанн Креститель учил приходящих к нему на Иордане, то эти фарисеи, саддукеи и первосвященники спрашивали: "Кто он, почему вы к нему идете? Вот мы — дети Авраама".

— Он ведь тоже был дитя Авраама?

— Он был поистине чадом Авраама. И самое важное — что он был таким не только по происхождению, но по своему внутреннему строению.

— А Христос?

— А Христос — это тот, кто родил Авраама. Потому что Христос — это богочеловек, сын Божий. Он — часть Троицы, в единстве Троицы. Через него Слово обращено. А Слово — это Логос, это Бог.

И Слово, обращенное к Аврааму, значит, что именно Христос к нему обращался. Еще до воплощения. Также было и явление Троицы Аврааму.

Продолжение следует...

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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