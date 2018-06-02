Как Бог вел человечество?

Продолжаем учиться понимать Библию и промысел Божий. Как Бог вел человечество к обещанному исполнению обетований? Почему страх Божий идет от любви и чем он отличается от животного страха? Почему жертвенность — прививка любви? И как тяжел крест богоизбранности? Об этом в видеостудии Pravda. Ru рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин.

Храм Святого Николая на Трех горах

— Главная заповедь, оставленная Христом: возлюби Бога всей душой и ближнего, как самого себя. А нарушение ее вносит дисгармонию. Каин и Бога не любил, и брата ненавидел. А себя?

— Значит, центром его жизни был он сам. Это эго, эгоизм. Я для него — самая главная часть Вселенной. Можно отдать Богу то, что мне не нужно. Это порождает только зависть, а она разрушает человека, разъедает. Этот порок начался у того древа познания добра и зла, когда дьявол говорит: Бог вас обманывает. Вы будете как боги. И вдруг у Евы возникает некое любопытство, которое рождает зависть. Я же тоже хочу…

— Это зависть или все-таки уже гордыня?

— Гордыня — это нечто другое. Гордыня — то, через что от Бога отпал дьявол. А мы дальше тоже идем по пути греха, если следуем страстям, мы собираем целый букет, где есть зависть и гордость, ненависть и гнев… И этот букет просто уничтожает человека, делает его подобным дьяволу.

— Но ведь этот букет дает сильные эмоции. Может быть, Бог боится и не хочет, чтобы у человека были сильные эмоции?…

— Бог ничего не боится. Он не может боятся. Как творец Вселенной, первоисточник, первопричина может чего-то бояться? В нем нет страха. Святые отцы говорят, что там, где есть страх, нет любви. Это животный страх. Он сопровождает все эти страсти и эмоции.

Есть понятие страха Божия — это другое, он связан с любовью. А есть животный страх. Каин боялся Бога только потому, что Бог повелевает всеми стихиями, Он — творец и хозяин всего этого мира. Но в этом не было ничего от любви. Поэтому ему нужно было просто как-то задобрить Бога, чтобы Он не мешал и не делал ему зла.

— А я буду жить так, как я хочу…

— Да, я буду жить так, как мне надо. Ну я же Тебе дал Твое, вот — возьми и будь доволен. Что Тебе нужно? Животных, лучшая часть ягненка? Пожалуйста. Но Бог говорит, что любовь — это когда ты готов отдать все. Каин не был готов отдать все. Ему и того, что у него было, уже становилось мало.

И поэтому он возненавидел своего брата только лишь за то, что символ благоволения Божия к нему был виден. Дым от курящейся жертвы, принесенной Авелем, как говорит писание, поднимался к небесам. А дым от жертвы, принесенной Каином, стелился по земле…

Когда мы совершаем хождение, кладем фимиам и ладан на уголь, то этот поднимающийся дым символизирует нашу молитву, нашу устремленность и связанность с Богом. Так же было и у древних. Люди жили символами. Они жили очень гадательно, потому что была разорвана связь с Богом. Дым по земле — значит, Бог от тебя отвернулся. Дым к небесам — значит, ты счастливый человек, связан с Богом.

— Жертва должна быть обязательно материальной?

— А другого у человека тогда ничего не было. Жертвенность — это некая прививка любви. Если ты с человеком вместе и готов все, даже свою жизнь, отдать, то это критерий, который говорит о том, что вы любите друг друга. Такая любовь обязательно должна быть взаимной.

Потому что иначе человек может сгорать ради другого, если тот совершенно эгоистически воспринимает эти жертвы, как нечто должное: ты должен преклоняться передо мной и любить только меня. Хотя, конечно, любовь должна быть бескорыстной и искренней.

— То есть человеку должно быть все равно: любят ли его в ответ?

— Да, абсолютно. Он должен быть готов отдать и не ждать ничего взамен.

— Насколько это сложно?

— Очень сложно. И поэтому мы и говорим о воспитании человечества для того момента, когда, как говорил Апостол Павел, настанет исполнение времен. То есть исполнение тех обетований, данных Богом в самом начале. Тогда начинается самое главное в жизни человечества.

Но человечество должно быть подготовлено, хотя бы в рамках одного народа. Вокруг может быть масса других народов. Они в корне связаны, но они разошлись. Эти пути разошлись, когда был изгнан Каин, когда отпал Хам уже после потопа, пошло формирование уже другого человечества.

Когда человек идет по истинному пути, вектор его свободной воли — от Бога. И человек идет, возвращается к Богу. Тот народ, который шел хотя бы как-то по этому предписанному пути, устремленный хотя бы насколько-то к Богу, конечно, не в идеальной устремленности, этот народ назывался богоизбранным.

Он не был самым лучшим. Он мог быть хуже египтян, хананеев, халдеев, хуже всех остальных по своей морали, быту, образованности и т. д., но его устремленность к Богу как раз и делала его избранным.

Бог его вел. Чтобы хотя бы с него начать. Но это было сделано как раз не именно для этого народа, а для всего человечества. Это тяжелый крест — быть богоизбранным.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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