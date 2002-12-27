Невидимый мир. Мой дом - моя крепость?

В наши дни не редкость услышать в разговоре, что у кого-то в квартире стали происходить странные вещи — падать или летать предметы, раздаются какие-то стуки, звучат отдельные слова, могут появляться тени, призраки, огоньки, человека охватывает необъяснимый страх. Разумно понимая, что своими силами это явление не прекратить, люди приходят за помощью в храм: "Помогите, дома невозможно находиться!"

Но есть и такие, которые считают, что это "домовой проказит", пытаются его задобрить, накормить.

Другие полагают, что им позавидовали, порчу навели, начинают разыскивать бабок и экстрасенсов для успокоения жилища.

Третьи уверены, что беседуют с ними "высшие силы", диктуют послание неразумному человечеству.

Ангелы не пакостят

И не представляют себе люди, какая беда над ними нависла. Ведь Божии посланники — святые Ангелы — всегда творят добро: ведут людей к Богу, покаянию, спасению, помогают в угодных Богу делах. А творить пакости, вредить — всегдашнее занятие падших духов во главе с сатаной, готовых по своей ненависти стереть с лица Земли род людской.

По Своей великой милости и любви Господь ограждает нас, и обычно бесы прямо на грешников напасть не могут, а борются с ними через помыслы, болезни, нападения других людей.

Только великим святым попускал Господь терпеть явные нападения, избиения от бесов — чтобы побеждали их силою Божией. А в обычных квартирах бесы — "домовые" появляются, как правило, за довольно тяжкие грехи обитателей, открывших к себе прямой доступ духам тьмы. И если это случилось — не ждите добра, напротив: злой дух, все больше обретая власть над людьми, может постепенно расстроить всю их жизнь, и даже привести к гибели. Не верьте сказкам о добрых домовых

Вспоминается, как в одном доме уже на похоронах человека, умершего в Великий Пост и хулившего Бога до самой смерти, "кто-то" начал прыгать, стучать ложкой по столам. Дальше — больше: невидимая "птица", хлопая "крыльями", пошла летать по комнатам, на стенах стали появляться световые зайчики от несуществующих фар, возникали в полусонных видениях какие-то дерущиеся в комнате мужчины. В течение полугода машины сбили сына хозяев и двоих его двоюродных братьев...

Что делать, если появились "квартиранты"

Так что же делать? Конечно же, если появились непрошеные "квартиранты", следует сразу же бежать к священнику, и попросить его освятить жилище по чину Православной Церкви. Но этого мало. Труд священника будет напрасен, если сами живущие в квартире не изменят свою жизнь. Многим бы хотелось избавиться от досадной помехи — и по-прежнему утопать в грехах и пороках, вести безбожную жизнь, не каяться в грехах. Но это невозможно. Человек, не имеющий покрова Божией благодати, заступления Ангела-Хранителя, служащий своим страстям и похотям, станет легкой добычей падших духов, будет снова повторять свои ошибки, которые на этот раз могут оказаться роковыми. Как сказал Господь (Мф. 12, 43-45) один бес может выйти, а семеро войти.

Вне Церкви нет спасения. Чтобы демон оставил нас в покое и не имел к нам доступа, необходимо всем живущим в квартире принести покаяние за всю прошедшую жизнь, воцерковиться — ходить в храм, исповедоваться, молиться, исполнять Заповеди Божии. Жилище следует окроплять утром и вечером святой водой, читая молитвы "Да воскреснет Бог" и "Живый в помощи Вышнего" (Псалом 90). Необходимо убрать из дома все противное Богу — все, связанное с колдовством, магией, гаданием, порнографией, астрологией, восточными лжеучениями. Ведь увлекаясь этим, мы прямо зовем в дом бесов. А они не заставят повторять приглашение дважды.

В "Чине благословения жилища" мы просим, чтобы Сам Христос Спаситель вошел к нам и жил с нами, чтобы он приставил к нашему жилищу Ангела-Хранителя. Хотим ли мы этого, готовы ли к этому? Нам нужно стать такими, какими нас хочет видеть Господь — жилищем благодати Божией. Мир в наших жилищах водворится, когда он водворится в наших душах.