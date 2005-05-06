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Андрей Романов

Взгляд православного из Архангельска: о папстве и папе

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Дело это тонкое. Как объяснить, что происходило в христианской церкви в IV-ХI веках, и при том сохранить современный взгляд? Повод для статьи о папстве всем хорошо известен: глобальные информационные и политические мероприятия, захватившие внимание всего мира. Мы с вами люди православные. Нам нужно четко разбираться в этом вопросе. Православная церковь — организация очень жесткая с многовековыми устоявшимися взглядами, ничего общего не имеющая с подставлением другой щеки.

Взгляд православного из Архангельска: о папстве и папе

Характеристика нашей церкви католичеству не меняется уже много веков. Вот она — "Это заблудшая церковь, настаивающая на своем заблуждении". Необходимо углубиться в историю, без этого никак нельзя понять современные события. Борьба христианской церкви с многочисленными ересями — вся ее история. Нас интересуют четыре из них, напрямую связанные с символом веры, т. е. с самой сутью христианства. Назовем их: арианство, несторианство, монофизитство и католичество и приступим к их краткому рассмотрению. Пресвитер Арий из Александрии в IV веке выдвинул идею о том, что Иисус Христос как творение Бога-отца — существо, стоящее ниже его. Арианская ересь была широко подхвачена христианами того времени, и борьба с ней затянулась надолго. Арианство осуждено на первых двух Вселенских соборах: вначале в Никее в 325 году при императоре Константине, а потом в 381 году при императоре Феодосии 1.

Антиохийский патриарх Несторий утверждал, что Иисус Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии воспринял божественную природу. Несторианская ересь осуждена на третьем Вселенском соборе в 431 году при императоре Феодосии. Кстати, несторианство еще долго существовало на Востоке вне границ Римской империи. Несторианской веры был Сартак — побратим Александра Невского и сын хана Батыя. Евтихий, архимандрит одного из константинопольских монастырей, не отрицая человеческой природы Иисуса Христа, говорил, что как капля меда неощутима в море, так человеческая природа Иисуса полностью претворяется в его божественную сущность. Ересь монофизитов осуждена в 451 году в Халкидоне на четвертом Вселенском соборе. В 1054 году собор, созванный византийским императором, обвинил римскую церковь в том, что она "извратила" один из существенных догматов веры, приняв на Аахенском соборе в 809 году еретическое постановление о том, что "святой дух исходит не от одного бога, но и от сына". "Эта прибавка в никейский символ, по заявлению патриарха Михаила Керулария и специально созванного собора, ввергла западную церковь в ересь и сделала невозможным дальнейшее церковное общение Востока с Римом". (С.Г.Лозинский История папства.) Трактовка исхода святого духа — единственное, ортодоксальное, непримиримое противоречие между двумя церквями. Но есть и другие. Например, догмат о непогрешимости Папы Римского, учение о чистилище и т. д. История папства — это не только инквизиция, крестовые походы для освобождения Святой Земли и прочая, прочая, прочая…. Но и крестовые походы против православия. Например, взятие и разграбление Константинополя в ХIII веке, принуждение к унии (церковному союзу с латинянами) падшую Византию и Волынскую Русь в XV веке, поход Ливонского ордена на земли Новгорода, войско Мамая в его битве с Дмитрием Донским было собрано на папские деньги. А поляки с Лжедмитрием в Смутное время? Это далеко не все примеры. Кстати, Кароль Войтыла был поляком, а Польша, Турция и Англия — США всегда были историческими врагами России. Поляки никогда не любили русских, да и нам их любить, если честно, не за что.

Патриарх Московский Алексий II неоднократно подчеркивал недружественную активность католической церкви при открытии новых епархий в России. Да что говорить, если еще второй Вселенский собор в IV веке принял ряд канонических правил, ограждающих христианскую церковь от излишних посягательств на абсолютное лидерство Римских иерархов. Сила католичества не в самой христианской вере, а в силе оружия и многочисленности своей паствы. Папа Иоанн Павел II был хорошим человеком и добрым пастырем миллиарду католиков всего мира. Отдавая дань понтифику, православные всегда помнят имя свое и предназначение ортодоксальной или православной церкви в делах устройства мира.

Алексей Кремлев, "Старая гвардия", Архангельск, специально для "ПРАВДЫ.Ру"

Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы ханой польша православие архангельск папа римский
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