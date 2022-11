Святая Феврония Муромская: древнерусское восприятие православия

Записанная в XV-XVI веках повесть о муромских святых Петре и Февронии, живших на рубеже XII-XIII столетий, является одним из ярких примеров древнерусского восприятия православной веры.

Исследования подчеркивают связь "Повести о святых Петре и Февронии Муромских" с фольклорными традициями (Повесть о Петре и Февронии. Подготовка текстов и исследование Р. П. Дмитриевой, Л., 1979). При этом сказочные мотивы повести подчинены духовным идеалам Церкви Христовой.

В одном из крестьянских домов в селе Ласково близ Рязани гонец, посланный на поиски врача для заболевшего князя Петра Муромского, увидел странное зрелище: за ткацким станом сидела дева по имени Феврония и ткала холст, а перед нею скакал заяц. Говоря загадками, Феврония испытывала гостя на знание "языка мудрости". Первое иносказание Февронии "плохо, когда дом без ушей, а горница без очей" содержало сообщение о том, что Феврония — незамужняя девушка, не имеющая ребенка (Ю. М. Смирнов, Повесть о благоверной деве Февронии, христианском и языческом менталитете и о реабилитации Муромских "святогонов", Уваровские чтения — IV. Богатырский мир, эпос, миф, история" Муром, 14-16 апреля 1999 г., Муром, 2003); у нее есть заяц, но нет собаки: "Если бы был в нашем доме пес, то учуял бы, что ты к дому подходишь, и стал бы лаять на тебя: это — уши дома. А если бы был в горнице моей ребенок (текстовые варианты "отроча", "детище"), то, увидев, что идешь в горницу, сказал бы мне об этом: это — очи дома" (Житие преподобных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, с акафистом. Свято-Троицкий женский епархиальный монастырь, Муром, 2004).

Анализируя загадку Февронии, сотрудник Муромского историко-художественного музея Ю. М. Смирнов пишет:

Но вряд ли отсутствие собаки может указывать на суеверное отношение Февронии к этому животному. Напротив, слова мудрой девы "плохо, когда дом без ушей, а горница без очей" свидетельствуют о ее желании выйти замуж, родить детей, а также завести собаку, которая стережет дом. В одной из редакций повести святая Феврония говорит:

Феврония Муромская не единственная в истории Христианства святая, имевшая ручного зайца. Иконография святой Мелангеллы Уэльской (VI век, память 17/30 мая) включает изображение спасенного от охотников зайца. В заповедной местности, где подвизалась святая Мелангелла, запрещена охота на зайцев, а святая Феврония хранит природный заказник "Муромский" и "Окландию" — экологически чистую зону вдоль Оки от Мурома до Рязани. По преданию, уэльская отшельница называла своего зайца "агнцем", поэтому на иконах заяц святой Мелангеллы похож на ягненка, а заяц в Уэльсе известен как "маленький агнец Мелангеллы" (Oen bach Melangell). Сходство зайца с агнцем отмечено и в русском фольклоре, где заяц именуется "лесным барашком". Правда, в муромской иконописи заяц святой Февронии чаще напоминает играющую собачку или дремлющего кота.

Став супругой князя, Феврония не оставила народного обычая собирать крошки после трапезы. Обычно остатками пищи сельские жители кормят домашних животных и птиц, а у Февронии был заяц. Но в Средние века кормление зайца (а также змеи, жабы и др.) могло вызвать подозрения в колдовстве:

"Дьявол в облике жабы, который нашептывал в ухо праматери Евы в раю, всегда сидит среди райских цветов около храма, ожидая, что кто-нибудь накормит его крошками просфоры" ( G. L. Kittredge, Witchcraft in Old and New England, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1929 ).

"В ряду животных с очевидными демоническими свойствами в славянской мифологии оказывается и заяц. Нечистая сила часто принимает облик зайца" ( Ю. М. Смирнов, Повесть о благоверной деве Февронии ).