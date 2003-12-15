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Андрей Романов

Священник: "В храм ведут и виртуальные дороги..."

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Технический прогресс, чтобы не отстать от жизни, берет на вооружение и церковь. В Воронежской области священники местной епархии недавно открыли свой интернет-сайт. А с прихожанами они общаются с помощью SMS-сообщений.

Священник: "В храм ведут и виртуальные дороги..."

С людьми нужно беседовать на понятном для них языке, уверяет отец Олег, цитируя апостола Павла. Все больше времени молодежь посвящает компьютеру, говорит священник и после службы сам путешествует по Интернету. Во Всемирной паутине теперь есть сайт молодежного отдела Воронежско-Борисоглебской епархии. Отец Олег и отвечает за его работу. Компьютерное дело, говорит, пришлось на ходу осваивать.

Олег Шамаев, священник молодежного отдела Воронежско-Борисоглебской епархии:

"С Божьей помощью пришлось за месяц овладеть программой и сделать дизайн. Он, конечно, не так совершенен, как на других сайтах, но позволяет обновлять информацию…"

На этом сайте можно не только узнать новости епархии, но и даже виртуально пообщаться с церковнослужителем. Для этого на мобильном телефоне создается обычное SMS-сообщение. Положим, студентка Оля пишет: можно ли девушке d церковь заходить с непокрытой головой. Отец Олег получает сообщение и на сайте печатает ответ.

Олег Шамаев, священник:

"Любая женщина, заходя в храм, надевает платок, покрывает свою голову. Единственно, я бы не стал маленьких девочек наряжать…"

Наталья Худолей, студентка:

"Иногда боишься подойти и спросить, а тут можно задать вопрос — и тебе ответят".

В молодежный отдел епархии приходят сотни вопросов. Очень часто интересуются: можно ли исповедаться посредством SMS-сообщений. Отец Олег отвечает — нельзя. Никакой компьютер, говорит, не заменит живого общения в храме.

Олег Шамаев, священник:

"Заочно это невозможно сделать — ни в письме бумажном, ни электронным письмом, ни факсом, ни по SMS. Таинство совершается только в храме и в присутствии человека".

На самые сокровенные вопросы отец Олег отвечает лично и приглашает человека в церковь. Хотя, в храм, говорит, можно придти всегда и по любому поводу, пусть даже и самому наивному.

Ольга Катаева, студентка:

"Мы студенты, и нам хорошо ходить в храм и ставить свечи за учебу…"

Впрочем, в новом для священника деле не все идет гладко. На сайт уже нападали хакеры, но все обошлось, а недовольные посетители страниц — вообще обычное дело — некоторые пишут, что вся это затея с SMS-ками не более чем подмена церковных традиций. На что отец Олег отвечает: люди в храм приходят разными дорогами, в том числе и виртуальными.

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы соцсети церковь православие воронежская область
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