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Андрей Романов

Как американцы признавали русскую святость

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"Плечи развернуты, грудь колесом, юный солдат стоит, как на параде. Камуфляж, до блеска начищенные башмаки, на плече автомат, вокруг головы нимб. У него лицо человека, для которого долг — это все. Нелегко быть солдатом — и святым.

Как американцы признавали русскую святость

Портреты этого молодого человека, Евгения Родионова, расходятся по России. На одних он в форме, на других в облачении, на одних он вооружен, на других держит крест, но всегда — с нимбом… В одной из церквей недалеко от Петербурга его изображение в полный рост стоит у алтаря рядом с иконами Богородицы, архангела Михаила, Иисуса и Николая II, последнего царя, канонизированного три года назад… Это новый неофициальный святой, жертва войны в Чечне, канонизированная не Русской православной церковью, а народным поклонением…"

Нет, это не цитата из нашей патриотической прессы. Газета New York Times опубликовала статью обозревателя Сета Майденса "Деревенский мальчик, солдат, мученик, святой", посвященную русскому воину Евгению Родионову, воевавшему в Чечне и замученному в плену боевиками. Да-да, наверное, можно сказать и так: посвященную.

Конечно, и здесь присутствуют стандартные, уже набившие всем оскомину "клише" западных СМИ — ну, вроде таких, как "русский национализм", "националистические настроения", "мусульманские повстанцы", — но это, в данном, конкретном случае, мы им (пусть их!) опустим. Ибо в целом, повествование о столь важной для нас и сокровенной теме ведется достойно. В довольно спокойном, выдержанном ключе, без обычного ерничества. Цитаты и факты, минимум отсебятины. Не удивительно, что перевод данной статьи затем стал распространяться и в православном Рунете.

Майденс подкрепляет свой рассказ словами матери Евгения Родионова, высказываниями офицера-десантника, верховноначалия Русской Церкви. Молитвой, наконец. Той — выведенной на обороте многочисленных фотографий Евгения, которые в виде ламинированных открыток некоторые солдаты носят с собой на счастье.

"Мученик Евгений, Господи, в своих страданиях получил от тебя, Бог наш, венец. Твоей силой он ниспроверг своих мучителей, победил высокомерие демонов. Его молитвами спаси души наши…"

А в итоге, "задрюченный" вечным поп-корном, колой и тупыми "бушизмами" технократа, рядовой американский обыватель получает хоть какое-то начальное представление (скорее всего, даже вопреки желанию самой New York Times) о событиях и явлениях — в принципе для его ума-разума непонятных и непостижимых. Скажем так, необъятных. Но, однако, вполне реальных и даже, может быть, рядовых "там" — в России…

…Чеченские головорезы убили Евгения Родионова 23 мая 1996 года — в праздник Вознесения Господня, в чеченском селении Бамут. В день смерти у Жени был День рождения — ему как раз исполнилось 19 лет. Мать немного не успела — тогда она была в каких-то семи километрах от места казни. И российскими войсками Бамут был взят — на следующий день.

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы русская православная церковь
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