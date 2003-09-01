Карающую икону убрали из Эрмитажа

Наш корреспондент испытал на себе, какое воздействие оказывают святые образы на людей

Когда несколько лет назад профессор Борис Сапунов, сотрудник Эрмитажа, обнаружил на музейной стене эту загадочную икону, первой мыслью, что ударила мне в голову, было: сенсация! Так в "Комсомолке" появилась заметка "Икона-убийца в Эрмитаже" ("КП" от 18 сентября 1996 г.). А рассказывалось в ней о необъяснимых вещах: музейным смотрительницам, чей пост располагался у старинной иконы "Спас нерукотворный", становилось плохо — они ощущали слабость в ногах, головную боль, повышение давления и в конце концов наотрез отказывались дежурить рядом с означенным ликом.

Чудеса? Нет, доктору наук верить в них не пристало, и тогда профессор Сапунов выдвинул такую гипотезу: икона обладает неким излучением — пусть оно условно называется "биополе", — которое способно воздействовать на психическое и физическое состояние человекаѕ

И все-таки чудеса бывают! Редакция дала мне задание выяснить, как дальше сложилась судьба того магического "Спаса нерукотворного", публикацию запланировали на 28 августа. И тут обнаружилось, что на следующий день, в пятницу, церковь отмечает праздник "Спаса нерукотворного". Ну разве не чудо? Наверняка сам Спаситель пожелал, чтобы мы до конца разобрались в той давней и темной историиѕ

Реабилитация "Спаса"

Увы, в зале Эрмитажа под номером 151, где раньше висел "Спас нерукотворный", теперь искать загадочную икону бесполезно — ее убрали с глаз, упрятали в запасники. То ли вняв наконец мольбам смотрительниц, то ли во избежание нездорового любопытства всех, кто прослышал про магическое "биополе" иконы. Ничего, зато у меня на руках фотография "Спаса"ѕ

Прости меня, Господи, я несу тебя на экспертизу! Эксперт — Вячеслав Губанов. Физик по образованию, он когда-то работал в секретном институте, а теперь возглавляет в Петербурге Институт социальной экологии — здесь он продолжает свои разработки по изучению человеческого сознания.

— Каким прибором померить "биополе" этой иконы? — взглянул на изображение "Спаса нерукотворного" Вячеслав Вилорьевич. — Только человеком. Живой прибор — единственное, что на сегодняшний день имеется для подобных целей.

Я не удержалась, сообщила, что это икона, возле которой людям становилось плохо.

— Это восхитительная икона! — озадачил меня "живой прибор" Губанов. — Светлая, чистая, очень мощная. И она ничуть не виновата, что людям становилось около нее плохо. Просто от нее исходит сила, которая заставляет мозг человека вибрировать на высокой частоте. А это выдержать может не каждый. Скорее всего, икона предназначалась для элиты, для управленцев, а не для службы широким массамѕ

— Мистика какая-то!

— Никакой мистики, только физика. Из сверхвысокочастотных сигналов формируется "биополе" любого живого или неживого объекта. В том числе иконы. Подошел к ней человек — она своим излучением задает направленность и частоту его мозгового излучения. Настраивает на поиск выхода из болезни или другой беды. Верующие называют это чудом.

Ну хорошо, допустим, человеческий мозг может работать как физический прибор. Но с какой стати этот прибор начинает работать под воздействием простой деревянной доски, расписанной красками?!

— А не всякая икона обладает излучением. Если икону "под старину" рисует халтурщик с целью заработать, то это — бесполезная штука, пустышка.

Не зря раньше богомазы, прежде чем взяться за кисть, получали благословение церкви, выдерживали пост и молились святому, чей образ собирались писать. Так они, по убеждению Губанова, приводили свой мозг в согласование с энергоинформационными структурами, оставшимися после смерти святого. Ведь все святые когда-то были людьми. Но особенными! Добившимися феноменальных результатов в каком-то направлении. Скажем, Пантелеймон Целитель преуспел во врачевании. И художник, рисующий его образ, входит в особое состояние, превращаясь в приемник "целительского" излучения. И когда на иконной доске появляется образ, он начинает работать как генератор такой энергии. А дальше уже верующий через образ святого включает подсознательную настройку- на исцеление, утешение и т. д.

Господи, не дай моей голове треснуть! Из последних сил залезаю на материалистические баррикады:

— Но ведь наши академики никаких "биополей" ни у икон, ни у человека не признают!

— Знаете, невежество — это тоже грех. Физики Шипов и Акимов выдвинули концепцию торсионных полей, из которой следует, что мозг — такая же физическая проблема, как Вселенная. Однако дальше академики идти не хотятѕ

Наука боится прослыть верующей

Прости меня, Господи, но ведь один эксперт в поле не воин. Надо нам отыскать настоящего академикаѕ

— Есть ли "биополе" у икон? — откликнулся мой знакомый доктор технических наук, член Академии наук. — Конечно! Дома у меня старинная икона, я измерял ее поле. Чем измерял? Сознанием, конечно.

А потом Владимир Иванович прочитал мне целую лекцию о кризисе современной науки. Она постоянно сталкивается с паранормальными явлениями, но исследовать их не берется. Потому что это все равно как при наличии одной лишь кувалды браться за ремонт микросхемы.

— Я знаю, что многие мои коллеги хотели бы заниматься явлениями духовного плана с позиций физики, — признался Владимир Иванович. — Но научное сообщество их сразу ставит на место. Косность наших ученых беспредельнаѕ

Когда же я попросила у академика разрешения обнародовать его фамилию, он запротестовал. Сейчас при Академии наук создан комитет по лженауке, и Владимир Иванович испугался, как бы чего не вышло.

Выводы

Докладываю, что удалось выяснить. Есть у икон "биополе" или нет, наши академики не знают. Ну не могут они признать, что мир устроен более сложно, чем сказано в написанных ими учебниках!

Но не будем унывать! Уже появились ученые, которые о паранормальных явлениях не говорят: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда!"

А еще, Господи, я поняла, что религия — это серьезно. И никакого противоречия между физикой и верой нет. Другое дело, есть знания, пока закрытые для науки. А потому прости нас, Господи, мы не ведаем, что творим.

Авторитетное мнение

"Чем старше лик, тем мощнее его заряд".

Так считает доктор технических наук, профессор Алтайского государственного технического университета Павел ГОСЬКОВ.

— Один из многочисленных опытов, которые мы проводили на кафедре информационных технологий, — сообщил нам профессор, — заключался в следующем. Перед иконой всего на 10 минут (этого вполне достаточно!) ставился стакан с водой — для подзарядки. Потом зерна пшеницы заливались как заряженной, так и обычной водой. Результат был всегда один и тот же: пшеница, политая заряженной водой, прорастала намного лучше. И сами всходы развивались затем более активно.

То есть абсолютно подтверждается эффект "намоленных икон", о котором верующие люди знают испокон веков. Мы с коллегами брали для сравнения две копии одной иконы, но один "список" был старым, а другой совершенно новым.

Кстати, самая мощная энергетика, по нашим данным, идет от иконы "Святая Троица". Эксперты, которых Павел Госьков привлекал, вообще утверждают, что видят особое излучение, исходящее от икон. Это же излучение "осязают" люди с повышенной чувствительностью ладоней. Энергетика икон так структурирует воду, что она на длительный срок сохраняет свою свежесть, в то время как обычная вода начинает портиться через пару недель.

Молитва с прибором

Бог троицу любит. К третьей экспертизе я готовилась серьезно, а потому взяла с собой не фотографию музейного "Спаса", а самую что ни на есть настоящую икону, освященную в церкви. Еще бы, я ведь шла за прямыми физическими доказательствами!

Итак, моя иконка лежит на столе рядом с датчиком, а мы с автором прибора, кандидатом технических наук Эдуардом Зиминым, отодвинулись чуть не к входной двери — для чистоты эксперимента. Ждем. По экрану компьютера ползет горизонтальная кривая: это общий фон излучения окружающего пространства. И вдруг кривая пошла вверх — медленно, но верно. Три минуты, пять, десятьѕ Линия поднимается выше и вышеѕ

— Этотприбор меряет высокочастотное излучение — им пронизано все пространство, но большинство приборов его не фиксирует, — поясняет Эдуард Викторович.

Пока прибор "берет анализ", Зимин рассказывает, что все в природе — вода, камень, человек, икона — имеет поле, которое образуется от сверхвысокочастотных излучений. Можно назвать это биополем, но правильнее — энергоинформационным полем.

Стоп, анализ готов. За 12 минут прибор зафиксировал возрастание излучения от иконы на 15 Герц.

А теперь я прикрепляю датчик, как значок, себе на грудь и беру в руки икону. Будем мерить, как икона влияет на излучение моего тела.

Реакция пошла лишь на восьмой минуте моего сидения. Линия поднимается вверх. Иконку держу крепко: да не пошли мне, Господи, в такую минуту суетных мыслей!

Отсидела минут сорок. Все это время линия хоть и медленно, но ползла вверх. В итоге мое "биополе", или, говоря строже, моя частота излучения, возросло на тридцать три Герца. Хорошо это или плохо?

— Конечно, хорошо, — убежден Зимин. — Ведь высокочастотные энергии присущи жизни. Чем выше частота излучения, тем у вас больше жизненных силѕ

— А если бы я держала в руках не икону, а фотографию любимой собаки, — спросила я Зимина на прощание, — что показал бы ваш прибор?

— Частота бы увеличилась — собака же все-таки любимая. Но не в такой, конечно, степени, как от иконы. Если хотите, икона — это канал, по которому верующий может войти в энергоинформационное поле тех или иных разумных космических иерархий.

А в это время

Казанская Божия Матерь творит чудеса.

В старинном алтайском селе Коробейниково в 1994 году был восстановлен храм, построенный в честь Казанской Божией Матери. Его главной реликвией стала чудотворная икона.

В 1938 году храм был закрыт и разграблен. Главную храмовую икону — Казанской Божией Матери — атеисты бросили перед входом в церковь, которую превратили в зернохранилище. Спасли образ верующие люди — унесли, отмыли от грязи. Икона была в плачевном виде: краска крошилась, посередине была щель толщиной в палец.

Чудеса начались, как только люди стали усердно, с утра и до ночи, отмаливать святыню. Из очей Богородицы потекли слезы, многие люди были тому свидетелями. В 1960 году икону перевезли в Барнаул, а чудеса продолжались. В 1972 году в пасхальную ночь полностью обновились лики Богоматери и младенца — икона засияла новыми красками, а щель исчезла! Когда в дом приходили люди благочестивые, картина покрывалась золотыми звездочками. Когда шли люди плохие, лик темнел. Эти чудеса были признаны местными церковными иерархами.

Икону вернули в восстановленный храм в Коробейникове. В российском церковном календаре установлен день ее особого почитания — первое воскресенье июля. Последние пять лет православные из многих городов семь дней участвуют в крестном ходе из Барнаула до Коробейникова (а это 250 км!), чтобы поклониться иконе. И чудеса продолжаются! Местные жители разводят руками: вернули икону в село, и дожди стали идти тогда, когда нужно земледельцу — ни раньше, ни позже. А в этом году, когда почтить икону собралось множество народа, над селом разразился дождь с грозой. Грязи развезло! А над церковью, вокруг которой в палатках разместились сотни паломников, не пролилось ни капли.