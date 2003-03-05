Спор о Женском дне, или о прототипе революционного женского праздника

Пару лет назад мне пришлось участвовать в интересном разговоре, и я записал его себе в блокнот. Сегодня, накануне очередного "Женского дня", предлагаю его вашему вниманию.

- 8 марта ─ Международный Женский день. Что вы имеете против такого праздника?

Пусть называют его как угодно ─ только ни одной стране мира, кроме России, этот праздник не знаком. А у нас он введен советской властью сразу после революции, и сегодня остается своеобразным "ископаемым остатком" тех самых времен…

- Уж не хотите ли вы стереть из памяти всё то, что связывает нас с ХХ веком?

Разумеется нет! Но если мы сохраняем в нашей жизни этот праздник, мы должны по крайней мере знать, кем именно и как он был установлен, какие события отмечает, и каким образом он связан с принятой датой.

- А разве это не известно?

"Много лет при приближении 8-го марта, ─ пишет проф. диакон А. Кураев в статье "Можно ли не праздновать 8 марта", ─ я начинал спрашивать всех встречных, включая историков и журналистов: " почему мы празднуем именно этот день ?" И слышал в ответ: "так сложилось", "так установилось". Но меня всегда настораживают безличные обороты. Помните, как советские экскурсоводы говорили о храмах: "этот памятник архитектуры до наших дней не сохранился"? Вот так вот взял и не сохранился, очевидно, в знак протеста против рабоче-крестьянской власти…"

Не подлежит сомнению, что Женский день был установлен на 2-й Международной конференции социалисток, которая собралась в 1910 году в Копенгагене, со вполне определенной целью. Предложение об этом внесла известная Клара Цеткин: " Я тогда имела определенное намерение, ─ пишет она, ─ создать день революционной мобилизации широких женских масс… "

И вот что продолжает вызывать споры — а у некоторых даже истерику — это усилия выяснить, каким образом женский революционный день занял свое место в календаре.

- Очень просто: для определенности выбрали один общий для всех день…

Просто, но неверно. Решение конференции ничего не говорит о дате, оставляя выбор за отдельными странами: "…В каждой стране организовывать, по соглашению с политическими рабочими партиями и профессиональными организациями, специальный Женский день…" Более того, первые годы Женский день отмечался повсюду в различных числах марта, и лишь начиная с 1914 года за ним закрепилась дата 8 марта. В чем причина?

"Кого уволили с работы? Кого бросили в тюрьму? ─ спрашивает о. Андрей Кураев, ─ Кто из лидеров демдвижения родился в этот день? Ответа нет. Значит, что-то личное связывало творцов Женского дня с этой датой. Что именно? Чем мог быть дорог для них этот день?"

Чтобы найти ответ, надо учесть не только политическое, но и культурное, и национальное родство. А поскольку вожди европейского социализма и революции начала ХХ происходили главным образом из евреев, то за разгадкой тайны 8 марта следует обратиться к еврейскому календарю.

Попробуем отыскать в годовом календарном цикле иудаизма событие, которое:

связано с именем женщины, одержавшей блистательную победу над окружающими врагами;

мобилизует массы на безпощадное уничтожение противников;

имеет простой и наглядный смысл (вспомним, что социалисты были безбожниками и воспринимали религию лишь как народные обряды и сказочные образы);

совершается в начале марта или около того (еврейский календарь привязан к фазам луны, и даты еврейских праздников по гражданскому календарю меняются от года к году).

Каждый, кто хоть немного знаком с иудаизмом, по этому краткому описанию безошибочно узнает праздник Пурим .

- Что же это за праздник ─ Пурим?

Праздник довольно странный, "не связанный ни с храмом, ни с каким-либо религиозным событием". Содержание его составляет ветхозаветная Книга Есфирь. Еврейское название праздника — множественное число от слова (пур) ─ жребий , см. Есф. 3:7; поэтому по-русски он должен бы называться праздником жребиев или судеб .

В общепринятом виде Пурим ─ это торжество кровавого погрома, бойни, организованной в масштабах государства благодаря усилиям Есфири (по-еврейски Эстер), одной из жен персидского царя Артаксеркса: "…Царь позволяет Иудеям… истребить, убить и погубить всех… которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить… И избивали Иудеи всех врагов своих, побивая мечем, умерщвляя и истребляя ". Уничтожено было 75 тысяч человек. "…В 14-й день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселия " (Есф. 8:11 — 9:17).

Торжество, безспорно, очень веселое. Талмуд даже не столько разрешает, сколько предписывает в этот день напиваться до безчувствия (буквально); праздничное чтение должно прерываться визгом, треском и проклятиями; трапеза включает в себя угощения, формой и названием напоминающие уши человека. Знаменательная и страшная деталь: " веселый праздник Пурим " особенно популярен у детей…

Одним словом, вряд ли нашелся бы более удачный прототип революционного женского праздника.

- Книга Есфирь ─ часть Священного Писания, принятого Церковью. Такие обвинения против нее ─ богохульство!

Здесь приведены не обвинения, а всего лишь несколько цитат: можете проверить их точность. Взгляд же на св. Писание у православного верующего базируется на его целостном восприятии , включающем книги Нового Завета. Есфирь ─ далеко не единственная ветхозаветная книга, которая несет в себе кровавую реальность тех времен; однако без опоры на Спасителя мы ее не поймем. Ветхий Завет открывается в Новом.

Поскольку же иудаизм Нового Завета не принимает, мы не можем советовать евреям, как им надо понимать св. Писание. Мы можем только наблюдать, сопоставлять и делать выводы — для себя.

- Однако нет твердых доказательств такого происхождения Женского дня: ведь в 1910 году Пурим не совпал с 8 марта. А вспоминать о том, что вожди революции были евреями — это антисемитизм!

Вот ведь как получается: если вспоминать черные страницы истории русского (или любого другого) народа ─ тогда это покаяние и очищение. А если евреев ─ тогда это "антисемитизм"…

А есть, между тем, антисемитизм самый настоящий, без кавычек: это считать, что евреи неспособны к трезвому и честному взгляду на мир, к оценке и осмыслению своего прошлого и настоящего.

Теперь о датах. Пурим празднуется два дня: 14-го и 15-го месяца Адара (Есф. 9:17-18). И в 1909 году, накануне 2-й Конференции социалисток, 15 Адара пришлось на 8 марта, о чем и можно было догадаться. В 1911-13 г. г., как уже сказано, в датах Женского дня не было единообразия; но в 1914 г. 8 марта впервые широко отмечалось по всей Европе. Причина? Это был воскресный день, ближайший перед Пуримом.

И еще один день 8 марта (23 февраля по старому стилю): начало Февральской революции, масонский заговор, удар в сердце России. На календаре — 1917 год, 14 Адара. Пурим. Воистину с адским праздником судеб поздравляем мы друг друга в этот день…

- В конце концов, не все ли равно, какие дни праздновать? Лишь бы было хорошее настроение…

Глубокая, смертельная ошибка. Чередование будней и праздников — это судоходные огни, по которым мы день за днем прокладываем свой путь по реке времени. " Не все ли равно какой праздник… " ─ именно этого добиваются от нас хозяева нового мирового порядка, именно так превращают они живые души в тупых и послушных роботов. Вспомните хотя бы западное Рождество, оргию расточительства и обжорства, из которого изгнали Младенца-Христа, или святого мученика Валентина Интерамнского, чей праздник затопили бизнесом разврата.

А настроение при этом у роботов отменное: в самый раз накачаться водкой, "разслабиться", "опроститься". Не все ли равно ?

- Но разве не нужны праздники в честь наших женщин?

Очень нужны. И они у нас есть: это все праздники в память Пресвятой Богородицы, в память несчетных святых жен и дев, а в особенности тех, кто прославлен в числе Новых Российских Мучениц и Исповедниц ХХ века.

- Что же делать, если поздравят с 8 марта?…

Скажите: " Спасибо, и вас поздравляю с Великим Постом. Желаю соблюдать его, телом и душою. А Женский день у нас в России издавна отмечают в Неделю святых Жен-Мироносиц, весной, во второе воскресение после Пасхи. Тогда меня и поздравите ".

Иеродиакон Макарий

гор. Иваново