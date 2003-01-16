Старец Паисий Святогорец: "Сейчас война, духовная война..."

Мы предлагаем вниманию наших читателей статью, составленную из высказываний знаменитого афонского старца, схимонаха Паисия Святогорца (Эзнепидиса, 1924-1994) , которые были записаны его учениками в последние годы жизни подвижника.

Блаженный старец был одним из самых грозных обличителей современной апостасии и автором многих пророчеств о грядущих судьбах мира — в том числе и о роли России в страшных битвах "последних времен"…

Блаженный старец родился в Каппадокии в 1924 году и в святом крещении получил имя Арсений — в честь св. Арсения Каппадокийского. Вырос он в Греции и с детских лет вел благочестивую, аскетическую жизнь, ревнуя об уединении, воздержании и горячей молитве. Тем не менее в юности ему пришлось немало воевать. Он участвовал и в т. н "албанской" (1939-1940), и во второй Мировой, и в гражданской войне, разразившейся в Греции в 1946-49 годах между коммунистами и правительственными войсками. Возможно, именно с этим связан тот ярко выраженный православно-патриотический характер, который носили в дальнейшем его духоносные поучения.

Монашеский постриг будущий старец принял в 1950 году. В дальнейшем подвизался на Святой горе Афон, а также в монастыре Стомион в Конице и на Синае. Там он нес исключительные монашеские подвиги и был щедро наделен от Господа благодатными дарованиями учительства, пророчества и рассуждения.

После Божественного призвания к окормлению страждущих он духовно врачевал многие тысячи людей, став одним из благодатнейших и рассудительнейших старцев нового времени. При этом, будучи человеком глубокого и искреннего смирения, он весьма тяготился такой своей известностью и всегда подчеркивал: "величайший враг мой — имя мое".

Наряду с такими столпами веры как Силуан Афонский (+1938 г.) и Иосиф Исихаст (+1959 г.) Паисий Святогорец составил самый цвет славы святогорского монашества ХХ столетия. Блаженный Паисий почил о Господе летом 1994 года. Похоронен он в основанном им самим женском монастыре святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селении Суроти, неподалеку от Салоник.

В последние годы духовное наследие старца стало довольно широко известно в России. В 2000 году по благословению архиепископа Ивановского Амвросия была издана книга "Избранный сосуд", содержащая запись многочисленных бесед старца с паломниками и духовными чадами. Годом позже Троице-Сергиева Лавра издала составленный старцем сборник под названием "Отцы-святогорцы и святогорские истории". Наконец, в прошлом году в продаже появилась книга "Духовное пробуждение", состоящая из бесед старца, посвященных наиболее злободневным проблемам современности.

Эти книги получили особую популярность в силу простого и ясного языка, которым пользовался старец Паисий, а также благодаря тому, что наряду с традиционными темами святоотеческих поучений в них немало места уделено острейшим духовным проблемам современного православного сознания. "Последние тревожные события в России и во всем мире еще раз подтверждают справедливость, важность и остроту сказанного старцем Паисием", — пишет иеромонах Доримедонт, один из переводчиков духовного наследия подвижника на русский язык. Поэтому, думается, не будет преувеличением сказать, что знакомство с духовным наследием старца существенно необходимо сегодня каждому православному христианину, который видит всю сложность, весь драматизм нынешней эпохи и искренне радеет о спасении своей души.

Если митрополиты молчат, кто же будет говорить?

Меня беспокоит царящая безмятежность. Что-то готовится. Мы еще не поняли как следует ни того, в какие годы живем, ни того, что умрем. Что из этого выйдет, не знаю, положение очень сложное. Судьба мира зависит от нескольких человек, но Бог еще удерживает тормоз. Нужно много и с болью молиться, чтобы Бог вмешался в происходящее… Время очень сложное. Скопилось много пепла, мусора, равнодушия — и для того, чтобы все это улетело, нужно, чтобы сильно подуло…

Страшно! Наступило вавилонское столпотворение! Требуется божественное вмешательство… Происходит великое волнение. Такая каша! Голова у народа совсем заморочена. Однако, несмотря на это брожение, я чувствую в себе некое утешение, некую уверенность. Есть все же часть христиан, в которых почивает Бог. Есть еще люди Божии, люди молитвы, и Всеблагий Бог терпит нас и снова приведет все в порядок. Не бойтесь! Мы пережили столько гроз и не погибли. Так что же, испугаемся бури, которая должна разразиться? Не погибнем и сейчас!

Бог любит нас. В человеке есть скрытая на случай необходимости сила. Тяжелых лет будет немного. Лишь одна гроза…

Не расстраивайтесь нисколько, ибо над всеми Бог, Который управляет всем и посадит каждого на скамью подсудимых дать ответ за содеянное, в соответствии с чем каждый и воздаяние от Него получит. Будут вознаграждены те, кто в чем-то поможет добру, и будет наказан тот, кто делает зло. Бог в конце концов расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой, добротой…

Сегодня стараются разрушить веру и, для того, чтобы здание веры рухнуло, потихоньку вынимают по камешку. Однако ответственны за это разрушение все: не только те, кто разрушает, но и мы, видящие, как разрушается вера и не прилагающие усилий к тому, чтобы ее укрепить. Впоследствии эти развратители умышленно создадут нам еще большие трудности, озлобятся на Церковь, монашество

Нынешней ситуации можно противостоять только духовно, а не по мирски. Шторм усилится еще немного, выбросит на берег весь мусор, все ненужное, а затем положение прояснится. И одни получат чистую мзду, а другие оплатят долги.

Сейчас много таких, кто стремится разложить все: семью, молодежь, Церковь. В наши дни радеть за народ — это исповедание, ибо государство воюет против божественного закона. Законы, которые оно принимает, направлены против Закона Божия.

Но мы ответственны за то, чтобы не дать врагам Церкви все разложить. Хотя мне приходилось слышать даже священников, говорящих: " Вы этим не занимайтесь, не ваше дело! " Если бы они молитвой доходили до такого состояния, что ни к чему не прилагали бы попечения, то я им ноги целовал бы. Но нет, они безразличны потому, что хотят быть для всех хорошими и жить припеваючи.

Безразличие непозволительно даже мирским, а уж тем более духовенству. Человек честный, духовный не должен ничего делать с безразличием. " Проклят творяй дело Господне с небрежением ", — говорит пророк Иеремия (Иер. 48,10)… Сейчас война, духовная война. Я должен быть на передовой. Столько марксистов, столько масонов, столько сатанистов и всяких других! Сколько бесноватых, анархистов, прельщенных… Я вижу, что нас ожидает, и поэтому мне больно. Во рту моем горечь от людской боли…

Дух теплохладности господствует, мужества нет совсем! Мы в конец испортились! Как нас Бог еще терпит? Сегодняшнее поколение — это поколение равнодушия. Не воины. Большинство только для парада и годится.

Безбожникам, хулителям дают выступать по телевизору. И Церковь молчит и не отлучает этих богохульников. А надо было бы отлучать таких. Отлучения, что ли, жалко? Давайте не будем ждать, когда кто-то другой вытащит змею из дыры, чтобы мы оставались в покое.

Молчат от безразличия. Плохо то, что даже люди, что-то имевшие внутри себя, стали охладевать и говорить: "Разве я смогу изменить ситуацию" ? Мы должны с дерзновением исповедывать нашу веру, потому что если мы промолчим, то понесем ответственность. В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно. А что невозможно, оставлять на волю Божию. Так наша совесть будет спокойна.

Если же мы не противостанем, то поднимутся из могил наши предки. Они столько выстрадали за Отечество, а что делаем для него мы?… Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Но теперешние христиане не бойцы. Если Церковь молчит, чтобы не вступать в конфликт с государством, если митрополиты молчат, если молчат монахи, то кто же будет говорить?

Благодарите Бога за все. Постарайтесь быть мужественными. Подтянитесь немножко. Знаете, что переносят христиане в других странах? В России — такие трудности! А у нас многие проявляют такое безразличие… Не хватает доброго расположения, любочестия.

А ведь если мы не начнем воевать против зла, не начнем обличать тех, кто соблазняет верующих, то зло станет еще больше. Если же не убоимся, маленько ободрятся верные. И тем, кто воюет с Церковью, будет потруднее.

В прошлом наш народ жил духовно, поэтому Бог благословлял его, и святые чудесным образом нам помогали. И мы побеждали наших врагов, которые всегда превосходили нас числом. Мы и сейчас говорим, что мы православные, однако, к сожалению, часто носим лишь имя православных, но не живем православною жизнью.

Нерадивое духовенство усыпляет народ, оставляет его как есть, чтобы он не волновался. " Смотри , — говорят, — ни в коем случае не скажи, что будет война, или Второе Пришествие, и потому надо готовится к смерти. Чтобы люди ни в коем случае не разволновались! "

А другие от ложно понимаемой доброты говорят: "Не обличайте еретиков, что они в прелести, чтобы показать нашу любовь к ним". Сегодня народ замешан на воде. Закваска не та.

Если я избегаю волнений ради того, чтобы не нарушить своего плотского покоя, то я равнодушен к святыне! Духовная кротость это одно, а мягкость от равнодушия — совсем другое. Некоторые говорят: " Я христианин и поэтому должен быть радостным и спокойным ". Но это не христиане. Это равнодушие, это радость мирская.

Тот, в ком присутствуют эти мирские начала — не духовный человек. Духовный человек — весь сплошная боль. То есть ему больно за то, что происходит, ему больно за людей. Именно за эту боль ему воздается божественным утешением.



Кто идет низко, идет уверенно…

Цель в том, чтобы православно жить, а не просто православно говорить или писать. Если у проповедника нет личного опыта, то его проповедь не доходит до сердца, не изменяет людей. Православно думать — легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд.

Сейчас Бог терпит то, что происходит. Терпит для того, чтобы злой человек не смог оправдаться. Бог ждет от нас терпения, молитвы, борьбы. Гневаться, когда обижают тебя самого — это гнев нечистый. А вот если кто-то страдает за святыню, то это значит, что у него есть ревность по Богу. Есть праведное, по Богу, негодование, и только такое негодование оправдано в человеке.

Негоже ругаться за себя самого. Другое дело — противостать обидчикам, чтобы защитить серьезные духовные вопросы, когда дело касается нашей святой веры, Православия. Это твой долг. Думать о других и противодействовать хульникам для того, чтобы защитить ближнего — это чисто, потому что это совершается от любви.

Зло находится внутри нас. У нас нет любви, поэтому мы не чувствуем всех людей своими братьями и соблазняемся их греховной жизнью. Но это неправильно, когда нравственные падения становятся известны всем. Евангельское изречение " повеждь Церкви " (Мф. 18,17) не означает, что все должно становится всем известным. Предавая огласке какое-нибудь нравственное прегрешение нашего брата, мы оповещаем о нем врагов Церкви и даем им повод усилить против Нее войну. И таким образом в слабых душах колеблется вера.

Если ты хочешь помочь Церкви, то старайся лучше исправить себя, а не других. Если ты исправишь самого себя, исправится частичка Церкви. Если бы так поступали все, то Церковь была приведена бы в полный порядок. Но люди сегодня занимаются чем угодно, кроме самих себя, потому что учить других легко, а для того, чтобы заниматься самим собой нужен труд.

Если мы обличаем кого-то от любви, с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение. А обличение без любви, с пристрастием, делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня.

Если мы терпим нашего брата от любви, то он почувствует это. Но и нашу злобу тоже чувствует, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне. Потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Надо всегда спрашивать себя: "Для чего я хочу сказать это? Что мною движет? Больно ли мне за ближнего или же я хочу показать себя хорошим, покрасоваться?". Если кто-то старается якобы по-православному упорядочить церковные проблемы, а на самом деле он имеет в виду личную выгоду, то как такой человек может стяжать благословение Божие?

Сладкие слова и великие истины имеют цену тогда, когда исходят из правдивых уст. Они находят почву только в людях, имеющих доброе произволение и чистый ум.

Истина, используемая без рассуждения, может совершить преступления. Тот, кто имеет искренность без рассуждения, может совершить двойное зло: сперва себе, а потом другим. Потому что в такой искренности нет сострадания… Христианин не должен быть фанатиком, ему надо иметь любовь ко всем людям. Кто без рассуждения кидается словами, пусть даже и правильными, тот делает зло.

Благоговение — это хорошо, расположение к добру — тоже хорошо, но необходимо еще духовное рассуждение и широта, чтобы спутницей благоговения не стало узколобие.

Необходимо бодрствование и трезвение. Все, что бы ни делал человек, он должен делать ради Бога. Сердцевиной каждого движения человека должен быть Христос. Требуется много внимания, ибо если мы делаем что-либо с целью понравиться людям, это не принесет нам никакой пользы.

На небо восходят не мирским подъемом, но духовным спуском. Тот, кто идет низко, всегда идет уверенно и никогда не падает. Наша эпоха отличается сенсационностью и шумихой. А духовная жизнь негромка. Требуется божественное просвещение. Когда божественного просвещения нет, человек находится во мраке. Может и с добрым расположением действовать, но из-за помутнения создавать много проблем — и в обществе, и в Церкви.

Раньше Дух Святой просвещал, подсказывал. Великое дело! Сегодня Он не находит в нас предпосылок для того, чтобы снизойти. Придут тяжелые годы. Ветхозаветное вавилонское столпотворение было невинной забавой по сравнению с нынешним веком.



Печать Антихриста становится реальностью…

Возможно, вам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе. Потихоньку многое вылазит наружу. Положение ужасно. Безумие перешло все границы. Наступила апостасия, и сейчас осталось только придти " сыну погибели " (2Фес. 2,3).

Мир превратится в сумасшедший дом. Будет царить разброд, среди которого каждое государство начнет творить то, что ему вздумается. Будем видеть, как происходят самые невероятные, самые безумные события. Хорошо лишь, что эти события будут сменять друг друга очень быстро.

Экуменизм, общий рынок, общемировое государство, одна религия, сшитая по их мерке — таковы планы у этих дьяволов. Сионисты уже готовят кого-то в мессии. Для них лжемессия будет царем, будет властвовать здесь, на земле.

Произойдет великая смута. В этой смуте все захотят царя, который мог бы их спасти. И тогда они выдвинут человека, который скажет: " Я — имам, я — пятый Будда, я — Христос, которого ожидают христиане, я тот, кого ждут иеговисты, я мессия евреев ".

Наступают тяжелые времена, нас ждут большие испытания. Христиане перенесут великое гонение. Между тем очевидно, что люди даже не понимают того, что мы уже на пороге последних времен, что печать антихриста становится реальностью. Словно ничего не происходит. Поэтому Священное Писание говорит, что прельстятся и избранные…

Сионисты хотят управлять миром. Для того, чтобы достигнуть своей цели, они используют колдовство и сатанизм. На поклонение сатане они смотрят как на средство приобрести силу, которая поможет в осуществлении их планов. Они хотят управлять миром с помощью сатанинской силы. Бога они в расчет не берут.

Знамением того, что приближается исполнение пророчеств, будет разрушение мечети Омара в Иерусалиме. Ее разрушат, чтобы восстановить храм Соломона, который находился на ее месте. В восстановленном храме евреи в конце концов провозгласят антихриста мессией.

Раввины знают, что истинный Мессия пришел и Его распяли. Понимать-то они понимают, но их ослепляет эгоизм и фанатизм.

Две тысячи лет назад в Апокалипсисе было написано, что люди будут запечатлены числом 666. Как говорит Священное Писание, древние евреи обложили покоренные им в разных войнах народа налогом. Годичный налог и был как раз равен 666 талантам золота (См. 3Цар.10,14 и 2Парал. 9,13). Сейчас, для того, чтобы покорить весь мир, они опять вводят свое старое налоговое число, которое связано с их славным прошлым. То есть 666 есть символ мамоны.

Все идет своим чередом. На кредитных картах это число давно поставили. А впоследствии тот, кто не будет запечатлен числом 666, не сможет ни продавать, ни покупать, ни брать заем, ни устраиваться на работу.

Помысел говорит мне, что этой системой антихрист хочет подчинить себе мир. Он будет навязан людям с помощью системы, контролирующей всемирную экономику, ибо только те, кто примет печать — начертание с числом 666 — смогут вступать в торговые отношения.

Печать будет начертанием, которое сперва поставят на все товары, а потом принудят людей к тому, чтобы ее ставили им на лоб или на руку. Помаленьку, после введения карточек и удостоверений личности с тремя шестерками, после составления персональных досье, они лукавым образом приступят к нанесению печати.

В Брюсселе над центральным компьютером построен целый дворец с тремя шестерками. Этот компьютер может контролировать миллиарды людей. А мы, православные, противодействуем этому, потому что не хотим антихриста и диктатуры тоже не хотим.



Самое большее — мы станем мучениками

Три с половиной года будут тяжелыми. Тем, кто не согласится с этой системой, придется нелегко. Их будут стараться засадить в тюрьму, постоянно находя для этого какой-нибудь новый повод. Мучить таких людей они не будут, однако, не имея печати, человек не сможет жить. " Вы страдаете без печати , — скажут они, — а если бы вы ее приняли, то трудностей у вас бы не было ".

Поэтому приучив себя уже сейчас к жизни простой, умеренной, можно будет пережить те годы. Иметь маленько землицы, возделать немного пшенички, картофеля, посадить несколько масличных деревьев, и тогда, держа какую-нибудь скотинку, козочку, несколько курочек, христианин сможет пропитать свою семью. Потому что от запасов пользы тоже немного: продукты долго не лежат, быстро портятся…

Но продлятся эти притеснения недолго: года три, три с половиной. Ради избранных дни сократятся. Бог не оставит человека без помощи. Сейчас разразится гроза, наступит непродолжительная диктатура антихриста-сатаны. А потом Христос вмешается, задаст хорошую трепку всей этой антихристовой системе, зло будет попрано Им, и Он в конце концов обратит его в добро.

- А если кто-то примет печать по неведению?

- Скажи лучше, по равнодушию. Какое там неведение, когда все ясно до предела? Да если и не знает человек, ему должно поинтересоваться и узнать. Приняв печать, пусть даже и по неведению, человек теряет Божественную Благодать и принимает бесовское воздействие. Вон, когда священник при Крещении погружает дитя во святую купель, оно, и не понимая того, принимает Святаго Духа и потом в нем обитает Божественная Благодать.

- Некоторые говорят: " Чему от Бога суждено быть, то и будет. Какое нам до этого дело! "

- Говорят-то они говорят, но на самом деле это не так! К сожалению, некоторые современные священники пеленают своих духовных чад, как младенцев, чтобы те не волновались. " Это неважно, — говорят они, — что сейчас происходит. Ничего страшного, лишь бы вы имели веру внутри себя ". Или же причитают: " Не говорите вы на эту тему — об удостоверениях, о печати, чтобы люди не волновались ". Тогда как, говори они людям: " Давайте постараемся жить более духовно, быть ближе к Христу и ничего не бояться, ведь самое большее — мы станем мучениками ", они бы хоть как-то готовили их к грядущим трудностям.

Узнав истину, человек задумается и отрясет с себя сон. Ему станет больно за происходящее, он будет молиться и остерегаться, чтобы не попасть в ловушку.

Что же происходит сейчас? Мало того, что лукавые "толкователи" комментирую пророчества по своему. Будучи представителями духовенства, они еще и сами трусят, подобно людям мирским. А им следовало бы проявлять духовное беспокойство и помогать христианам, всевая в них добрую обеспокоенность ради того, чтобы те укреплялись в вере и ощутили божественное утешение.

Я удивляюсь: неужели все то, что происходит, не заставляет их задуматься? И почему после толкований, данных ими от своего ума, они не ставят хотя бы вопросительного знака? А если они помогут антихристу с его печатью и увлекут в погибель другие души?!

Нет, за "совершенной системой кредитных карточек", за "компьютерной безопасностью" кроется всемирная диктатура, кроется иго антихриста. " Да даст им начертание на десней руце их или на челех их, да никтоже возможет ни купити, ни продати, токмо кто имать начертание, или имя зверя, или число имене его. Зде мудрость есть. Иже имать ум, да почтет число зверино: число бо человеческо есть, и число его шестьсот шестьдесят шесть " (Апок. 13,16-18).



Вы должны решиться на смерть…

Мир потерял контроль над собой. От людей удалились любочестие и жертвенность. Вкус жертвенной радости неведом нынешним людям, и потому они так измучены. Ведь только тогда, когда ты соучаствуешь в боли другого, происходит чудо.

Если же человек не возделает в себе жертвенного духа, то он думает только о себе и Божественной благодати не приемлет. Чем больше человек забывает о себе, тем больше помнит о нем Бог. Те, кто умирают геройски, не умирают. А если отсутствует героизм, то ничего хорошего не жди…

Наши годы похожи на бурлящий и свистящий котел. Необходимы закалка, отвага и мужество. Смотрите как бы не оказаться неподготовленными, если что-то случится. Готовьтесь уже сейчас, чтобы вы могли дать отпор трудностям. И Христос сказал: "Будите готови" (Мф.24,44), — не так ли? Сегодня, живя в столь сложные годы, нам надо быть не просто готовыми, а трижды готовыми, чтобы не сказать больше!

Может быть, нам придется встретить не одну лишь внезапную смерть, но и другое опасности. Итак, прогоним от себя стремление устроиться поудобнее! Пусть в нас работает любочестие и присутствует дух жертвенности.

Я вижу, как что-то готовится, вот-вот должно произойти и постоянно откладывается. Все время маленькие отсрочки. Кто переносит эти сроки? Бог ли отодвигает их? А ну-ка, еще месяц, ну-ка, еще два!… Так все и идет. Но раз мы знаем, что нас ждет, то развивайте в себе, насколько можете, любовь. Это самое главное: чтобы была между нами истинная, братская любовь. Доброта, любовь — это сила. Храните, насколько можете, тайну и не пускайтесь на откровенности: ведь если тайну будут знать "ты, да я, да он, да звонарь Симеон", то что из этого выйдет?

Смерть на войне способна весьма умилостивить Бога, потому что человек, павший смертью храбрых, жертвует собой, чтобы защитить других. Те, кто от чистой любви жертвуют своей жизнью ради того, чтобы защитить своего ближнего, подражают Христу. Эти люди — величайшие герои, их боится, трепещет сама смерть, потому что от любви они презирают ее и таким образом обретают бессмертие, находя под могильной плитой ключ от вечности и без труда входя в вечное блаженство…

Поэтому я и говорю вам: возделывайте жертвенность, братскую любовь. Пусть каждый из вас достигнет состояния духовного, чтобы оказавшись в трудной ситуации, вы смогли выбраться из нее. Не находясь в духовном состоянии человек трусит, потому что любит самого себя. Он может и отречься от Христа, предать Его.

Вы должны решиться на смерть. Мы верим в то, что ничто не проходит даром, что в нашей жертве есть смысл.

Убирайте из ваших действий сове "я". Человек, выходя из своего "я", отступает от земли, движется в иной атмосфере. Пока же он остается в самом себе, не может стать человеком небесным.

Духовной жизни без жертвы быть не может. Помните хоть немножко о том, что существует смерть. И раз нам все равно умирать, не будем слишком себя беречь. Не так, чтобы не беречься во вред здоровью, но и не так, чтобы преклонять колени перед покоем. Я не призываю бросаться в опасные приключения, но надо же, брат ты мой, иметь и маленечко героизма!…

Подвиги совершают не те, кто ростом велик, а те, в ком есть отвага, широкое сердце и решимость пожертвовать собой. В духовной отваге нет варварства. Такие люди стреляют не во врага, а вокруг него и принуждают его сдаться. Добрый предпочитает быть убитым, нежели убивать. Человек, настроенный таким образом, приемлет божественные силы…

Люди же злые трусливы и малодушны, свой страх они прикрывают наглостью, боятся и самих себя, и других, и потому от страха стреляют без остановки. Мужество, отвага — это одно, а злобность, уголовщина — совсем другое. Для того, чтобы преуспеть, надо иметь шальную, в хорошем смысле, жилку. Тот, в ком нет шальной жилки, ни святым, ни героем стать не может. Сердце должно стать безрассудным.

В нашу эпоху отвага является редкостью. Люди замешаны на воде. Поэтому если, Боже упаси, начнется война, одни умрут от страха, а у других опустятся руки, потому что они привыкли к хорошей жизни. Страх необходим тогда, когда он помогает человеку обратиться к Богу. Страх же от недостатка веры, недостатка доверия Богу — губителен.

Такой страх изгоняется отвагой. Будем помнить: чем больше человек боится, тем сильнее искушает его враг. Если человек не будет подвизаться, чтобы стать мужественным, и не стяжет настоящей любви, то когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, над ним даже куры будут смеяться.

Воин должен радоваться, что умирает ради того, чтобы не умирали другие. Если расположить себя подобным образом, то ничего не страшно. От многой доброты, любви и самопожертвования рождается отвага. Но сегодня люди и слышать не хотят о смерти. Однако тот, кто не помнит о смерти, живет вне реальности. Те, кто боятся смерти и любят суетную жизнь, находятся в духовном застое. Люди же дерзновенные, полагая перед собой смерть и постоянно думая о ней, побеждают суету и уже здесь начинают жить в вечности и райской радости.

Пусть тот, кто сражается на войне за Веру и Отечество, осенит себя крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога! Сам Бог будет судить, жить ему или умереть. Надо иметь доверие Богу, а не самому себе.



Русские займут Турцию, китайцы перейдут Евфрат…

Помысел говорит мне, что произойдут многие события: русские займут Турцию, Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок станет христианами, треть погибнет на войне и треть уйдет в Месопотамию.

Средний Восток станет ареной войн, в которых примут участие русские. Прольется много крови, китайцы перейдут реку Евфрат, имея двухсотмиллионную армию, и дойдут до Иерусалима. Характерной приметой, что эти события приближаются, будет разрушение мечети Омара, т. к. разрушение ее будет означать начало работ по воссозданию евреями храма Соломона, который был построен именно на том месте.

В Константинополе произойдет великая война между русскими и европейцами, и прольется много крови. Греция не будет играть в этой войне первенствующую роль, но ей отдадут Константинополь. Не потому, что русские будут благоговеть перед греками, но потому, что лучшего решения найти не удастся… Греческая армия не успеет подойти туда, как город будет ей отдан.

Евреи, поскольку будут иметь силу и помощь европейского руководства, обнаглеют и поведут себя с бесстыдством и гордостью, и постараются управлять Европой…

Они будут строить многие козни, но через гонение, которое последует, христианство всецело объединится. Однако объединится не так, как хотят те, кто различными махинациями устраивает всемирное "объединение церквей", желая иметь во главе одно религиозное руководство. Христиане объединятся, потому что при создавшемся положении произойдет отделение овец от козлов. Тогда осуществится на деле "едино стадо и един Пастырь"…

Не поддавайтесь панике. Трусы никому не нужны. Бог смотрит на расположение человека и помогает ему. Надо держаться с хладнокровием и работать мозгами. Что бы ни происходило, надо молиться, думать и действовать. Самое лучшее — это стараться всегда духовно противостоять трудной ситуации. Однако сегодня нет ни духовной отваги, которая рождается от святости и дерзновения к Богу, ни отваги естественной, которая нужна, чтобы не струсить при виде опасности…

Для того, чтобы сдержать большое зло, надо иметь многую святость. Духовный человек и зло затормозит, и людям поможет. В духовной жизни самый большой трус может стяжать многое мужество, если вверит себя Христу, Его божественной помощи. Он сможет пойти на передовую, сразится с врагом и победить! Будем поэтому бояться одного лишь Бога, а не людей, какими бы злыми они не были. Страх Божий любого труса сделает молодцом! Насколько человек соединяется с Богом, настолько он становится бесстрашным.