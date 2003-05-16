Тайна Чуфаровской обители

В Свято-Троицком монастыре могут скрываться люди с темным прошлым и настоящим...

Еще в прошлом веке в селе Большое Чуфарово супруга старца Игнатия Вершинина, сподвижника Серафима Саровского, основала женский монастырь. Однако c приходом красной власти в 1920 году сестры были разогнаны, а корпуса переоборудованы в тюремные камеры для заключенных. С 1928 года в Чуфаровском монастыре располагалась следственная тюрьма НКВД, создавшая этому месту страшную славу. Никто сегодня не скажет, сколько невинных людей перестреляли "рыцари революции" в подвалах монастыря и окрестных оврагах. Через чуфаровские кошмары прошли тысячи и тысячи жертв сталинизма. Из старых зданий сегодня остался лишь карцер с маленьким окошком без стекол, забранный крупной решеткой. Сейчас возле села известно три места массовых захоронений жертв репрессий. Спустя несколько десятилетий здесь вновь появились монашествующие. На этот раз мужчины.

По благословению архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия в феврале 1994 года на руины погибшей обители прибыли первые насельники. Восстановление монастыря было поручено иеромонаху Лазарю. 5 марта того же года, в родительскую субботу, в монастырском саду была совершена первая панихида. В августе 1996 года состоялось освящение храма Варсонофием в присутствии огромного числа паломников. С тех пор Чуфаровский Свято-Троицкий монастырь стал местом массового паломничества верующих не только из нашей республики, но и из соседних областей. Сейчас в числе насельников, кроме уроженцев Мордовии, есть сибиряки, уральцы и люди из самых далеких уголков России. Среди пострижников выпускники МГУ и военной академии.

В 2000 году возле монастыря выросли еще несколько новых корпусов и зданий, а также трапезная и лечебница. Монахи обзавелись подсобным хозяйством. Приехавшие из Сызрани художники-декораторы покрыли узорами стены и потолки храма и трапезной монастыря. Лики святых преобразили помещение, вернув им былую красоту. Вскоре поступили и первые драгоценнейшие реликвии — два креста с заключенными в них мощами апостола Андрея Первозванного, Василия Великого и Ефрема Спирина. Вернулись в обитель и некоторые храмовые иконы древнего письма, и многие старинные книги, цену которым даже нельзя назвать. Например, в монастырской библиотеке имеются настоящие раритеты, которые представляют огромную духовную и общекультурную ценность. В частности, там хранится Псалтырь дониконовской печати, одно из самых древних печатных изданий в Мордовии. Стоимость такой книги даже определить сложно.

В России и за ее пределами Свято-Троицкий Чуфаровский монастырь известен в основном делами отца Феофана. Он был одним из первых приехавших в обитель людей. Благодаря данному ему свыше дарованию он излечивает самых безнадежно больных людей, даже тех, кому медицина уже помочь не в силах. На лечение к отцу Феофану народ едет со всего бывшего Советского Союза. Некоторые ждут своей очереди месяцами, только бы попасть к нему на прием. Сегодня к отцу Феофану для избавления от недугов приезжают крупнейшие предприниматели и коммерсанты Москвы и Санкт-Петербурга, самые настоящие нувориши и авторитетнейшие в определенных кругах люди. Разумеется, после излечения такая категория людей пытается отблагодарить его. Отец Феофан от даров не отказывается, однако принимает их только в виде пожертвований. О суммах, пожертвованных богатейшими людьми России, можно только догадываться.

Впрочем, гораздо больше больных отец Феофан излечил из числа самых обыкновенных, простых людей. Сотни отчаявшихся обрели здесь реальную надежду на выздоровление. Совсем недавно, например, удалось заметно улучшить состояние маленькой девочки, страдавшей опухолью головного мозга. Врачи же говорили, что медицина в этом случае бессильна. У отца Феофана есть только одно условие — обязательная исповедь и покаяние. Без этого он не возьмется за излечение.

Ежедневно монастырь посещают немало людей, приезжающих из различных городов страны. Некоторые просто ради любопытства. Эти люди вправе несколько дней жить и питаться при монастыре, не платя за это. Таковы традиции обители.

С тех пор, как монастырь был восстановлен, вокруг него стало ходить множество слухов. Одни говорили, что там скрываются люди, находящиеся в федеральном розыске. Другие — что через монастырь идет "отмывка" колоссальных денежных сумм. Так что же в действительности происходит за высокими стенами монастыря?

Монах Михей: "К нам приходят самые разные люди, и мы не вправе отказать им в приюте. Через несколько дней после прибытия человек должен пойти на беседу к схиигумену, предоставив ему документ, удостоверяющий личность. Настоятель, в свою очередь, направляет списки новоприбывших людей в милицию для проверки. Иногда схиигумен просит человека самого сходить к представителям закона и встать на учет. Это все, что мы можем сделать сегодня".

Оно, наверное, правильно — что еще могут предпринять божественные люди? Однако возникает вопрос, что если пришедший в монастырь преступник предъявит поддельный документ или воспользуется чужим? И на вопрос, можно ли на сто процентов исключить проживание в монастыре находящегося в розыске человека, монах Михей лишь неопределенно пожал плечами.

Между тем летом жители Чуфарова частенько видят работающих и живущих при монастыре людей, тела которых расписаны самыми различными татуировками. Да и жаргон, на котором они общаются, быстро напоминает о местах не столь отдаленных. Кроме того, сам по себе примечателен ряд авто, пристроившихся у стен обители, — среди десятка дорогостоящих иномарок редкий раз промелькнет детище отечественного автопрома.

Вот еще один факт, который заставляет задуматься людей, живущих близ монастыря. Жители села по лету на огородах сажают мак, и когда он созревает, то к ним приходят мужчины с монастырской горы и просят срезать несколько кустиков. Поначалу жители не понимали, зачем некоторым послушникам мак. Однако, поразмыслив, что можно изобрести из такой соломки, перестали его выращивать.

Кстати, место, где расположен монастырь, довольно безлюдное (не считая приезжих). В Чуфарове очень немного жителей, а дороги, ведущей к селу, как таковой нет. Потому добраться к монастырю на автомобиле практически невозможно. Разве только самолетом можно долететь. А отдаленность от цивилизации людям определенного сорта как нельзя на руку. Но, по уверениям монахов, схиигумен монастыря никогда не согласится видеть возле себя нечистых на руку людей.

Не каждый человек может стать монахом. Для пострижения желающий должен прожить в обители от одного года до трех лет. Многие люди принимают такое решение сгоряча. Например, при расставании с любимым человеком. Однако, побыв немного в монастыре и вкусив все прелести тамошней жизни, — уходили. По словам монаха Михея, чтобы стать пострижником, нужно согласие разума и души. И если что-то одно противоречит, с решением лучше не торопиться.

Жизнь в монастыре действительно трудна. Вот, например, обычный распорядок дня насельника: подъем в 5.30, молитва, завтрак, служба, работа при монастыре, обед, час отдыха, послушание, служба, ужин, вечерняя молитва, сон. Молятся в обители четыре раза в день: утренняя молитва, суточная, полуденная, полуночная. Каждый послушник привлекается к работам (послушаниям). И отказаться от них не может.

Выход за стены монастыря регламентируется — насельник спрашивает у схиигумена разрешения. Трапезничают в обители три раза в день, совершая перед этим молитву. В монастырской трапезной строго следят за постами, потому в рационе преобладают рыба и овощи. После пострижения в монахи каждый человек удаляется от супружеской жизни. И если и общается с женщинами, то только духовно. Все остальные контакты строго запрещены. Хотя, к слову, скажем, что в трех километрах от мужского Чуфаровского монастыря находится и женская обитель. Однако все, что их объединяет, это затворническая жизнь и близкое месторасположение.

Сергей Софьин,

"Вечерний Саранск"