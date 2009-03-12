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Пятница 13-е: по дереву постучи, но не верь

Религия print

Приметы и суеверия существуют с незапамятных времен. Плевки через плечо, постукивание по дереву, простейшее заклинание "чур, меня!" и "шиш в кармане" против дурного глаза стали для некоторых из нас каждодневными ритуалами. И мало кто задумывается о том, что в основе этих примет лежат вполне реальные события.

Поверьем мы называем всякое укоренившееся в народе бездоказательное мнение или понятие. Даже самые образованные и трезвомыслящие люди нет-нет, да и сплюнут через левое плечо, поостерегутся переходить дорогу после перебежавшей ее черной кошки или постучат по дереву.

Автор знаменитого толкового словаря и исследователь русских суеверий, Владимир Иванович Даль писал: "Большая часть тех, кои считают долгом приличия гласно и презрительно насмехаться надо всеми народными предрассудками, без разбора, — сами верят им втихомолку, или, по крайней мере, из предосторожности, на всякий случай, не выезжают со двора в понедельник и не здороваются через порог".

Все поверья имеют в разной степени четкую языческую природу. В основе большинства из них лежат чисто прагматические соображения. Полную необъяснимость и налет мистики они приобрели после веков и даже тысячелетий своего существования, когда о событиях, лежавших в основе поверий, уже забыли.

Страх перед сочетанием "пятница, 13-е" уходит корнями в древность. Согласно поверьям, в такие дни на шабаш слетались по 12 ведьм, а тринадцатым в самый разгар веселья появлялся сам Сатана.

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На самом деле существует реальная история "черной пятницы". Все началось 700 лет назад, когда прекратила существование самая могущественная и богатая религиозная организация в Европе — орден тамплиеров. Воинствующие монахи строили дороги, вели войны, финансировали строительство готических соборов.

Но в 1307 году они исчезли с исторической арены так же таинственно, как и появились. 13 апреля, в пятницу, все они были схвачены, посажены за решетку, а потом сожжены на кострах инквизиции. Именно с тех пор сочетание даты и дня недели — пятница, 13-е — приобрело демонический оттенок.

Есть вполне реальное объяснение и другим приметам. Так курильщики, например, знают, что третьему прикуривать от одной спички, — плохая примета. Зародилось же она в окопах Первой мировой войны, когда немцы стали применять винтовки с оптическим прицелом. Солдаты знали, что пока прикуривает первый, снайпер замечает во вражеском окопе огонек и прицелиается. Пока прикуривает второй, снайпер наводит резкость, а когда спичка доходит до третьего, он уже может выстрелить в лицо, подсвеченное огоньком.

Есть такое поверье, что если кто-то бросит в туфли невесты соль, сначала в правую, а потом в левую, молодая будет весь век с мужем плакать. На самом деле все объяснить просто, с солью в туфлях ходить неудобно, а если вдруг на ноге будет небольшая ранка, куда она попадет — тем более неприятно.

И вот еще — беременной нельзя смотреть на страшное: ребенок будет некрасив. То, к чему народ пришел путем многовековых наблюдений, сейчас доказано медициной. Действительно, находясь еще в материнской утробе, ребенок чутко реагирует на звуки, свет, на эмоциональное состояние матери.

Поэтому беременным нужно чаще смотреть на что-либо красивое, эстетичное, испытывать положительные эмоции. Это сказывается не только на характере, но и на внешности будущего ребенка. И, к тому же, это всегда приятно самой.

И возвращаясь к "черной пятнице" стоит отметить, что как показывает статистика, в пятницу, 13-го, в два раза увеличивается число несчастных случаев. Однако специалисты уверены: дело тут не в магическом числе, а в самих людях, которые настраивают себя на беспокойство. Именно оно и создает критические ситуации и неприятности.

У представителей церкви иное мнение. Священник Михаил Селезнев полагает, что суеверными люди становятся из-за своего невежества, из-за того, что, придя в церковь, они ищут в ней не Христа, а удовлетворения своих материальных, эмоциональных и иных, достаточно приземленных потребностей. Незнание и непонимание христианского вероучения толкает людей к суеверию.

"Околоцерковные" суеверия проистекают от отсутствия подлинной веры во Христа", — заявил "Правде.Ру" священник.

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Темы поверье примета пятница 13-е
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