Пост – работа для души

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Подобно тому, как Пасха считается у православных христиан праздником праздников, так и Пост предшествующий ей, и называется, и считается Великим. Есть у него ещё и другое название — Великая Четыредесятница, ибо длится он сорок дней.

Первоначально так оно и было — в память о сорокадневных постах, через которые прошли Моисей, а впоследствии по его примеру и Иисус Христос, перед тем, как стать подвижниками. В нынешнем году Великий Пост начался 27 февраля, а закончится 6 апреля в Вербное воскресенье, в день Входа Господня в Иерусалим. До самой Пасхи будет продолжаться пост — но уже Страстной недели, органично входящий в Великий пост.

О пощении большинство православных россиян имеет весьма смутное представление. Соблюдают его только люди воцерковлённые, остальные же, как говорится, принимают к сведению, сохраняя свое повседневное меню в неизменном виде.

Как и многие другие христианские традиции, пост имеет иудейские корни. В особо ответственные моменты жизни, когда необходимо было внутренне сосредоточиться, подавить чувственные стремления, древние евреи отказывались от пищи.

В Церкви Нового Завета посты стали обязательной частью религиозного культа и в том виде, в каком они дошли до нашего времени, сформировались где-то к IV веку. Первоначально их исполняли все христиане весьма усердно, затем, после разделения церкви на восточную и западную, запреты у католиков все более ослаблялись, а протестанты и вовсе отменили посты. У православных же воздержанию от скоромного во время говений придавалось, напротив, все большее значение.

По своему характеру посты делятся на две группы:

по строгости и по продолжительности.

Что касается продолжительности, то там в свою очередь тоже две категории: однодневные и многодневные. Вообще-то в самом начале христианства, на его заре, посты были лишь 40-часовые: с вечера пятницы, когда по евангельскому преданию был распят Христос, до утра воскресенья, когда он воскрес и покинул свою гробницу.

В память об этом пятница впоследствии стала постоянным постным днем, а также среда, когда Иуда согласился предать Учителя. Итак, в среду и "пяток" скоромное православным есть не дозволяется, за исключением шести недель в году (так называемые "сплошные недели") — Пасхальную, Троицыну, Сырную (Масленица), на Святки (с 7-го по 19-е января) и в неделю мытаря и фарисея (первая седмица из четырех, предваряющих Великий пост).

Еще в году есть три независимых однодневных поста: на Воздвижение честного и животворящего креста Господня (27 сентября); на Усекновение главы Иоанна Крестителя (11 сентября — "Иван постный) и накануне Крещения (крещенский сочельник).

В старой России посты занимали в жизни людей огромное место. Общее число постных дней, когда православная церковь запрещает верующим есть "скоромное", т. е. мясо, яйца, молоко и молочные продукты, достигает в году почти двухсот дней!

Для всех христианских постов едино общее правило — полный запрет на "скоромное" — все мясомолочные продукты. А вот рыбные блюда есть дозволяется. Эта традиция уходит в глубокую древность, чему мы находим объяснение у Плутарха.

Он считал, что в отличие от животных, рыба, обитающая в воде, чужда человеку. Животные дышат тем же воздухом, пьют ту же воду и проживают на той же земле, что и люди, поэтому нельзя отнимать у них жизнь. Именно исходя из этих моральных соображений, Лев Николаевич Толстой, ставший к концу жизни вегетарианцем, рыбу, тем не менее, охотно ел.

По характеру допустимой пищи различаются четыре основных говения:

строжайшее, сухоядное, ядение сварения и ядение рыбы.

Кроме ограничений в пище, во время постов действуют и другие запреты: свадьбы не играть, всяческие веселья прекращать, а также воздерживаться от плотских соблазнов.

Но главное в постах — не говенье, а внутренняя духовная работа, сосредоточенность на своем нравственном состоянии. Вот почему считается большим грехом во время постов ссориться, браниться, проявлять жестокость. И, напротив, очень важно быть милосердным, терпимым и выказывать добролюбие, одним словом, творить всяческое благо.