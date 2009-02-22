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Оксана Аникина

Масленица – русский карнавал

4:16
Религия » Религии России » Православие

Сырная неделя, как по-другому называют Масленицу, в этом году пришлась на 20-26 февраля. В Масленицу принято гулять, пить и есть "от пуза", то есть запасаться во всех смыслах. Вот почему в народе этот праздник называли еще и "широкой боярыней".

Масленица – русский карнавал

На сырную неделю всю седмицу ходуном ходила матушка-Русь. Апогея разгулье достигало в четверг, который по правилам православной церкви, а также согласно древней иудейской традиции, начинается в среду вечером, после захода солнца.

Вечерять в среду ходили "к теще на блины", обряд тот назывался "лакомками". В четверг с утра открывались балаганы, ледяные горы, качели и прочие потехи, а в деревнях молодые мужики выходили на кулачные бои. Потом устраивали пир горой.

Перенесемся на 287 лет назад…

Масленица 1722 года в Москве носила невиданный дотоле театрализованный характер. Царь Петр и прежде жаловал именно этот праздник более других. Обычно в понедельник он сам открывал масленичные торжества, покачавшись со своими офицерами на качелях, которые для этого устанавливали близ Красных ворот.

Там же размещались и другие потехи: ледяные горки, карусели, сани, балаганы и т. д. В 1722 году, на четвертый день Сырной недели, в честь заключения Великого Ништадтского мира, означавшего конец Северной войне и окончательную победу России над Швецией, Петр 1 устроил пышный карнавал.

Из села Всесвятского (там, где сейчас станция метро "Сокол") началось движение необычного поезда: множество морских судов разной величины и вида были установлены на сани, запряженные всякими зверями. С утра этот экзотический кортеж потянулся к Тверским Триумфальным воротам (станция метро "Маяковская").

Корабль на колеснице был непременным атрибутом карнавальных процессий и в Западной Европе. Собственно, само слово карнавал происходит от латинского carrus-navalis — "колесница-корабль". Общим для всех этих гуляний на стыке зимы и весны (называемых на Западе Карнавалом, а на Руси Масленицей) было буйное веселье, обжорство, выпивка, игры, представления ряженых и шутов и прочее в том же духе.

Такие гульбища пришли из глубокой древности. Церковь боролась с ними, но безуспешно. Удалось лишь сократить время "разгулья" с двенадцати дней до семи, а на Руси еще и убрать из меню мясо. Именно поэтому у нас Масленица имеет и третье название — "мясопуст".

На Западе от мяса так и не отказались. И если основное русское название праздника идет от масленичного блина, то слово "карнавал" связывают также с созвучным carne vale! — "да здравствует мясо".

Обряды древнего Вавилона, уходящие корнями в еще более древний Шумер, со временем трансформируясь, но, сохраняя свои основные черты, распространились по всему Средиземноморью.

От греческих дионисий или вакханалий и от римских сатурналий перешли традиции безудержного разгула к германским и славянским народам. При этом они органически смешались с их культами.

Персы назвали тот праздник Новруз-байрам. От них его переняли арабы, азербайджанцы, туркмены, таджики и другие сопредельные народы. Они отмечают его, как и в древнем Вавилоне, в день весеннего равноденствия, которое по григорианскому календарю приходится на 21 марта.

Масленица, Пурим, Дионисии и Вакханалии, Сатуриалии и Кукере, Новруз-байрам и европейский Карнавал — это все родные братья и сестры того прекрасного праздника встречи Нового года, который придумали древние шумеры. Вот уж поистине, все мы происходим от Адама и Евы, первых жителей первой на земле страны Эдем…

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы церковь
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