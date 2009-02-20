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Автор Игорь Буккер

Ад для женщина и мужчин разный

Религия

Наказания грешников на том свете, различаются в зависимости от пола. Мужчин за похоть и чревоугодие ждут огонь и сера. Женщины же за свою гордыню будут колесованы.

Ад для женщина и мужчин разный

Официальный печатный орган Ватикана газета L'Osservatore Romano в 2009 году опубликовала статью личного теолога Папы Римского Войцеха Гертых, посвященную различию мужчин и женщин в совершения греха.

Свои личные наблюдения святой отец подкрепил статистическими данными, содержащимися в исследовании 96-летнего члена ордена Иезуитов Роберто Бузы. Обработав на компьютере информацию, полученную от верующих на исповедях, тот пришел к выводу, что наказания, ожидающие души грешников в аду, различаются в зависимости от пола.

Такая дискриминация по половому признаку обусловлена тем, что мужчины и женщины грешат по-разному, соответственно и мучения их душам уготованы неодинаковые.

По результатам исследования выяснилось, что для мужчин более характерны грехи, связанные с плотскими удовольствиями:

  • похоть
  • и чревоугодие.

Поэтому у них остается мало сил и энергии для

  • гордыни,
  • зависти
  • и гнева.

Их души будут наказаны огнем и серой.

Несмотря на то, что женщинам также не чуждо стремление к плотским удовольствиям, среди них на первом месте стоит

  • грех гордыни,

которую им труднее всего побороть. За нее женские души на том свете будут колесованы.

У мужчин гордыня занимает лишь пятое место в списке наиболее популярных прегрешений. Отмечается, что женщины также охотно впадают в грех зависти и гнева.

"Мужчины и женщины грешат по-разному, — заключает Гертых, — разные культурные контексты порождают разные привычки, но человеческая природа остается все той же".

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Как известно, от тяжкого груза грехов избавляют

  • исповедь
  • и покаяние.

Однако все больше католиков — порядка 30 процентов — считают это таинство ненужным, а 10 процентов даже утверждают, что это "мешает их личному диалогу с Богом". Сам Папа Римский исповедуется еженедельно.

Список смертных грехов

Многие верующие принимают перечень смертных грехов, составленный еще в VI веке папой Григорием Великим. В дальнейшем концепция семи смертных грехов получила свое развитие в трудах Фомы Аквинского и в "Божественной комедии" Данте. В список входят

гордыня,

зависть,

чревоугодие,

похоть,

гнев,

алчность

и уныние.

В 2008 году Ватикан решил осовременить этот список, приспособив его к эпохе глобализации. Епископ Джанфранко Джиротти перечислил "социальные" грехи сегодняшнего дня.

Новый перечень был также опубликован в L'Osservatore Romano. К нему относятся

  • нарушения биоэтики (например, контроль рождаемости, аборты),
  • сомнительные исследования (такие, как клонирование и генная инженерия),
  • загрязнение окружающей среды,
  • страсть к излишнему богатству,
  • доведение до бедности,
  • злоупотребление наркотиками,
  • усугубление социального неравенства.

Римско-католическая церковь делит грехи на простительные, менее серьезные, и смертные — те, которые угрожают душе вечным проклятием, если человек умирает, не искупив их исповедью и покаянием.

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К смертным грехам относятся "тяжкие нарушения Десяти заповедей и Заповедей блаженства" — в частности,

  • убийство,
  • аборт,
  • лжесвидетельство,
  • супружеская измена
  • и похоть.

Катехизис Католической церкви говорит, что "сразу после смерти душа умершего в смертном грехе погружается в Ад".

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Темы вера религия женщина мужчины наказание половой член папа римский
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