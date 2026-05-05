Андрей Сапунов

Мы разрушаем свой народ без оружия и войны: один будничный выбор ведёт к катастрофе

Религия » Религии России » Православие

Отец Андрей (Сапунов) в программе "Разговоры о религии" размышляет о смысле Победы, духовной природе войны, внутренней борьбе человека и ответственности за судьбу народа сегодня.

Великая Победа и память народа

— Поздравляю всех с наступающим Днём Победы. Это великий день для нашей страны. Он стал радостью для мира, но для нашего народа — завершением страшного периода, который затронул всю страну: от севера до юга, от запада до востока.

Война прошлась по всем городам и судьбам. Даже там, где не звучали выстрелы, люди отдавали себя труду ради общей победы.

Война как духовное противостояние

Любая война выходит за пределы личных конфликтов. В ней сталкиваются духовность, нравственность, ценности, религия. Добро и зло вступают в открытое противостояние.

В той войне стояла задача не только захватить территорию, но и уничтожить народ, лишить его идентичности. Сегодня же мы сами разрушаем себя — безнравственностью, зависимостями, бесцельной жизнью.

Историческая правда и равнодушие

Тогда уничтожение было целенаправленным. Это зафиксировано в документах, хронике, свидетельствах. Но сегодня многие не хотят это видеть и понимать, предпочитая поверхностные мнения.

Почти 50 млн жизней — цена той победы. Это трагедия и одновременно радость от окончания войны.

Война начинается внутри человека

Ошибочно считать, что война где-то далеко. Она начинается внутри каждого. Человек ведёт борьбу с собой, со своими желаниями и слабостями.

Православный христианин — воин, но не против людей, а против греха внутри себя. Это самая трудная борьба.

Отрицание реальности и страх

Нельзя игнорировать реальность войны и смерти. Отказ думать об этом — проявление слабости. Нужно осмысливать свою готовность, своё место, свою ответственность.

Пустая бравада и утрата духа

Слова "можем повторить" часто произносят те, кто не готов ни к какому подвигу. Настоящая сила — в духе.

Наши предки выросли в условиях голода, гражданской войны, лишений. Это сформировало их характер.

Сила поколения победителей

Это были закалённые люди, способные действовать без паники. Именно они стали основой победы.

Война всегда сводится к человеку — его внутреннему состоянию, его готовности.

Малодушие современности

Сегодня видно, как многие избегают ответственности. Бегство от долга — проявление слабости и предательства. Предки не бежали. Даже если страх был, они оставались и действовали.

Цена Победы и неблагодарность

Наш народ отстоял страну, переломил ход войны, освободил другие народы. Но сегодня эти же народы часто не испытывают благодарности.

Выбор человека и ответственность

Каждый выбирает: быть с Богом или жить в стороне, избегая ответственности. Но именно от внутреннего выбора начинается всё.

Уроки для будущего

Подвиг предков должен быть примером. Благодаря им мы живём и имеем возможность строить будущее.

Важно, как мы воспитываем себя и своих детей. От этого зависит, смогут ли они сохранить мир и предотвратить новые трагедии.

Дай Бог нам научиться побеждать зло внутри себя и применять это в жизни. С праздником Великой Победы. Здоровья, терпения и Божьей помощи.

Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
Темы день победы великая отечественная война

