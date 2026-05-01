Андрей Сапунов

Христос заставил нарушить древний запрет: толпа возненавидела калеку за один смелый поступок

В программе "Разговоры о религии" отец Андрей (Сапунов) рассуждает о евангельской истории исцеления расслабленного, раскрывая темы эгоизма, веры, духовной силы и ответственности человека за свои поступки.

Исцеление у Овчей купели

— Для каждого православного христианина это событие может показаться не самым поучительным на первый взгляд, но в нём скрыты важные смыслы. Речь идёт о моменте, когда Иисус Христос исцеляет человека, парализованного на протяжении всей жизни.

В Евангелии от Иоанна рассказывается об Овчей купели, где происходило чудо: раз в год ангел возмущал воду, и тот, кто первым входил в неё, получал исцеление. Один человек лежал там и ждал своего часа.

Иисус Христос, проходя мимо, спросил его, почему он лежит. Тот ответил, что у него нет человека, который помог бы ему войти в воду — другие всегда успевают раньше. Тогда Господь сказал: "Встань, возьми постель твою и ходи". И человек тотчас исцелился.

Конфликт с формализмом

Это произошло в субботу. Иудеи, увидев исцелённого, упрекнули его: нельзя носить постель в этот день, это труд, а труд запрещён. Он ответил, что тот, кто исцелил его, велел взять постель и идти.

Позже он узнал, что исцеливший его — Иисус Христос. Но Господь удалился, не вступая в споры.

Эта история показывает не только чудо, но и столкновение живой веры с формальным соблюдением правил.

Эгоизм как норма поведения

Человек ждал исцеления 38 лет. Вокруг него были другие больные, возможно, с менее тяжёлыми недугами, но каждый стремился первым попасть в воду. Это отражает человеческий эгоизм. Каждый борется за себя, за своё право, не задумываясь о других.

Та же модель поведения проявляется и сегодня. В очередях в больницах люди готовы конфликтовать из-за малейшего нарушения негласных правил. Агрессия становится нормой.

Агрессия даже в храме

Подобное происходит и в церковной среде.

Был случай: в храме, во время причастия, человек встал в стороне, никому не мешая. Но получил грубое замечание — только за то, что оказался "не на своём месте".

Вместо любви — раздражение. Вместо смирения — агрессия.

Это показывает: проблема не во внешних обстоятельствах, а во внутреннем состоянии человека.

Духовная слабость и отсутствие перспективы

Люди, живущие только своими мелкими интересами, не думают о последствиях. Они отстаивают свои мелочи, но не видят общей картины.

Евангелие в этой истории показывает нас самих. Оно обнажает привычку жить так, как удобно, а не так, как правильно.

Сделать "как надо" — трудно. Это требует внутренней силы. Человек должен уметь сказать своему "я" — нет.

Упование на Бога

Упование на Бога означает поступать не по своему желанию, а по воле Божией. Это сложный путь, но возможный.

Святые прошли его. В молитвах мы просим: "Да будет воля Твоя", — потому что Бог знает лучше, что нам нужно.

Опасность фанатизма

Иудеи, осуждающие исцеленного за ношение постели, — пример фанатизма.

Человек, убеждённый в своей правоте, часто начинает агрессивно навязывать её другим. Даже если он говорит о правильных вещах, форма разрушает смысл.

Истинное воздействие происходит через личный пример, а не через давление.

Противление злу

Злу нельзя потакать. Его нужно останавливать, особенно если страдают другие люди.

Но в реальности большинство проходит мимо. Насилие, унижения происходят на глазах у многих — и никто не вмешивается. Это вопрос личной ответственности.

Нет большей любви, чем положить душу свою за других.

Осознание собственной ограниченности

Человек склонен считать себя правым. Но Евангелие напоминает: каждый может ошибаться.

Осознание этого делает человека внимательным и осторожным. Уверенность в собственной безошибочности, наоборот, приводит к падениям.

Жертвенность как критерий

Важно задать себе вопрос — способен ли ты отдать последнее другому?

Легко делиться, когда у тебя избыток. Но когда у тебя самого мало — тогда проявляется истинное состояние души.

Категоричность к себе, а не к другим

Категоричность допустима только по отношению к себе — к своим поступкам и решениям. К другим людям нужна мягкость. Видя ошибку, нужно объяснить так, чтобы человек захотел услышать. Навязывание и давление не работают.

Личный пример как основа веры

Нельзя учить тому, чего сам не делаешь. Человек не будет слушать того, кто не живёт в соответствии со своими словами. Но когда вера проявляется в поступках, она становится убедительной.

Осмысленность веры

Многие называют себя верующими, но не могут объяснить, во что именно верят. Это свидетельствует о поверхностности. Вера требует осмысления, понимания и внутренней работы.

Итог

Евангельская история — это руководство к жизни. Она учит жертвенности, смирению, ответственности и трезвому взгляду на себя. Важно не просто слышать, но применять это в своей жизни.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
