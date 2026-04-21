Женщина первой узнала Христа — этот факт переворачивает привычное понимание

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) говорит о подвиге жён-мироносиц, роли женщин и мужчин в христианстве, их различиях и единстве, а также о семье, ответственности и духовном предназначении человека.

О жёнах-мироносицах

— В нашей Церкви очень много святых, и больше среди них мужчин, но есть и святые женщины. Мы знаем Пресвятую Богородицу, знаем многих святых женщин, чьи имена носят современные христианки. Особое место занимают жёны-мироносицы — женщины, о которых не забыл сам Христос и которые упоминаются в Евангелии. В это воскресенье мы буде вспоминать их труды и подвиг.

Жёны-мироносицы — это не только конкретные Марии, Соломии и Магдалина, но и все женщины, которые были рядом с Господом Иисусом Христом. Именно Мария Магдалина первой увидела воскресшего Христа. Не апостолы, а женщина — тем самым Господь показал значимость их служения.

Мы также вспоминаем женщину, которая принесла дорогое миро и помазала ноги Христа, вытирая их своими волосами. Тогда многие осуждали этот поступок, но Христос принял его.

После распятия именно жёны-мироносицы пришли ко гробу, чтобы помазать тело Господа, но не нашли Его там и первыми возвестили апостолам о произошедшем.

Мужчина и женщина: различие и единство

Рядом с Христом были два мира — ученики и женщины. Мужчины рассуждали логически, а женщины действовали сердцем, приносили эмоциональную глубину происходящему.

Церковь не делит людей по значимости, но признаёт различие предназначений. Мужчина и женщина дополняют друг друга. Мужчина более рассудителен, женщина — более чувствительна и интуитивна.

Господь изначально создал человека как единое целое, а затем разделил на мужчину и женщину, чтобы они, соединяясь, становились единым организмом и строили малую Церковь — семью.

О семье и ответственности

Противостояние мужчины и женщины существует всегда, но важно не искать виноватого. В семье всегда есть общая ответственность.

Сегодня мы сталкиваемся с кризисом семьи. Многие дети растут без отцов, и это отражается на их поведении и воспитании. Отсутствие мужского примера приводит к потере дисциплины и ответственности.

Мужчина должен нести ответственность за семью, быть опорой и сохранять конструктив в отношениях. Женщине важно понимать свою эмоциональную природу, а мужчине — уметь с ней взаимодействовать.

Воспитание и современные проблемы

Современное воспитание — часто однобокое. Люди не понимают, как правильно строить отношения между мужчиной и женщиной.

Мужчинам важно не доводить женщину до эмоциональных всплесков, а в нужный момент проявлять терпение и мудрость. Конструктивный диалог возможен только в спокойствии.

Этому нужно учиться — и этому учит Священное Писание и пример самого Христа.

Роль женщины в христианстве

Женщины сыграли огромную роль в истории христианства. Богородица после воскресения Христа также проповедовала Евангелие.

Праздник жён-мироносиц показывает, что мужчины и женщины равны перед Богом. Каждый будет отвечать за свою жизнь, и только вместе люди могут сделать больше.

Главный вопрос для каждого

Важно не сравнивать, кто лучше или сильнее. Это не имеет значения.

Каждый человек должен задать себе вопрос — для чего я живу и что могу сделать, чтобы стать лучше? В семье нужно думать о благе друг друга.

Если человек стремится к этому, Господь не оставит его и будет помогать.

Обращение к женщинам

Этот праздник — ваш день. Первыми Христа увидели женщины, и это великая честь.

У каждой женщины есть своя святая покровительница. Важно изучать её жизнь и стремиться соответствовать образу христианки, жены и матери.

Задавайте себе честные вопросы, не оправдывайте себя — и тогда Господь поможет увидеть ошибки и исправиться.

Помощи Божьей всем нам желаю. Оставайтесь с Богом. Всех благ!