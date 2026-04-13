Трамп посягнул на сакральность Папы Римского, что может дорого ему обойтись

Дональд Трамп посягнул на сакральный статус Ватикана и чуть не сделал главную ошибку в своей жизни.

Трамп убрал оскорбительный для христиан пост

Президент США удалил из соцсети созданное ИИ изображение, на котором он предстаёт в образе Иисуса Христа, который воскрешает человека, похожего на Эпштейна.

Папа Римский Лев XIV днями ранее призвал Трампа отказаться от "логики войны" и "иллюзии всемогущества", имея ввиду развязанную войну на Ближнем Востоке. Это обвинение в гордыне было воспринято Трампом как прямая критика политики США в Иране. Президент США ответил в социальных сетях, что "не хочет" Папу, назвав его "слабым" и "ужасным". Он обвинил понтифика в том, что тот не понимает вопросов национальной безопасности и ядерного сдерживания и "не очень хорошо справляется со своей работой".

Трамп пошёл против божественной силы

В католической традиции Ватикан обладает сакральным статусом — это место мученичества и погребения святого апостола Петра, а Папа считается его преемником, что дает Ватикану статус духовного центра мира для 1,3 миллиарда католиков. Сакральной (божественной) силой наделён Святой престол (высший орган управления Римско-католической церковью, возглавляемый Папой Римским) — древний институт, который считается независимым от земных правительств. В католицизме верят, что Церковь направляется Святым Духом. То есть Трамп посягнул на святое святых — часть Святой Троицы.

Сакральность Святого престола конвертируется в "мягкую силу". Когда Лев XIV выступает против войны, он говорит как "наместник Христа", что делает его слова весомыми для всех верующих, в том числе в США, в том числе для элиты. Для неё одобрение Папы служит источником этического оправдания действий, и наоборот — осуждение подрывает образ "справедливой борьбы".

Конфликт с Папой опасен для Трампа, так как значительная часть его сторонников — католики. Американское происхождение Льва XIV (в миру — кардинала Шона О'Мэлли из Бостона) превращает его в прямого конкурента в борьбе за влияние на консервативный электорат США. Трамп публично называет Льва "радикальным левым из Бостона", пытаясь выставить понтифика не наместником Бога, а обычным "демократическим политиком" в рясе. Это прямая атака на сакральность Папы Римского.

Миллионы католиков выберут Папу

Поэтому для 85 миллионов американских католиков и возникает дилемма: кому подчиняться? Своему президенту или "своему" Папе? Это очень опасная дилемма для Трампа.

Сам он называет себя внеконфессиональным христианином. До октября 2020 года Трамп официально идентифицировал себя как пресвитерианин (одно из направлений протестантизма), в этой вере он был крещен и воспитан. Поэтому Папа — не является его "боссом". Но его жена, Мелания Трамп, является воцерковлённой католичкой. Его вице-президент, Джей-Ди Вэнс, как и ключевые фигуры его администрации и значительная часть электората - католики, что делает его нынешний конфликт с Ватиканом политически рискованным.

Главной причиной удаления поста, таким образом, стала резкая отрицательная реакция внутри католиков в США, которые сочли это изображение "переходящим черту" и богохульством. Для Трампа потеря поддержки этой базы накануне решающей фазы войны с Ираном была бы критической ошибкой. Выбрав Папу, а не Трампа, избиратели-католики сказали бы своё весомое слово на предстоящих выборах в Конгресс.

