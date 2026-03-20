Любовь Степушова

Нетаньяху сравнил Христа и Чингисхана, показав сущность западной цивилизации

Западная цивилизация легла под Израиль, предав свои христианские корни, до добра это её не доведёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Кабінет Міністрів України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Нетаньяху оскорбил христиан

Израиль принято на Западе считать частью "западной цивилизации", на самом деле это не так, и это вчера продемонстрировал премьер Биньямин Нетаньяху.

"У Иисуса Христа нет никакого преимущества перед Чингисханом. Потому что если ты достаточно силён, достаточно безжалостен, достаточно могущественен, то зло победит добро", — сказал премьер в ходе пресс-конференции, посвященной военным действиям против Ирана.

На первый взгляд, "ничего такого" не было сказано, потому что, по Нетаньяху, если ты недостаточно силён и безжалостен, зло (в лице Чингисхана) одержит верх над добром (в лице Иисуса Христа).

Но для христиан, а это основа западной цивилизации, постановка Христа в один ряд с Чингисханом и утверждение, что у него нет преимуществ перед завоевателем — это кощунство и отрицание божественной силы Христа и его учения о любви, которое победит любое зло.

Для христиан добро всегда побеждает зло

Понятия добра и зла относительны. И каждый человек убеждается в этом на собственном жизненном опыте. Поэтому тезис о том, что "зло победит добро" при наличии силы прямо противоречит христианскому учению о неизбежной победе Бога над "злом", которое, как оказывается, было добром (потому что помогает меняться в сторону накопления любви). С христианской точки зрения, сила Христа в том, что его победа, основання на любви, вечна и духовна, тогда как империи, построенные на силе, всегда рушатся.

Христианство также учит, что нельзя монополизировать право на правду, только Бог это решает. Нетаньяху же считает, что правда всегда на стороне Израиля, который "добрый". "Зло" же отдаётся противнику. Это совершенно исключает правильное отношение к конфликту и возможность его мирного решения. Это мы наблюдаем воочию, и это то, что забыли на Западе.

Западная цивилизация умрёт, если не изменится

То, что подходит для менталитета иудеев, которые преследуют цели не сохранения западной цивилизации, а создания "Великого Израиля", не подходит христианам. Мы думаем, что религия и государство в христианском мире "отделены" друг от друга, но, на самом деле, любое государство основано на религиозных установках, и это записано в подсознании его правителей.

Израиль — это страна, которая живёт по Торе, а не по конституции. Иудеи не признали Христа (убили его), и всё ещё ждут пришествия мессии. Поэтому Израиль никак не вписывается в западную цивилизацию и тащит Запад в могилу. Видно, как он сейчас разваливается из-за войны с Ираном, управляемым очень сильной религией — исламом. Вместо того, чтобы искать компромисс и договариваться, как учит Христос, США управляемые еврейским лобби, прямиком идут к своему концу. Парадокс в том, что как только США ослабеют, ослабеет и Израиль. Нетаньяху этого не понимает, и история его не учит, а именно, история гибели Израиля, который отвернулся от учения Христа.

Символично, что пресс-конференция Нетаньяху начинается с того, как он говорит: "Я жив, как вы все можете видеть и засвидетельствовать". После этого, вы ожидаете аплодисменты или приветствия, но вместо этого слышно лишь эхо, как из пустой комнаты.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
Нетаньяху сравнил Христа и Чингисхана, показав сущность западной цивилизации Любовь Степушова
