Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

Яд дурного примера убивает внуков: Мария Египетская указала на главный корень семейных бед

Религия » Религии России » Православие

В программе "Разговоры о религии" отец Андрей (Сапунов) говорит о жизни Марии Египетской как примере борьбы с эгоизмом, силе покаяния и личной ответственности человека за свои поступки и выбор.

Пример Марии Египетской

— Мария Египетская — святая, о которой мы часто слышим. Возникает вопрос — почему именно она становится для нас примером?

Её жизнь — это путь борьбы с собственным эгоизмом. С юных лет она жила плотской жизнью, легко получая желаемое. Это во многом похоже на стремления современного человека — получить всё быстро и без труда.

Но однажды, оказавшись среди паломников, она не смогла войти в храм. Нечто невидимое остановило её. Тогда она задумалась, осознала свою жизнь и поняла, что живёт во грехе. Это осознание стало переломным моментом: она оставила всё и ушла в пустыню, чтобы изменить себя.

Осознание и упущенные возможности

Нам часто не хватает такого же ясного понимания последствий своих поступков. Если бы мы видели, к чему приводят наши страсти:

  • лень,
  • гордыня,
  • тщеславие, —

вряд ли кто-то захотел бы продолжать жить так же.

Часто люди, оказавшись перед лицом болезни или смерти, говорят: "Я бы хотел всё изменить". Но возможность изменить жизнь есть уже сейчас — сегодня. Только мы ею не пользуемся, откладывая на потом.

Простые вещи, с которыми мы не справляемся

Даже в элементарных вещах — питании, режиме, заботе о здоровье — мы не можем себя ограничить. Зная, что нам вредно, всё равно продолжаем это делать.

Если мы не можем справиться с простыми желаниями, как мы научимся терпению, любви или смирению?

Не всё полезно, что позволено

Апостол Павел говорил:

"Всё мне позволительно, но не всё полезно".

Человеку действительно многое разрешено, но ответственность за выбор лежит на нём самом.

Стремление стать лучше есть не у всех. Мы редко задаём себе вопрос — почему другой может, а я нет? Что мешает мне измениться?

Личный пример и ответственность

Мы часто хотим учить других, особенно детей, но сами подаём противоположный пример. Это не работает. Начинать нужно с себя.

В Евангелии говорится: один из самых тяжёлых грехов — научить младшего греху.

Потому что это зло передаётся дальше, из поколения в поколение. И тот, кто начал, несёт ответственность за всё последующее.

Выбор пути

Мария Египетская — пример человека, который в какой-то момент сказал: "Хватит. Я буду жить иначе".

Важно не только отказаться от лишнего, но и не стремиться к нему. Где наше сокровище — там и сердце. Если стремимся к духовному, сердце будет искать истину. Если к власти и деньгам — жить будем по другим законам.

Иллюзия быстрых решений

Мы часто хотим получить результат сразу. Например, резко изменить себя за короткое время. Но такие попытки приводят к разочарованию и ещё большим проблемам.

Изменения требуют времени, труда и осознанности.

Начало перемен

Каждому из нас стоит задать себе вопрос — можем ли мы справиться со своим "я" — с желаниями, эгоизмом, привычками?

Если не можем — просим помощи у Бога. Но важно помнить: начало всегда в нас самих. Нужно искренне захотеть измениться. И если это желание настоящее, Господь помогает — через людей, ситуации, обстоятельства.

Помощи Божией всем нам. Терпения, здравия и разумности. Оставайтесь с Богом.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
Темы православие мария египетская православный календарь

Новости Все >
Сейчас читают
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Красота и стиль
Садоводство, цветоводство
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.