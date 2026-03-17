Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

Пытка под солнцем: страшный обет синайских монахов заставляет усомниться в собственной святости

Религия » Религии России » Православие

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) рассказывает о преподобном Иоанне Лествичнике и его знаменитом духовном труде "Лествица". Священник размышляет о послушании, посте, духовном росте и о том, как человеку научиться двигаться по пути внутреннего преображения.

Кто такой Иоанн Лествичник

— В это воскресенье, 22 марта, мы будем вспоминать интересного человека — святого по имени Иоанн, которого называют Лествичником. Многие из тех, кто ходит в церковь, слышали о преподобном Иоанне Лествичнике. Само слово "лествица" означает лестницу — путь восхождения от земли к небу.

Этот человек был по-своему уникальным и очень интересным. Его жизнь во многом проста и понятна: он родился примерно в 570 году, в молодом возрасте ушёл в монастырь, подвизался там, а после смерти своего духовного наставника удалился в отшельническую жизнь.

Позже он посещал разных подвижников, монастыри и духовных наставников. В те времена только складывался монастырский образ жизни. Одним из таких мест был Синайский монастырь, где Иоанн и начинал своё духовное делание.

Именно там он написал книгу "Лествица" — своего рода духовную лестницу из ступеней, ведущих человека от земной жизни к небесной. Это руководство к духовному росту и внутренней работе над собой.

Сложность духовного пути

Эта книга непроста для понимания и тем более для исполнения. В ней очень много примеров из жизни, которые помогают человеку разобраться в себе.

В "Лествице" подробно говорится о разных духовных состояниях. Например, о послушании. Иоанну Лествичнику принадлежит одна очень интересная история, которую часто вспоминают.

История о послушании

Однажды к нему обратился молодой инок, недавно пришедший в монастырь. Он сказал:

— Отче, подскажите, как мне быть. Мой духовный наставник всё время даёт мне странные задания: то посадить морковь, то выкопать её, то сделать ещё что-нибудь. Мне кажется, что это бессмысленно. Я мучаюсь, даже до слёз, но уйти не могу. Что мне делать?

Иоанн Лествичник ответил ему очень мудро:

— А ты не думал о том, что за твоё послушание Господь даёт разум окружающим людям — старшим и младшим?

Это очень интересная мысль.

Послушание в обычной жизни

Нам тоже стоит задуматься об этом. Иногда, исполняя что-то простое и на первый взгляд бессмысленное, мы даём возможность другим людям действовать и развиваться.

Возьмём простой пример из семейной жизни. Жена часто жалуется, что муж лежит дома и ничего не делает. Но возникает вопрос — даёт ли она ему возможность что-то делать самостоятельно?

Иногда бывает так, что человеку постоянно говорят, что именно нужно сделать: купи такой хлеб, такое молоко, вот это бери, а это не бери. В итоге человек перестаёт думать и просто ждёт следующего указания.

Но если сказать: "Вот тебе деньги, сходи в магазин и купи хлеб и соль — какие захочешь", — человек начинает размышлять. Он смотрит на выбор, сравнивает, читает состав, спрашивает у других. Запускается процесс мышления.

Воспитание и ответственность

То же самое происходит и с детьми. Когда ребёнок маленький и говорит: "Я хочу помочь готовить", — взрослые часто отвечают: "Не надо, иди отсюда, порежешься". Но если постоянно отталкивать ребёнка, то в 12-13 лет его уже невозможно будет заставить помогать.

Пока дети маленькие, их можно многому научить. Именно поэтому мы приводим детей в церковь с раннего возраста, причащаем их. Они привыкают к храму, к молитве, к богослужению. Для них это становится естественной частью жизни.

Если же ничего не показывать и не объяснять, человек вырастает и говорит: "Меня никто этому не научил". Но ведь сегодня у каждого в руках телефон, интернет. Всегда можно узнать, научиться, разобраться. Всё зависит от желания самого человека.

Великий враг — чревоугодие

В "Лествице" есть и другие интересные темы. Например, одна из ступеней посвящена борьбе с чревоугодием.

Чрево — это стремление к удовольствию, к постоянному наслаждению. Оно хочет радости, комфорта, сытости, определённого состояния эйфории.

А пост становится его врагом. И между ними происходит постоянная борьба.

Подвиг монашеской жизни

В книге есть эпизод, когда Иоанн приходит в монастырь и видит монахов, которые стоят под палящим солнцем, почти без одежды, с поднятыми руками и непрерывно молятся.

Он спрашивает их:

— Отцы, как вы понимаете спасение?

И они отвечают:

— Мы столько плохого сделали в жизни, что даже такой подвиг может не привести нас в Царствие Небесное.

И тогда невольно задаёшь себе вопрос — если такие люди сомневаются в своём спасении, то что говорить о нас?

Книга, которая отрезвляет

"Лествица" действует на человека как холодная вода на голову. Она заставляет трезво посмотреть на свою жизнь.

Поэтому я рекомендую каждому хотя бы немного почитать эту книгу, особенно во время поста. Не обязательно сразу целиком — можно открыть оглавление и выбрать любую ступень.

Читать её непросто. Лично у меня не получилось сразу прочесть её от начала до конца. Иногда текст настолько глубоко касается души, что становится больно смотреть на самого себя.

Мы думаем: "Если постимся, ходим в храм — значит, уже всё хорошо". А когда читаешь "Лествицу", понимаешь, насколько это только начало пути.

Слеза покаяния

Иоанн Лествичник сказал очень глубокую фразу:

"Как огонь сжигает хворост, так слеза покаяния очищает нечистоту внутреннего и внешнего человека".

Что такое слеза покаяния и как она достигается — он подробно объясняет в своей книге.

Призыв к духовному поиску

Я лишь хочу подтолкнуть каждого из вас к тому, чтобы вы сами начали искать ответы. Читайте, размышляйте, слушайте толкования святых отцов. Многие священники объясняют "Лествицу", помогают понять её смысл.

Важно только одно — наше желание двигаться вперёд.

Дай Бог, чтобы это желание у нас было. Терпения вам, помощи Божией и простой человеческой радости. Оставайтесь с Богом. Всех благ.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
Темы православие православный календарь

Новости Все >
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.