Андрей Сапунов

Печать смерти на груди: позорное клеймо преступников открыло людям дорогу в небеса

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) рассказывает о Крестопоклонной неделе Великого поста и о том, почему крест, когда-то бывший орудием позорной казни, стал для христиан главным символом спасения. Священник объясняет духовный смысл креста и его значение для верующего человека.

Крестопоклонная неделя Великого поста

— Наша Церковь на третьей неделе поста вспоминает очень интересное событие — Крестопоклонную неделю. Вся эта неделя посвящена поклонению Кресту.

История возникновения этого события восходит к Греции примерно IX века. Тогда в марте по церковным календарям вспоминали перенесение частицы Древа Господня из одного города в Константинополь.

Само по себе событие не является главным в церковной истории, однако оно специально выделено церковными правилами, чтобы в середине поста человек мог ещё раз задуматься о том, что для него означает крест.

Крест как орудие казни

Во многих смыслах крест — это не просто привычное нам изображение распятия, когда мы смотрим на человека и видим у него крестик. Во времена, когда был распят Христос, крест означал страшную и позорную смерть.

Фактически это было простое устройство: две перекладины — вертикальная и горизонтальная. На верхней части крепилась табличка, на которой писали обвинение, по которому человек был казнён.

Такая казнь практиковалась задолго до пришествия Господа нашего Иисуса Христа и продолжала применяться в то время.

Как крест стал символом спасения

Для православных христиан всё изменилось после крестной смерти Христа. То, что когда-то считалось страшным и унизительным, внезапно стало знаком спасения.

Христос добровольно взошёл на крест и принёс Себя в жертву. И в этом событии человек увидел не только страдание, но и спасение.

Поэтому каждый из нас должен задуматься, зачем это произошло и какое значение имеет крест для нашей жизни. 

Тайна силы Креста

Почему мы придаём такое значение предмету, который внешне кажется самым обычным? Смысл креста огромен. Один из святых говорил, что крест вместил в себя силу Ковчега Завета, который когда-то носил Моисей вместе со своим братом Аароном.

Крест стал продолжением всей ветхозаветной истории спасения. Всё, что прежде было прообразом и символом, теперь сосредоточилось в кресте Христовом.

Именно поэтому для христиан крест является не просто знаком или украшением, а символом победы жизни над смертью.

Крест как напоминание человеку

Крест напоминает человеку о жертве Христа и о том, что спасение невозможно без духовного подвига. Великий пост как раз и помогает человеку снова и снова возвращаться к этому пониманию.

Крестопоклонная неделя ставит крест в центр церковной жизни именно в середине поста. Это как остановка на пути, когда человек может укрепиться, вспомнить смысл своей веры и продолжить духовное движение.

Поэтому поклонение кресту — это не просто древний церковный обряд, а глубокое напоминание о том, ради чего человек живёт и к чему он стремится.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
