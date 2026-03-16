Печать смерти на груди: позорное клеймо преступников открыло людям дорогу в небеса

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) рассказывает о Крестопоклонной неделе Великого поста и о том, почему крест, когда-то бывший орудием позорной казни, стал для христиан главным символом спасения. Священник объясняет духовный смысл креста и его значение для верующего человека.
— Наша Церковь на третьей неделе поста вспоминает очень интересное событие — Крестопоклонную неделю. Вся эта неделя посвящена поклонению Кресту.
История возникновения этого события восходит к Греции примерно IX века. Тогда в марте по церковным календарям вспоминали перенесение частицы Древа Господня из одного города в Константинополь.
Само по себе событие не является главным в церковной истории, однако оно специально выделено церковными правилами, чтобы в середине поста человек мог ещё раз задуматься о том, что для него означает крест.
Во многих смыслах крест — это не просто привычное нам изображение распятия, когда мы смотрим на человека и видим у него крестик. Во времена, когда был распят Христос, крест означал страшную и позорную смерть.
Фактически это было простое устройство: две перекладины — вертикальная и горизонтальная. На верхней части крепилась табличка, на которой писали обвинение, по которому человек был казнён.
Такая казнь практиковалась задолго до пришествия Господа нашего Иисуса Христа и продолжала применяться в то время.
Для православных христиан всё изменилось после крестной смерти Христа. То, что когда-то считалось страшным и унизительным, внезапно стало знаком спасения.
Христос добровольно взошёл на крест и принёс Себя в жертву. И в этом событии человек увидел не только страдание, но и спасение.
Поэтому каждый из нас должен задуматься, зачем это произошло и какое значение имеет крест для нашей жизни.
Почему мы придаём такое значение предмету, который внешне кажется самым обычным? Смысл креста огромен. Один из святых говорил, что крест вместил в себя силу Ковчега Завета, который когда-то носил Моисей вместе со своим братом Аароном.
Крест стал продолжением всей ветхозаветной истории спасения. Всё, что прежде было прообразом и символом, теперь сосредоточилось в кресте Христовом.
Именно поэтому для христиан крест является не просто знаком или украшением, а символом победы жизни над смертью.
Крест напоминает человеку о жертве Христа и о том, что спасение невозможно без духовного подвига. Великий пост как раз и помогает человеку снова и снова возвращаться к этому пониманию.
Крестопоклонная неделя ставит крест в центр церковной жизни именно в середине поста. Это как остановка на пути, когда человек может укрепиться, вспомнить смысл своей веры и продолжить духовное движение.
Поэтому поклонение кресту — это не просто древний церковный обряд, а глубокое напоминание о том, ради чего человек живёт и к чему он стремится.
