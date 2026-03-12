Царские знаки на дереве: потемневший лик из подвала стал небесным щитом в годы великой смуты

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) рассказывает об иконе Божией Матери "Державная", явленной в переломный момент русской истории. Священник размышляет о духовных причинах трагедий XX века, о роли веры в судьбе России и о том, почему возвращение к христианским ценностям остается важным для народа.

Фото: commons.wikimedia.org by Сср, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Икона Божией Матери Державная, май 2013 г.

Явление иконы "Державная"

— Некой женщине по имени Евдокия была явлена весть о том, что в селе Коломенском, недалеко от Москвы, есть старая тёмная икона, которую нужно найти и молиться перед ней.

Тогда среди русского народа, особенно среди православных христиан, было большое смятение: люди думали о том, что будет дальше и кто поведёт страну. Женщина обратилась к священнику — отцу Николаю. Он не стал препятствовать и разрешил осмотреть все иконы, которые находились в храме и в хранилищах.

В итоге нашли именно ту икону, о которой было сказано. Её взяли и вынесли. С этого момента о ней и стали узнавать люди.

Сама икона выглядит необычно: младенец Христос изображён с распростёртыми руками, обращёнными к людям. А у Богородицы в руках держава и скипетр — знаки царской власти. Это образ владычества и ответственности за народ.

Исторические потрясения и духовный смысл

Для нас это очередное напоминание о том, как Господь заботится о человечестве и о народе в моменты тяжёлых исторических событий.

В то время происходило огромное кровопролитие. Гражданская война, борьба за власть, трагические столкновения людей, которые защищали императорскую власть, и тех, кто выступал против неё. Эти события продолжались десятилетиями.

Фактически они тянулись почти до конца 1930-х годов. А затем пришла ещё одна страшная трагедия — Великая Отечественная война, которая унесла ещё больше человеческих жизней.

История показывает: человек не может жить без Бога. Рано или поздно приходит осознание и начинается возвращение к истокам.

Возвращение к вере

Со временем начали открываться храмы, возобновились богослужения, перестали преследовать священнослужителей.

Трудно понять, как можно было расстреливать людей только за то, что они были верующими — православными христианами или священниками. Они не приносили вреда государству. Их вина была лишь в том, что они исповедовали свою веру.

Эта боль, пережитая народом, остаётся с нами до сих пор и ещё долго будет напоминать о себе.

Россия как богохранимая страна

Есть понимание, которое важно сохранить: Россия — богохранимая страна.

Она стоит на основаниях нравственной и духовной культуры, на церковной традиции. Православная церковь не учит ничему плохому. Она говорит о простых вещах: развивайтесь, стремитесь к добру, живите в любви и помогайте друг другу.

Вместе людям легче идти по жизни. Поодиночке это всегда труднее.

Но для тех, кто живёт в грехе, такая жизнь кажется неудобной. Иногда людям проще, чтобы все вокруг находились в таком же состоянии. Тогда легче оправдывать собственные слабости.

Зависть и человеческая слабость

В нашей жизни часто бывает так, что люди пытаются найти недостатки в тех, кто старается жить правильно. Кто-то ищет повод для критики: не так сказал, не туда посмотрел, сделал что-то не так. Причина часто одна — зависть.

Нам легче видеть себя лучше на фоне худших, чем стремиться стать лучше рядом с теми, кто выше нас. Но Церковь говорит обратное: стремись к лучшему. У человека есть возможность стать лучше.

Христианский путь

Христос задаёт простой вопрос: "Какой смысл любить только тех, кто любит вас? Или давать взаймы тем, от кого вы точно получите обратно?" Так поступают все.

Христианство предлагает другой путь — любить врагов, молиться за них, помогать даже тем, от кого не ждёшь благодарности. Это и есть образ жизни православного человека: быть немного выше того, что предлагает обычная логика мира. Это не делает человека надменным. Это просто помогает жить по совести.

Когда разрушаются нравственные ценности

Когда разрушаются нравственные основы, появляется много людей, которые хотят уничтожить всё светлое и чистое, очернить и опорочить его. Так происходило и происходит в разные времена. Именно в такие периоды Господь напоминает людям о вере — через события, через знамения, через святыни.

Значение иконы "Державная"

Икона Божией Матери "Державная" была явлена именно в такой момент — чтобы дать людям надежду и защиту.

Наверняка многие молились перед ней и получали помощь, исцеление, вразумление. Иногда человеку достаточно одного мгновения, чтобы понять: он живёт неправильно и нужно изменить свою жизнь.

Память и духовное наследие

Важно помнить историю наших святынь.

На Руси существует огромное количество икон Божией Матери, перед которыми молились наши предки. Мы молимся перед ними сегодня, и будущие поколения будут продолжать эту традицию.

В жизни всегда будут радости и скорби. Когда человеку хорошо, он редко задумывается о смысле жизни. Но в моменты боли и испытаний приходят осознание и поиск истины.

Оставаться человеком

Поэтому важно во всех обстоятельствах оставаться человеком — трезво мыслящим, понимающим, кто он и зачем живёт. Нужно ясно видеть, что происходит в жизни правильно, а что нет, и не терять духовного ориентира.

Поздравляю вас с грядущим 15 марта днём памяти иконы Божией Матери "Державная". Помогай нам всем Господь и Пресвятая Богородица. Терпения, здравия и разумности всем нам. Оставайтесь с Богом. Всех благ.