Великий пост вскрыл скрытые слабости — простое ограничение показало больше, чем годы разговоров

Отец Андрей (Сапунов) размышляет о смысле Великого поста: почему он нужен православным христианам, в чём его подлинная цель и как пройти это время не формально, а с внутренним изменением, работой над собой и освобождением от страстей.

Великий пост — время осознанной подготовки

— Великий пост — один из самых известных церковных постов. О других постах: Рождественском, Успенском, Апостольском, — знают меньше, ещё меньше людей помнят о еженедельном посте в среду и пятницу. Но о Великом посте знают все.

Многие в своей жизни пытались пройти его достойно, так, как положено. И если человек старается хотя бы внешне соблюдать пост: воздерживается от определённой пищи, ограничивает себя, — это уже хорошее начало.

Однако пост заключается далеко не только в том, что мы едим и пьём. Он касается и того, что мы делаем, как поступаем, боремся ли с тем, что мешает нам жить, меняем ли себя, своё сознание и привычки к лучшему. Пост существует для того, чтобы мы стали лучше — и физически, и внутренне: в мыслях, поступках, делах.

Церковь устанавливает особое время, чтобы человек не откладывал перемены "на потом". В жизни часто бывает так: "Начну с понедельника", — и этот понедельник длится десятилетиями. Поэтому перед великими праздниками установлен пост как время подготовки к достойной встрече Пасхи — Воскресения Христова.

Зачем нужны ограничения

Когда у человека есть всё и каждый день проходит одинаково, праздник становится незаметным. Но если ты готовишься, если в течение сорока дней ограничиваешь себя, отказываешься от лишнего, контролируешь свои поступки, тогда и сам праздник переживается иначе.

Пост — это не только отказ от определённой пищи. Это уменьшение развлечений, ограничение светских мероприятий, меньше телевизора и пустых разговоров. Человек сознательно ставит себе рамки. И тогда жизнь перестаёт быть вяло текущим процессом, где всё происходит само по себе. Появляется понимание, куда, зачем и для чего ты живёшь.

Ограничивается и тяжёлая, насыщенная пища, которая расслабляет и усыпляет. Когда человек пресыщается, ему уже ничего не хочется — ни действовать, ни трудиться. День проходит в праздности. Особенно это заметно в длинные выходные, когда время уходит на еду и безделье.

Ответственность за свою жизнь

Пост не имеет смысла для того, кто не верит и не видит в нём цели. Когда человеку и так "хорошо", он не хочет ничего менять. Но затем начинаются болезни, проблемы, и виноватыми оказываются все вокруг: медицина, государство, обстоятельства, — только не сам человек.

Никто не хочет честно признать собственную ответственность. А ведь именно для православного христианина пост становится временем, когда человек может увидеть свою немощь.

Пост как проверка на свободу

Когда человек начинает поститься, он вдруг понимает, насколько зависим от привычного: от мяса, молочных продуктов, сладкого, кофе. Попробуйте отказаться от кофе — и станет ясно, насколько это привязанность.

Страсть определяется просто: если без этого невозможно жить, хотя это не делает нас лучше, значит, это уже зависимость. "Не делайтесь рабами вещей", — говорит Церковь. Мы часто становимся рабами привычек и страстей, но христианин призван стремиться к свободе от них.

Пост — это начало освобождения. Человек сознательно говорит себе: "Я этого делать не буду. Я хочу по-другому". И здесь проверяются его сила и слабость. Легко говорить: "Если захочу — брошу". Но попробуй действительно сделать это.

Поздно будет меняться тогда, когда врачи уже запретят. Поэтому пост даётся как время проверки себя, возвращения к реальности и понимания того, кто мы есть.

Пройти пост достойно

Важно, чтобы пост не сделал нас злее и раздражительнее. Нужно не обозлиться на окружающих, а постараться действительно воздержаться и сделать выводы о себе.

Необязательно изнурять себя — начинать можно с малого, по силам. Каждый год постепенно наращивать внутреннюю дисциплину. Это своего рода тренировка — и внешняя, и внутренняя.

В это время Церковь помогает человеку: идут службы, можно прийти в храм, помолиться, попросить у Бога сил пройти эти дни достойно и с радостью приблизиться к великому празднику Воскресения Христова.

Пусть пост станет временем терпения, здравия, разумности и внутреннего обновления.